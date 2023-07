Gedankenstrich-Kolumne Toni Brunner: Mehr Mut zur Eigenständigkeit «Tagblatt»-Kolumnist Toni Brunner sinniert zum Nationalfeiertag über Schweizer Werte und kritisiert das Versagen im Umgang mit der Neutralität.

Toni Brunner, «Tagblatt»-Kolumnist. Bild: Michel Canonica

Der Schweizer Nationalfeiertag bietet uns die Möglichkeit, innezuhalten und einen Blick auf unser Land zu werfen. Wo stehen wir? Wie geht es uns? Was könnten wir besser machen?

Gefühlt und im Vergleich mit anderen Nationen geht es unserem Land und seinen Einwohnern gut. Sogar sehr gut. So gut, dass der Wohlstandsüberschuss mit vielen Milliarden Schweizer Franken in Form von Ferien in allen Herren Ländern exportiert wird.

Dies ist der Schweiz nicht in den Schoss gefallen. Bei uns wird hart gearbeitet, länger als in vielen anderen westlichen Ländern. Die Leute sind diszipliniert, tüchtig und arbeitsam. Wohlstand fällt nicht vom Himmel, er muss hart erarbeitet werden. Von nichts kommt nichts.

Da ist einmal unsere weltweit einzigartige Staatsform. Die direkte Demokratie lässt dem Volk das letzte Wort. Das ist anspruchsvoll und für viele Politiker sogar eine sehr mühsame Staatsform. Bei allem, was man in Bundesbern beschliesst, muss man in letzter Konsequenz mit einem Veto aus der Bevölkerung rechnen.

Gibt es offensichtliche Missstände, so kann eine Partei oder gar eine einzelne Person eine Volksinitiative ergreifen und versuchen, mit 100’000 Menschen die Verfassung zu ändern. Hier beginnt allerdings in unserem Land bereits einer der grösseren Missstände.

Eine Demokratie funktioniert nur, wenn Ergebnisse respektiert und umgesetzt werden. Ist das noch so? Nehmen wir das Beispiel der Wegweisung krimineller Ausländer. Das steht zwar in unserer Verfassung, aber die Mehrheit der politischen Elite kümmert das nicht. Oder nehmen wir die Frage der selbstständigen Steuerung der Zuwanderung. Das steht zwar in der Verfassung, aber die Mehrheit der politischen Elite setzt die Verfassung nicht um. Und so schlittern wir immer tiefer ins Schlamassel.

Wenn man Volksentscheide nicht mehr umgesetzt und ernst nimmt, schürt man Politikverdrossenheit, die Leute wenden sich angewidert von der politischen Antizipation ab. Das müssen sich jene Parteien und Politiker vorwerfen lassen, die Verfassungsaufträge nicht mehr umsetzen. Zum Glück sind im Herbst Wahlen. Da müssen jene abgestraft werden, die nichts tun oder nicht umsetzen, was das Volk beschlossen hat.

Überhaupt muss die Schweiz aufpassen, in diesen «guten» Zeiten nicht die grössten Fehler zu begehen. Eine der allergrössten Sünden der aktuellen Schweiz ist das Versagen im Umgang mit der Neutralität.

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine verlieren gewisse Politikerinnen und Parteien vollends den Kopf. Die immerwährende bewaffnete Neutralität der Schweiz war in der Vergangenheit einer der Erfolgspfeiler der Eidgenossenschaft. Als kleines Land müssen wir uns aus fremden Konflikten heraushalten, sonst werden wir zum Spielball und können unsere guten Dienste nicht mehr anbieten. Vergessen scheint, dass der amerikanische und russische Präsident sich das letzte Mal auf Schweizer Boden getroffen haben. Das ist unterdessen undenkbar. Weil die Schweizer Politiker auf Druck von Amerika und der EU bald alles mitmachen, was international beschlossen wird. Dazu gehören Sanktionen bis hin zur absurden Forderung von Panzerlieferungen. So werden wir Kriegspartei, nehmen uns als Vermittlerin aus dem Spiel.

Besinnen wir uns also auf unsere Stärken. Unsere Unabhängigkeit, unsere Neutralität und unsere Selbstbestimmung. Egal ob das den anderen passt, wir brauchen mehr Mut zur Eigenständigkeit.