Gedankenstrich-Kolumne Toni Brunner: Über das harte Brot in meiner Jugend Unser Kolumnist Toni Brunner erinnert sich an seine schwere Jugend. Wie er als 16-jährige Bauernstift im fernen Thurgau unter höllischem Heimweh litt. Wie er im «Blauen Aff» die grosse weite Welt entdeckte. Und wie er im Auftrag von «Öpfelberg-Willi» einmal einen Harass Bier leerte.

Toni Brunner, «Tagblatt»-Kolumnist. Bild: Michel Canonica

Ja, ich hatte eine harte Jugend. Auf einem Bergbauernhof als fünftes Kind geboren musste ich schon früh die Hosen meiner älteren Brüder (nach)-tragen. Schöne neue Kleider gab es nur für die ältesten Schwestern. Aber ich will nicht klagen.

Zwei weitere Schicksalsschläge haben mir ein unbeschwerteres Leben verwehrt. 1974 – meinem Geburtsjahr – schloss die letzte Brauerei in Ebnat-Kappel. Steinfels von Otto Kreith wurde ein Depot der Firma Haldengut und hörte auf mit dem Bierbrauen, bevor ich auch nur einmal in den Genuss des einheimischen Gerstensaftes gekommen wäre. Damit musste ich mich abfinden. Später dann, kam ich ins fruchtbare Alter und gerade als ich meine Lebensfreude entdeckte, wurde das Kindergärtnerinnenseminar in unserem Dorf geschlossen. Aber ich will nicht klagen.

So entschied ich mich - noch nicht einmal 16-Jährig – in die Ferne zu schweifen. Die weite Welt kennen zu lernen. Ich ging ganz weit weg und landete in Wängi, unterhalb von Wil, im tiefsten Hinterthurgau. Ich hatte höllisch Heimweh. Bis ich eines Tages die Churfirsten am Horizont entdeckte. Da wusste ich. Die Welt ist weit, aber nicht verloren. Aber ich will nicht klagen.

Man muss sich aber schon vorstellen. Als 16-jähriger Bauernstift, auf einem fremden Betrieb. Es war der helle Wahnsinn. Da gab es nicht nur Kühe, sondern auch viel Obst und Ackerbau. Das war nicht einfach. Aber ich will nicht klagen.

Immerhin hat mir «Biesch» ein Appenzeller Nachbar während der Fasnacht gezeigt, dass es auch andere Menschen gibt als «Biesch» und ich. Das Leben wurde richtig interessant. Da hatten wir einen John-Deere-Traktor auf dem Betrieb und der musste ja auch in den Service. Mein Lehrmeister schickte mich nach Affeltrangen zur Firma Lüthi. «Aber mei, mei Bürschtli, du gehst dann während dem Service nicht hinüber in den blauen Aff!» Blauer Aff? Worauf das «Bürschtli» natürlich während dem Service hinüber in den blauen Aff ging um zu schauen, wo er denn nicht hingehen dürfte. Was ich sah, dass übertraf alle meine Erwartungen. Aber ich will nicht klagen.

Der Tag auf meinem ersten Lehrbetrieb begann jeweils um 5.30 Uhr, dann gab es eine Mittagspause und weil die Tage lang waren, suchte ich nach dem Mittagessen (das ich hinunterwolfte, weil die Zeit knapp war) meine Ruhe. Da hatte es aber bei der Familie viele kleine Buben und die wollten mit Toni spielen. Statt Mittagsschlaf «gumpten» die auf meinem Bett rauf und runter. Es war alles, aber keine Erholung. Aber ich will nicht klagen.

So suchte ich mir im zweiten Lehrjahr – wie in der landwirtschaftlichen Ausbildung üblich – eine nächste Lehrstelle und als ich im abgelegenen Weiler Dreien in der Gemeinde Mosnang bei der Familie Ott (die unterdessen nichts weniger als einen Kilchbergschwinget-Sieger hervorgebracht hat) an die Türe klopfte, da quietschte es so vertraut aus der Wohnung, dass ich nicht einmal mehr den «Reform» sehen musste.

Ich klopfte also an einem zweiten Ort an die Tür. Bei der Familie Fuchs in Frümsen im Werdenberg öffnete mir die Bäuerin höflich die Türe und jetzt kommt das verrückte. Es blieb ruhig. Ich schaute und hörte, aber es blieb ruhig. Ich frage als erstes, haben sie Kinder? Die Bäuerin beschied mir, ja drei Töchter zum Teil noch in der Ausbildung. Da war mir klar. Da will ich hin. Wenn diese Töchter am Mittag meine Ruhe stören und auf meinem Bett rauf und runter «gumpen» dann werde ich das zu verkraften wissen. Das Verstörende. Die Töchter, sie kamen nicht. Aber ich will nicht klagen.

Später dann machte ich Aushilfe auf verschiedenen Bauernhöfen im Kanton St. Gallen. So auch bei «Öpfelberg-Willi» oberhalb von Rebstein Richtung Mohren. Bevor er mit seiner Ehefrau in die Ferien verreiste, zeigte er mir alle Arbeiten die zu erledigen waren und als Höhepunkt führte er mich in den Keller, zeigte mir einen Harass einer Rheintaler Brauerei und bestand darauf, dass der Harass Ende Ferien leer sein müsse. Selbstverständlich erfüllte ich alle Aufträge pflichtbewusst, aber ich will nicht klagen.

Im Gegenteil. Ich möchte keine Sekunde missen, die ich erlebt habe. Der Rest ist bekannt. Dann ging ich in die Rekrutenschule und wurde in demselben Jahr in den Nationalrat gewählt. Es war Überraschung und Schock zugleich. Aber ich will nicht klagen. Das ist die Schweiz. Hier ist nichts unmöglich.