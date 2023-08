Gedankenstrich-Kolumne Ulrike Landfester: Der Wolf im Zoo «Tagblatt»-Kolumnistin Ulrike Landfester zieht in der Ostschweizer Wolfsdebatte Literatur vergangener Jahrhunderte bei – und kommt zum Schluss: Vielleicht wäre es nicht verkehrt, dem Wolf das Leben zu retten.

Tagblatt-Kolumnistin Ulrike Landfester. Bild: Arthur Gamsa

Die aktuelle Debatte darüber, ob, was und wie viel Wölfe in der Ostschweiz zu suchen haben oder eben nicht, beweist eindrücklich, um wie viel lernfähiger der Mensch ist als der Wolf. Gebildet durch die Lektüre all der Fabeln und Märchen, in denen der Wolf die Ehre gehabt hat, in die Literaturgeschichte einzugehen, sind wir bestens mit seinem darin bezeugten Mangel an Intelligenz vertraut.

Gierig und brutal, aber vor allem dumm sei der Wolf, wusste schon im 12. Jahrhundert der unbekannte Autor des Vers-Epos «Ysengrimm»; in den Fabeln des 18. Jahrhunderts wird er von dem über ihn zu Gericht sitzenden Affen bestraft, obwohl der des Diebstahls an ihm angeklagte Fuchs ihn tatsächlich geschädigt hat, weil er, so der Affe, dumm genug gewesen sei, sich bestehlen zu lassen. Und der böse Wolf des Grimmschen Märchens, der erst Rotkäppchens Grossmutter und dann Rotkäppchen selbst verschlingt, merkt in seinem Verdauungsschlaf dann nicht mal, dass man ihm den Bauch aufschneidet und statt der beiden daraus befreiten Menschen Steine einfüllt.

Die Entschlossenheit, mit der der Mensch imaginäre Wölfe über die Jahrhunderte hinweg unausweichlich auf die selbstverschuldete Bestandsregulierung zusteuern liess, hat etwas Rührendes. Unglücklicherweise aber hält der nicht-imaginäre Wolf, weil illiterat, sich nicht an das kanonisierte Skript, sondern zeigt sich vielmehr als intelligent genug, das Angebot der Menschen, die Ostschweiz in einen Nationalpark für Wölfe und damit in eine neue Touristenattraktion zu verwandeln, freudig anzunehmen, mit dem Effekt, dass eine Bestandsregulierung bislang nur an den Nutztieren des zukünftigen Nationalparks zu erkennen ist.

Vielleicht sollten wir uns ja unter all den bekannten Wolfsfabeln auch an diejenige zu erinnern, mit der Äsop im 6. Jh. v. Chr. seine Zeitgenossen über den Umgang mit Wölfen zu belehren versucht hat: Ein Hirtenjunge lindert seine Langeweile beim Hüten der Schafherde seines Dorfes damit, dass er immer wieder laut «Wolf!» schreit, und lacht sich schlapp, wenn die alarmierten Dorfbewohner herbeieilen, um festzustellen, dass es sich bei diesem Hilfeschrei um blosse Wolfpanikmache handelt – bis ein Wolfsrudel die Schafherde angreift und die Dorfbewohner, ihrerseits gelangweilt, nicht mehr herbeieilen, so dass die Wölfe die Herde mitsamt ihres Hirten fressen.

Gelehrig, wie wir sind, haben wir aus dieser Fabel vor allem geschlossen, dass das Hüten von Nutztieren langweilig und das Herbeieilen auf Wolfpanikmache hin überflüssig ist. Der Wolf wiederum hat aus unserer Gelehrigkeit gelernt, dass die Ostschweizer Dorfbewohner gelernt haben, gelangweilt zu sein, wenn Hirtenjungen und -mädchen «Wolf!» schreien. Selbst wenn diese es nicht aus Langeweile tun, generiert doch die Ostschweiz damit für Touristen wie für Einheimische den Reiz gesteigerter Adrenalinwerte, auch wenn im Ernstfall das Aufschneiden eines Wolfsbauchs vielleicht nicht ganz genügen wird, um allenfallsige Rotkäppchen darin durch Steine zu ersetzen. Es wäre zu überlegen, ob man nicht Prokofjews Musikmärchen «Peter und der Wolf» in den Kanon der Wolfsliteratur aufnimmt, in dem der schlaue Peter dem dummen Wolf am Ende das Leben rettet – indem er ihn in einen Zoo bringt.