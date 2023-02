GEDANKENSTRICH-KOLUMNE Toni Brunner: Wenn alles schiefläuft «Tagblatt»-Kolumnist Toni Brunner hat ein offenes Ohr für einen Freund in der Krise.

Toni Brunner, «Tagblatt»-Kolumnist. Bild: Michel Canonica

Es gibt Momente im Leben, da bricht es brutal über einen herein. Alles, aber wirklich alles läuft schief. In solchen Momenten nützt es nichts, im Selbstmitleid zu versinken. Es nützt auch nichts, sich zu sehr aufzuregen. Kurzschlusshandlungen sind sowieso das Dümmste, was man machen kann.

Ein mir bekannter Unternehmer und guter Freund stand kürzlich spontan in meiner Gaststube. Ohne Voranmeldung. Als ich ihn sah, musste ich auch nicht lange überlegen. Ihm ging es richtig schlecht. Wie ein geschlagener Hund stand er vor mir. Ein Häufchen Elend.

Ich bestellte einen Schoppen Rotwein für uns beide und wir setzten uns.

Was ich zu hören bekam, war keine leichte Kost. Er hatte gleich dreifaches Pech. Ein Unglücksfall in der Familie, ein grosser Auftrag, der plötzlich auf der Kippe stand, sowie ein Cyber-Angriff auf seine Firma stürzten ihn ohne Vorlauf unvermittelt in eine tiefe Krise. Nicht existenziell, aber persönlich und doch recht substanziell.

Kriminelle im Internet haben, gut getarnt, seiner Firma mehrere Hunderttausend Franken abgezwackt, das interne Controlling hat total versagt.

Ich hörte ungläubig zu. Da haben Gauner sich als Lieferantenfirma getarnt, unbemerkt das Geld für grössere Lieferungen auf ihr Konto umgeleitet und es abgezweigt. Der Betrug fiel erst auf, als die langjährige (echte) Lieferantin ihr Geld beim Unternehmer einforderte, das er längst bezahlt hatte.

Wie ist so etwas möglich? So ganz nachvollziehen kann ich es nicht wirklich. Aber ich liess es mir erklären. Für getätigte Lieferungen von Maschinen an den Unternehmer wurde, wie schon immer in den letzten Jahren, elektronisch Rechnung gestellt. Die Rechnung wurde termingerecht beglichen, aber die Transaktion missglückte. Das Geld kam zurück, worauf dem Unternehmer ein neues, anderes Konto zur Begleichung der Rechnung angegeben wurde. Diese Transaktion funktionierte. Die Rechnung wurde bezahlt, aber nicht auf das richtige Bankkonto.

Das Geld ist weg und die involvierten Behörden sowie die Staatsanwaltschaft haben sich des Falls angenommen, mit ungewissem Ausgang. Vermutlich ist das Geld weg und der Schaden angerichtet.

Mich hat dieser Fall an die sogenannten Enkeltrickbetrüger erinnert, die unter irgendeinem Vorwand, gut getarnt bei der Grossmutter Geld abholen. Ist es einmal ausgehändigt, so ist es weg. Auf Nimmerwiedersehen!

Es ist verrückt, aber heutzutage heisst Kriminalität nicht mehr unbedingt, dass man einem Einbrecher im Schlafzimmer in die Augen schauen muss oder dass man niedergestreckt und anschliessend ausgeraubt wird. Heutzutage müssen Kriminelle nicht mal mehr ihr Haus verlassen. Es genügt ein Laptop und ein wenig Know-how.

Die Quintessenz meiner heutigen kleinen Geschichte bestätigt mir: Nur Bares ist Wahres.

Aber zur Problembewältigung an jenem Abend war das ein schwacher Trost. Das Blaue Kreuz wird es mir nachsehen. Wir bestellten noch einen Schoppen Rotwein und noch einen. Und plötzlich wurde der Gesichtsausdruck meines befreundeten Unternehmers auch wieder etwas heller, mit fortschreitendem Abend hatten wir es sogar richtig lustig.

Ich bot ihm eine Notschlafstelle, weil nach dem letzten Schoppen brauchten wir nicht noch ein viertes Unglück. Und jetzt das Schöne. Am Morgen beim Frühstück in unserem kleinen Landbeizli bedankte er sich herzlich mit den Worten: Was geschehen ist, das ist. Aber dass du mir zugehört hast, das tat gut.