Gedankenstrich-Kolumne Toni Brunner: «Wir suchen unser Glück manchmal viel zu weit weg» Viele von uns fahren in die Ferien oder wandern gar aus auf der Suche nach Sandstränden und stahlblauem Meer. Doch haben wir in der Schweiz nicht schon alles, was wir brauchen?

Toni Brunner Michel Canonica

Kürzlich sassen bei mir auf der Terrasse Auslandschweizer und trauten ihren Augen nicht. Vor ihnen das Paradies. Die herbstlich verfärbten Wälder des Toggenburgs, die frisch verschneiten Churfirsten zum Greifen nah. «Schelle» und «Trychle» hallten von den Weiden. Sie konnten sich all dieser Eindrücke gar nicht entziehen und waren entzückt.

Dabei haben sie vor einigen Jahren der Schweiz den Rücken gekehrt, sind nach Spanien ans Meer gezogen. Der Traum vom stahlblauen Meer und dem Sandstrand hat sie aus der Schweiz weggelockt. Sand und Meer mögen faszinieren, aber sie ersetzen unsere vier Jahreszeiten nicht. Am Meer hast du nur eine Jahreszeit und damit früher oder später die Langeweile.

Die kommt bei uns nie auf. Bei uns ist jeden Tag Kino. Kein Tag wie der letzte. Selbst innerhalb der vier Jahreszeiten Abwechslung pur. Jeder kann es sehen, man muss nur die Augen öffnen. Kommt hinzu, dass wir auf engstem Raum, landschaftlich, kulturell und sprachlich eine unglaubliche Vielfalt haben.

Da die Toggenburger mit ihren Streusiedlungen. Bis heute gut sichtbar, die textile Vergangenheit mit den kleinen Anbauten an den verstreuten Häusern an den Hängen unseres Tales. Kleine Bauernhäuser mit den Sticklokalen. Man lebte nicht vorab von den Kühen im Stall, sondern von der Baumwollverarbeitung. Streusiedlungsgebiete, wie das Toggenburg oder das Appenzellerland, sind unglaublich abwechslungsreich, nie öde.

Eine Gemeinde, fünf Dörfer, fünf Dialekte

Bei meinem Bauernlehrjahr in Frümsen merkte ich im Verlaufe des Jahres die Nuancen der verschiedenen Dialekte unter den fünf Dörfern in ein- und derselben Gemeinde. In Sax wird anders gesprochen als in Frümsen, wird anders gesprochen als in Sennwald, wird anders gesprochen als in Salez, wird anders gesprochen als in Haag. Eine Gemeinde, fünf Dörfer und ich glaubte, nach dem einen Jahr am Dialekt erkennen zu können, wer aus welchem Dorf stammte.

Rheinaufwärts der Gang ins St.Galler Oberland. Auch hier bereits wieder ganz andere Kulturen. Gar noch vereinzelte alte Walsersiedlungen und speziell ausgeprägte Dialekte. Bei Elmar Bigger aus Vilters muss sogar ich als gestandener Toggenburger zweimal hinhören.

Ein guter Freund durchwanderte die Alpen. Einfach jeden Tag soweit die Füsse ihn trugen. Auf seiner allerletzten Etappe übernachtete er bei uns im Hause. Und gab ungewöhnliches von sich. «Schau Toni, selbst wenn du zu Fuss unterwegs bist, hast du jeden Tag völlig neue kulturelle Einblicke. Auf ein neues Tal, folgt ein anderer Dialekt, ein anderer Baustil und neue Spezialitäten. Ist es im Toggenburg der ‹Schlorzifladen› ist es im Glarnerland bereits die Pastete».

So simpel es tönt, so fasziniert hat mich dieses Beispiel. Auf eine solche Idee muss man zuerst noch kommen. Das Auto stehen zu lassen, in kein Flugzeug zu steigen, den Zug nicht zu beachten und stattdessen einfach vor der Haustüre loszuwandern und unseren Alpenbogen abzulaufen.

«Heriemini – welch eine Freyheit!»

Mein wandernder Freund musste sich damit auch nie in eine Warteschlange am Flughafen stellen, sah keine überfüllten Bahnhöfe und war nicht Teil einer Blechlawine an einem Alpenübergang. Dafür stand er jeden Tag auf einer anderen Krete und erblickte ein neues Alpental. Immer wieder fasziniert von den neuen Eindrücken.

Das erinnert mich unweigerlich an Ulrich Bräker. Der erwanderte vor rund 250 Jahren auch ganze Landstriche. Und kommentiere jeweils jede Neuentdeckung: «Mein liebes St.Gallen», «Rorschach dünkt mich der allerneidlichste Fleken» oder «von Staad bis auf Rheinek ist’s entzükent zu reissen.»

In Alaska zu fischen, mag auch entzücken. Die Serengeti zu durchstreifen, mag auch erfreuen. Auf den Spuren der Aborigines zu wandeln, mag auch interessant sein. Was ich aber eigentlich sagen wollte: Wir suchen unser Glück manchmal viel zu weit weg.

Siehe, das Glück liegt so nah! Um bei Ulrich Bräker zu bleiben: «Heriemini – welch eine Freyheit!»