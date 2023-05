GEDANKENSTRICH-KOLUMNE Toni Brunner: Lebensfreude Statt auf Schlechtes sollten wir uns viel mehr auf die kleinen und schönen Dinge im Leben konzentrieren, schreibt Kolumnist Toni Brunner. Dazu gehöre insbesondere, andern auch mal etwas zu gönnen. Der Frühling biete dazu den idealen Anlass.

Toni Brunner, «Tagblatt»-Kolumnist. Bild: Michel Canonica

Was für eine Woche. Unsere Rinder können endlich wieder auf die Weide. Sie springen über die Wiese, strecken ihre Schwänze in die Höhe und machen Kapriolen. Sie zeigen echte Lebensfreude.

Etwas, was uns Menschen manchmal abhandenkommt. Jeder hastet seinen Terminen hinterher, es plagen einen die Alltagssorgen, es herrscht Hektik und emsiges Treiben. Man ist irritiert über die fatalen Meldungen aus aller Welt und regt sich über Kleinigkeiten auf.

Dabei wäre es so einfach. Der Frühling erwacht. Die Schwalben sind wieder da. Die «Schmalzblumen» blühen, es gibt erste heimische Erdbeeren und die Spargelzeit kommt. Die Bäume blühen, es duftet frisch und gut. Die Welt erwacht und mit ihr die Lebensgeister. Man muss es nur sehen wollen.

Glücklich wer es schafft, auch im Kleinen das Schöne zu sehen oder ganz einfach den Moment geniessen zu können. Ein Schwatz mit dem Nachbarn. Ein nettes Grüssen. Ein Bier unter Freunden. Eine interessante Unterhaltung. Ein Kompliment. Eine erfrischende Darbietung. Einfach mal Relaxen. Erholung in Form von körperlicher Ertüchtigung. Grosszügigkeit und Nachsicht. Leben und leben lassen.

Womit wir bei zwei Weggefährten sind, die die Menschheit seit eh und je begleiten. Der Neid und die Missgunst. Sie sind unzertrennlich. Und jeder von uns kennt sie. Das alte Sprichwort: «Hast du Neider, hast du Brot, hast du keine, leidest du Not» bringt es auf den Punkt. Nicht Neid und Missgunst ergeben Lebensfreude, sondern Gelassenheit und Grosszügigkeit.

Man darf doch dem anderen etwas gönnen. Auch der darf etwas können. Und verdient er ein bisschen mehr, so ist anzunehmen, dass er auch etwas mehr Steuern zu bezahlen hat. Viele streben nach dem, was sie nicht haben. Dabei müsste man doch zuerst einmal zufrieden sein mit dem, was man hat. Darauf lässt sich aufbauen.

Gönnen wir es doch einem anderen, wenn der Erfolg hat. Sei dies im Privaten, im Geschäft oder mit einer ausserordentlichen Leistung. Wer etwas wagt und etwas gewinnt, dem ist das zu gönnen. Wer etwas investiert und dabei gewinnt, dem ist das zu gönnen. Und wer etwas erreicht, was einem selbst verwehrt bleibt, dem ist das zu gönnen.

Ich glaube, man geht leichter durchs Leben, wenn man nicht zu sehr auf sich selbst fokussiert ist. Wenn man Freude auch teilen kann. Wenn man das Grosse und Ganze betrachtet und nicht überall das Haar in der Suppe sucht. Wenn man sich selber schätzt, aber anderen auch etwas gönnen kann.

Das braucht gar nicht so viel. Es braucht ein bisschen Gelassenheit, ein bisschen Grosszügigkeit und auch etwas Empathie. «Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.» Dieses Sprichwort hat etwas mit Charakter und Grösse zu tun. Man gräbt andern keine Grube. Es sei denn, man sei Bestatter.

Und dann kommt noch dazu, dass man sich selbst nicht zu ernst nehmen sollte. Über sich selbst zu lachen, heisst auch, dass man die notwendige Gelassenheit in den Alltag hineinträgt. Das gibt die Leichtigkeit, die es braucht, um schwere Zeiten zu ertragen. Die Zeiten sind vielleicht gar nicht so schwer, wie wir alle glauben. Denn vielleicht sind wir auch einfach nur Privilegierte, die es nicht sehen wollen. Zeigen wir mehr Lebensfreude. Das steckt an.