Gedankenstrich-Kolumne Ulrike Landfester: Olma-Aktien – soll man oder soll man nicht? Kolumnistin Ulrike Landfester ist an der Olma einem Gespenst aus der Kindheit begegnet, das sie zu einem interessanten Gedankenspiel inspirierte.

Kolumnistin Ulrike Landfester. Bild: Arthur Gamsa

Andere Menschen begegnen in den Gruselnächten vor Allerheiligen Gespenstern in alten Schlössern, möglichst solchen – Gespenstern, nicht Schlössern –, die kettenklirrend ihren Kopf unter dem Arm tragen und Unheimliches vor sich hinmurmeln. Ich dagegen bin einem Gespenst beim Gang über die diesjährige Olma begegnet, zwar ohne Kettenklirren und Kopf unter dem Arm, aber dafür gleich mehrfach. Und nein, es handelte sich dabei nicht um eine von dem exzellenten Bündner Wein des diesjährigen Gastkantons getragene Sinnestäuschung – aber der Reihe nach.

Wenn ich als Kind meine Grossmutter auf den Markt begleiten durfte, untermalte sie unseren Einkaufszug in regelmässigen Abständen mit einer in ihrem weichen mitteldeutschen Dialekt gemurmelten Frage: «Soll ma oda soll ma nich?» Als ich klein war, hielt ich «Sollmaodasollmanich» für eine Art Zauberspruch, mit dem meine Oma die Obstverkäufer hypnotisierte, damit diese in verträumt lächelnder Trance dem reizenden kleinen Mädchen (lies: der hungrig quengelnden Göre) an ihrer Hand einen Apfel schenkten. Das funktionierte sogar manchmal. Dachte ich. Erst viel später habe ich verstanden, dass «Sollmaodasollmanich» in Wahrheit den kritischen Moment markierte, in dem entschieden werden musste, ob Äpfel oder Birnen gekauft werden, weil beides im Haushaltsbudget nicht drin lag.

So weit, so nostalgisch. Aber wer beschreibt mein Erstaunen, als ich unlängst über die diesjährige Olma schlendernd plötzlich meinte, mit halbem Ohr etwas aufzuschnappen, was sich in etwa wie «Sollmaodasollmanich» anhörte, und das nicht nur einmal. Mitten im munteren Geist der Olma schien da doch tatsächlich der offenbar ebenfalls immer noch sehr muntere Geist meiner Oma vor sich hinzumurmeln! Diesmal allerdings hat es nicht so lange gedauert wie damals, bis ich verstanden habe, dass es sich bei gedachtem Gemurmel faktisch um die akustische Untermalung jenes kritischen Moments handelte, der dieses Jahr offenbar viele Messebesucher ähnlich umtreibt wie mich: Soll man oder soll man nicht? Nämlich Olma-Aktien kaufen?

Wie das mit den grossen Fragen der Menschheit so ist, führt auch diese Frage, ausgiebig diskutiert und so scharfäugig wie -züngig von allen möglichen Seiten auf den Vorzug von Äpfeln gegenüber Birnen oder umgekehrt hin geprüft, zu einer weit grösseren: Olma oder Olma nicht? Klar, aus marktwirtschaftlicher Sicht können wir uns nicht leisten, was wir nicht bezahlen können, und wenn der von der Pandemie angeschlagene Olma-Apfel zu teuer wird, müssen wir auf die Nicht-Olma-Birne ausweichen. Nur darf man, wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht, nicht vergessen, dass alles, was sie gemeinsam haben, die Tatsache ist, dass beide auf einem Baum wachsen, und nicht auf demselben. Die Nicht-Olma-Birne mag wirtschaftlich gesehen billiger sein, aber die Liquidität der Ostschweiz über die Kompostierung des Olma-Apfels zu sichern, bringt auf anderer Ebene Kosten, die wir uns eben auch nicht leisten können. Gewachsenen Traditionen Sorge zu tragen, ist kein Luxus. Ich jedenfalls würde der Olma ungern als einem Gespenst begegnen, das maschinenklirrend und seinen Apfel unter dem Arm tragend durch das verwaiste Messegelände irrt und «OlmaodaOlmanich» murmelt.