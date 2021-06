Gedankenstrich-Kolumne Toni Brunner: Ob Thurfälle oder Taminaschlucht – lieber in der Schweiz bleiben, statt ins Ausland verreisen Statt wie jedes Jahr den Wohlstandsüberschuss von mehreren Milliarden Franken via Ferien in die Welt hinauszutragen, machen wir in diesem Jahr lieber Ferien in der Schweiz.

Toni Brunner, Tagblatt-Kolumnist

Bild: Michel Canonica

Das war ein Aufreger. Der Schweizer Reise-Verband (SRV) will im November seine Generalversammlung mit 200 Teilnehmern am Persischen Golf abhalten und hat als Tagungsort das Emirat Ras al-Chaima auserkoren.

Etwas unsensibel, wenn man bedenkt, dass der Reisebranche bislang rund 140 Millionen Franken Steuergelder an A-fonds-perdu-Beiträgen zugesprochen wurden. Statt mit einer mehrtägigen Veranstaltung die einheimische Hotellerie zu unterstützen, besuchen die Reiseveranstalter nun die arabische Halbinsel. Die Generalversammlung des Dachverbandes aller Reisebüros hätte natürlich als Zeichen der Solidarität durchaus auch in der Schweiz tagen können, aber auf diese Idee muss man zuerst auch noch kommen.

Erinnern wir uns: Vor rund einem Jahr rief unser Bundesrat und Finanzminister Ueli Maurer aus: «Wir sind solidarisch miteinander. Wir machen Ferien in der Schweiz! Wir geben unser Geld in der Heimat aus. Wir wollen gemeinsam aus dieser Krise finden.» Ueli Maurer weiss, warum er das getan hat. Die Coronakrise hat viel Geld gekostet und es wäre jetzt nicht die schlechteste aller Ideen, die einheimischen – vom Staat gebeutelten – Branchen zu unterstützen.

Die letztjährige Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga liess verlauten: «Wir lassen euch nicht im Stich. Wir helfen euch!» Gut gemeint, aber besser wäre es, wenn wir uns selber helfen. Und es wäre eigentlich ganz einfach. Statt wie jedes Jahr den Wohlstandsüberschuss von mehreren Milliarden Franken via Ferien in die Welt hinauszutragen, machen wir in diesem Jahr für einmal Ferien in der Schweiz.



Sind Ferien in der Schweiz unsolidarisch?



Nein, im Gegenteil. Solidarisch und unbedingt. Unser Ostschweizer Aushängeschild, Unternehmer, Olympiasieger und Schauspieler Hausi Leutenegger macht es vor. Gerade richtig zur Sommerzeit erscheint sein Freizeit-Begleiter mit 200 besonderen Erlebnissen in der Schweiz. Ein Bestseller! Seine Botschaft: «Hallo liebe Leute, unterstützt bitteschön unsere Heimat und macht Ferien in der Schweiz!» In seinem Werk macht er Werbung für 200 Schweizer Attraktionen.



Das Verrückte ist ja letztlich, nirgends auf der ganzen Welt gibt es auf weniger Raum mehr Vielfalt. Da das abgelegene, aber wunderschöne Münstertal, dort das Val de Traverse im neuenburgischen Jura, dort das Baselbiet mit den vielen Obstbäumen und da die Jungfrau, die im Mai an schlechten Tagen eine Besucherschar von 160 (vornehmlich Schweizern) auf Top of Europe begrüsste, an coronafreien Maitagen waren es in den vergangenen Jahren 6000 Besucherinnen und Besucher pro Tag.



Und wir Ostschweizer?



Da wären beispielsweise: Die Thurfälle in Unterwasser, die Taminaschlucht oberhalb Bad Ragaz, das sonnige Quinten am Walensee, das Bad Horn – das schönste Hotel auf der Schweizer Seite des Bodensees – oder die Alpwirtschaft Gamplüt in Wildhaus, wo der Bergwirt seinen Lebenstraum verwirklichte und eine eigene Bergbahn als Zubringer errichtete. Ganz ohne Subventionen.



Und bitte, es soll mir nach dieser Kolumne niemand schreiben, ich sei heimattreu und auslandmüde. Es gibt durchaus Destinationen, die ich im Ausland empfehlen kann.



Besuchen sie Malbun im Fürstentum Liechtenstein. Das schönste Alpenressort unserer Nachbarn. Triesenberg und Malbun sind alte Walsersiedlungen. Kleiner Geheimtipp: Wandern Sie in Malbun in Richtung der Alpe Guschg, eine alte Schaaneralp, dann sehen sie sogar echte Walliser Eringerkühe aus dem Toggenburg. Verrückte Welt? Nein, sie können mit Schweizer Franken bezahlen. Und ohne Visa und Impfpass. Siehe, das Feine liegt so nah.