Gedankenstrich-Kolumne Ulrike Landfester: Die Ostschweiz ist wie Gottfried Kellers Seldwyla Unsere Kolumnistin Ulrike Landfester greift die These der «NZZ» auf, dass die Ostschweiz nicht existiere. Und sie erklärt, warum Gottfried Kellers Seldwyler in der Ostschweiz leben.

«Die Ostschweiz existiert nicht.» So wurden wir im vergangenen November durch einen ganzseitigen Artikel in der NZZ informiert. Eine Fehlkonstruktion sei sie. Keiner wisse so genau, wer dazugehöre und warum, und grosse Ideen bringe sie ohnehin nicht mehr hervor.

Ulrike Landfester. Bild: Arthur Gamsa

Eine Feststellung von hamletischer Tiefe: Sein oder Nichtsein, das ist hier eine Frage, die sich allein schon durch das Fehlen eines gemeinsamen Autokennzeichens ohne weiteres beantworten lässt. Endlich wissen wir definitiv, dass wir nicht sind und, viel wichtiger noch, dass wir auch das nicht wissen.

Nur: Die Ostschweiz, so beweist dieser Artikel mit exemplarischem Schwung, existiert. Als Feindbild, an dem sich vor allem Ostschweizer abarbeiten und ganz besonders solche, die, wie der Autor des Artikels, sie hinter sich gelassen zu haben glauben. Dass, wie er schreibt, im Umgang mit der Ostschweiz in der Restschweiz Ratlosigkeit herrscht, ist zweifellos richtig. Nur gilt diese Ratlosigkeit weniger der Identität der Ostschweiz als der Tatsache, dass die Ostschweiz sich selber permanent in Frage stellt.

Statt stolz zu sein auf die Zähigkeit, mit der sich die Ostschweiz den Herausforderungen eines über Kantons- und teilweise sogar Landesgrenzen hinausgehenden Zusammenlebens stellt, wirft man die Tatsache, dass es diese Herausforderungen überhaupt gibt, in die Waagschale kantönligeistgeprägten Konkurrenzdenkens und befindet sich für zu leicht. Oder zu schwer, je nach Wunschgewicht.

Kaum jemand hat dieses Weight-Watching à la Ostschweiz so empathisch-liebevoll beschrieben wie Gottfried Keller in «Die Leute von Seldwyla». Ein «wonniger und sonniger Ort» sei dieses Seldwyla, «eine gute halbe Stunde von einem schiffbaren Flusse angepflanzt, zum Zeichen, dass nichts daraus werden solle». Seldwyler lieben Wein, Streit und Kartenspiel, machen nebenher das eine oder andere Vermögen, und wenn ihnen das Geld ausgeht, beantragen sie eine Verfassungsänderung oder wählen eine neue Regierung und sind «stets den Tag darauf in der Opposition gegen dieselbe».

So manche Stadt der Schweiz, weiss Keller später zu berichten, habe ihm das Ehrenbürgerrecht angeboten, wenn er bezeuge, dass sie mit Seldwyla gemeint sei, «da nach alter Erfahrung der eitle Mensch lieber für schlimm, glücklich und kurzweilig als für brav, aber unbeholfen und einfältig gelten will». Keller erklärte diplomatisch, «es rage in jeder Stadt und in jedem Tale ein Türmchen von Seldwyla».

Meinerseits bin ich überzeugt, dass unsere Region ganz besonders viele solcher Türmchen auf sich versammelt und Keller sich als Zürcher nur scheute, zuzugeben, dass er ausgerechnet die Ostschweiz porträtiert hat. Aber vielleicht informiert uns die NZZ ja bei Gelegenheit auch darüber, dass die Inner-. Zentral-, West- und überhaupt die Restschweiz nicht existieren.

Bis dahin bleibt die Ostschweiz «schlimm, glücklich und kurzweilig», und der eine oder andere Wiedergänger des Helden von Kellers (erster!) Seldwyler Geschichte «Pankraz der Schmoller» braucht sie nicht weiter zu beirren. Mag sein, die Ostschweiz existiert nicht, wie auch Gottfried Kellers Seldwyla im strengen Sinne nicht existiert. Aber Seldwyla ist ein Klassiker. Wie die Ostschweiz. Mit allen ihren Schmollern.