Gedankenstrich-Kolumne Ulrike Landfester: Die Ostschweiz trägt Ostern im Namen Kolumnistin Ulrike Landfester ging der Frage nach, wo das Wort «Ostern» ursprünglich herkommt – und kam zur Erkenntnis, dass der Begriff mehr mit der Ostschweiz zu tun hat, als man auf den ersten Blick vermuten würde.

Ulrike Landfester. Bild: Arthur Gamsa

Es wird Ostern, und das saisontypische Steigen der Säfte lässt neben Blumen auch Stilblüten spriessen. Von Studierenden erfuhr ich in den letzten Tagen unter anderem, dass Kolumbus Amerika 1942 in seiner Barke entdeckt hat – er hätte damals viel Glück gehabt, dabei all den auf den Weltmeeren herumschwimmenden Kriegsschiffen ausweichen zu können. Aber wenn er Amerika in seiner Barke gefunden hat, dann musste er ja vermutlich nicht einmal auslaufen. Erfahren habe ich auch, dass man zu dem uns aus bluttriefenden Indianerbuchklassikern bekannten Wort «Skalp» den Plural «Skalpelle» bilden kann. Aus Gründen, denen man wohl besser nicht im Detail nachgeht.

Beflügelt von diesen neuen Erkenntnissen widmete ich mich deshalb in den letzten Tagen der Frage, wo das Wort «Ostern» ursprünglich herkommt, und meine Recherchen liessen in mir den Verdacht aufsteigen, dass dieses Wort mehr mit der Ostschweiz zu tun hat, als man auf den ersten Blick vermuten würde – na gut, sie heisst Ost- und nicht Osterschweiz, aber das ist schliesslich eine Skalpelle-Bagatelle.

Die übliche Erklärung, das Wort sei von der Himmelsrichtung Osten abgeleitet und verweise auf den Sonnenaufgang, der seinerseits die am Ostersonntag gefeierte Auferstehung Christi symbolisiere, lassen wir einmal beiseite, denn die Ostschweiz verdient ihre eigene etymologische Eiereinfärbung.

Viel passender scheint mir die von Beda Venerabilis, einem angelsächsischen Kirchenhistoriker und Zeitgenossen des heiligen Gallus, vorgebrachte Erklärung. Ostern sei nach der germanischen Frühlingsgöttin Eostrae benannt, die Jakob Grimm für sein «Deutsches Wörterbuch» durch geschickte Deutungsakrobatik als «Ostara» übersetzt und gleichzeitig mitgeteilt hat, ihre Existenz sei historisch nicht nachweisbar. Ostern ist also nach einer Göttin benannt, die es vermutlich nie gegeben hat, deren Tier der Hase ist, der Eier bringt, die er nicht legt. Und die es dieses Jahr auch nicht in zureichender Menge gibt, weil die Vogelgrippe zu vielen Angehörigen der eigentlich die Eier produzierenden Spezies Gallus gallus domesticus, vulgo Huhn, den Garaus gemacht hat, deren Bibeli deshalb auch in der Eier-Ausstellung des St.Galler Naturmuseums dieses Jahr nicht auftreten dürfen.

Oster-Ausflüge werden deshalb touristisch auch nicht etwa mit Start in der Ostschweiz beworben, sondern mit Start in – wo sonst? – Zürich. Euphorisch berichten Kommentare auf der entsprechenden Website von ihrer Fahrt auf den «Hohen Kaster» und nach «Appelzel», wo «der Führer, Monica, sehr freundlich» gewesen sei.

Eine andere Website, die ich nach Ostschweizer Osterbräuchen durchsuchte, informierte mich derweil darüber, dass das Bemalen von Ostereiern mit Kindern ungeahnte Gefahren für die Eltern bergen kann: «Wenn Ihre Kinder fertig gemalt haben, müssen die Eier erneut trocknen, bevor Sie an den Osterzweig gehängt werden.» Was dringend die elterliche Vorsichtsmassnahme nahelegt, für das jährliche Ostergebinde möglichst dünne und nicht zu lange Zweige zu wählen. Also, wer immer in der Ostschweiz die Eier bringt – nach landläufiger Meinung übrigens weder Huhn noch Hase, sondern der Kuckuck –, legt noch immer genügend davon, um Ostern definitiv sehr fröhlich zu machen.