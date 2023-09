Gedankenstrich-Kolumne Ulrike Landfester: Komik und Ernsthaftigkeit liegen manchmal nahe beisammen Wer blödelt, meint es besser nicht ernst, und wer es ernst meint, blödelt besser nicht: «Tagblatt»-Kolumnistin Ulrike Landfester über komödiantische Unfälle und Verwechslungskomödien.

Tagblatt-Kolumnistin Ulrike Landfester. Bild: Arthur Gamsa

In Wahlkampfzeiten kann es in Sachen Komik schnell einmal ernst werden. So geschehen jüngst bei der Feier zum 175. Jahrestag der Schweizer Verfassung in Bundesbern, wo sich ein «Altlinker» Komiker erfrecht hat, die Schweizer Nationalhymne zur Unterhaltung des anwesenden Publikums zu «verhunzen». Und das gleich zweimal, ein Affront, dem zu entgehen ernsthaftere Politiker vorsichtshalber erst gar nicht bei der Feier erschienen.

Umgekehrt kann allzu viel Ernsthaftigkeit auch komisch herauskommen, so unlängst in der Politposse um die Fehlprognosen, anhand derer ein überforderter Algorithmus (wohl gar eine linksgepolte KI … ?) Meteo hitzige Vorwürfe wegen Klimapanikmache eingetragen hat – wobei man zugeben muss, dass die aktuell dramatisch zunehmende Politisierung des Regenbogens den Aufzug derartiger polemischer Gewitterzellen geradezu hofiert.

Oder wie die Verwechslungskomödie um die erste St.Galler Pride: Da verwechselten einzelne Teilnehmende in unzitierbaren Beschimpfungen Grobheiten mit Argumenten, während einzelne Nichtteilnehmende Argumente mit der Grobheit verwechselten, mit der sie nichts ahnenden Teilnehmenden Statements für ein gegen die Befragten agitierendes Propagandavideo entlockten, so dass beidseits die Argumente weggespottet und die Grobheiten ernstgenommen wurden und das verdutzte Publikum am Ende nicht wusste, worüber es eigentlich lachte.

Leider werden solche «komödiantischen Unfälle», wie diese Zeitung im Zusammenhang mit der Einladung des Komikers Marco Rima an den St.Galler Bildungstag titelte, kaum je für ihren pädagogischen Wert goutiert. Schliesslich ist es nicht Rimas Blödelei, sondern der Ernst, mit dem er coronaliter seine fragwürdigen Parolen ausgab, dessentwegen man ihn jetzt nicht ernst nehmen mag – wobei freilich nicht auszuschliessen ist, dass er auch damals nicht nur aus Versehen geblödelt hat. Immerhin wäre von ihm zu lernen, dass, wer blödelt, es besser nicht ernst meint, und wer es ernst meint, besser nicht blödelt. Also Schluss mit Witzeleien im Klassenzimmer.

Was wohl Sebastian Brant dazu gesagt hätte? Immerhin war er, dessen Moralsatire «Das Narrenschiff» ihn zu einem der berühmtesten Schriftsteller des Humanismus gemacht hat, Rechtsprofessor an der Universität Basel, wusste also, was er tat, als er seine gesamte Zeitgenossenschaft mit ätzendem Spott dafür überzog, dass sie sich zu ernst nahm und damit in seinen Augen nicht mehr ernst zu nehmen war – wobei er sich selbst ausdrücklich einschloss: «Im Narrentanz voran ich gehe, / Da ich viel Bücher um mich sehe, / Die ich nicht lese und verstehe.»

Vielleicht könnte man ja auf eine Initiative aus Bundesbern von 1994 zurückkommen. In diesem Jahr nämlich erschien in der NZZ eine ganzseitige «Petition zur Einführung eines Hofnarren im Bundeshaus», in dem der Bundesrat aufgefordert wurde, «die Stelle eines vollamtlichen Hofnarren zu schaffen». «Damit die Politik wieder erträglich wird.» Die Frage, ob mit dieser Blödelei eine Grobheit oder ein Argument lanciert wurde, erübrigt sich insofern, als ernsthafte Politiker damals vorsichtshalber gar nicht erst auf sie eingetreten sind, wohl in der Überzeugung, man könne so was dann schon selbst stemmen. Schade eigentlich.