Gedankenstrich-Kolumne Ulrike Landfester: Gurkerei zur Saure-Gurken-Zeit Das Versagen der einst hochgerühmten Wankkompensation zerstört die lang gehegten Hoffnungen auf eine deutliche Verkürzung der Reisezeit zwischen Zürich und St.Gallen. Unsere Kolumnistin Ulrike Landfester ärgert sich über bahnpolitisches Rumgegurke.

Ulrike Landfester, «Tagblatt»-Kolumnistin. Bild: Arthur Gamsa

Es ist Saure-Gurken-Zeit. Eine Redensart, die ursprünglich die Zeit im Hochsommer meinte, zu der die frisch geernteten Gurken eingelegt wurden, um für die Winterzeit vorzusorgen. Heute meint sie auch die Zeit, in der, weil sämtliche potenziellen Unterhaltungs- und Informationsdelinquenten sich in Sonnenöl und Meeressand gewälzt urlaubsknusprig backen, zu wenig wirklich interessante Unterhaltungs- und Informationshäppchen zu haben sind, um die Zeit der Zeitungsleser mit appetitanregenden Pikanterien auszufüllen.

Dieses Jahr ist das anders. Aktuell frisch geerntet, bringt eine ganz besondere Gurke schon so viel Säure in die Zeit, dass man eigentlich darauf verzichten könnte, sie auch noch einzulegen: Das Versagen der einst hochgerühmten Wankkompensation, dessentwegen der FV-Dosto die lang gehegten Hoffnungen auf eine deutliche Verkürzung der Reisezeit zwischen Zürich und St.Gallen nicht erfüllen kann – und als ob gedachte Gurke damit nicht schon sauer genug wäre, legt die Nachricht, dass zwar die Westschweiz eine Studie für die Verbesserung der Bahninfrastruktur zugesagt bekommen hat, nicht aber die Ostschweiz, noch eine Handvoll Frustrationspfeffer obendrauf.

Angesichts dieses «bahnpolitischen Notfalls» hilft es auch nichts, sich zu vergegenwärtigen, dass die Sonne in der Ostschweiz früher aufgeht als in der Westschweiz – was soll man mit einigen Minuten mehr Urlaubszeit am Tag anfangen, wenn die in einem nicht kurventauglichen Neigezug vertropfen? FV, könnte man meinen, steht für fahrlässige Verlangsamung – obwohl, lässig fahren ist anders, und auch die höchst ferientaugliche Lektüre von Sten Nadolnys wunderbarem Roman «Die Entdeckung der Langsamkeit» kann das kaum kompensieren.

Eine solche bahnpolitische Gurkerei – redensartlich für «nerviges Umherfahren» – mag saisonal angemessen sein, erinnert aber zumindest auf der technischen Seite vor allem an die Stilblüten, wie sie die Brüsseler Regulierungswut so gerne hervorbringt, die von der «Süddeutschen Zeitung» vor einigen Jahren – natürlich zur Saure-Gurken-Zeit – einigermassen ungeduldig als «Europas Rumgegurke» beschrieben wurde.

Anlass war der Widerstand der deutschen Bundesländer gegen die Aufhebung der Gurkenverordnung von 1988, derzufolge eine Gurke «gut geformt und praktisch gerade sein muss (maximale Krümmung: zehn Millimeter auf zehn Zentimetern Länge der Gurke)». Wenn eine Krümmung von «zehn Millimetern auf zehn Zentimetern» «praktisch gerade» sein soll, könnte man mutmassen, dass die Wankkompensation ähnlich euphemistisch als «praktisch funktionierend» angepriesen wurde, das aber halt in den Krümmungen der Bahngleise offenbar ebenso wenig ist wie auch die regulierteste Gurke gerade.

Bleibt die Frage, was wir mit dieser besonderen Gurke anstellen. Wir könnten uns natürlich den berühmten Fuchs aus der äsopischen Fabel zum Vorbild nehmen, der nicht an die begehrten Trauben kommt und sie deshalb für zu sauer erklärt. Es wäre zwar wohl nicht das erste Mal, dass die Ostschweiz diesem Vorbild folgt, aber manche Traditionen verdienen den Widerstand gegen ihre Aufhebung so wenig wie die Gurkenverordnung der EU. Nein, diese Gurke ist uns nicht zu sauer, sondern wir sind es. Sauer nämlich.