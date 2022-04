Gedankenstrich-Kolumne Toni Brunner: Es leben die Viehzuchtvereine! Die Alpwirtschaft und die Berglandwirtschaft seien bedroht, schreibt Kolumnist Toni Brunner. Es gebe Fantasten, die davon träumten, die Bergtäler wieder der Natur zu übergeben. Sein Hoch auf die Kuh und die Viehzucht.

Toni Brunner, «Tagblatt»-Kolumnist. Bild: Michel Canonica

Am letzten Samstag feierte in Krummenau der örtliche Braunviehzuchtverein sein 125-jähriges Bestehen. Dies mit sennischer Auffuhr, Jubiläumsviehschau und einem Schauabend in einem riesigen Festzelt. Es war bis auf den letzten Platz gefüllt.

Das kommt nicht von ungefähr. Die Braunviehzucht hat im Toggenburg eine lange Tradition. Denn schon seit Hunderten von Jahren orientiert sich die örtliche Bevölkerung am Überlebenswichtigen. Welche Nahrungsmittel können vor Ort am besten produziert werden? Die von Bauernhand geprägte Kulturlandschaft ergibt sich aus den klimatischen Möglichkeiten. Schwere Böden, im schweizerischen Mittel überdurchschnittliche Niederschläge, harte Winter und steile Hänge liessen den Einheimischen keinen grossen Spielraum.

Wer vor Ort überleben - und sich möglichst selbst versorgen wollte - der setzte auf die Kultivierung der Böden und liess Rauhfutterverzehrer auf dem Land grasen. Ob Kuh, Ziege oder Schaf, ihre Haltung war eine logische Konsequenz aus den örtlichen Begebenheiten. Und sie versorgten ganze Familien und Regionen mit Milch, Käse, Fleisch, Leder, Wolle etc.

Das Toggenburg ist ein Grünland. Das heimliche Nationaltier – die Kuh – wurde zur tragenden Säule der heimischen Bauernbetriebe. Kaum ein Hof ohne Kühe. Und wenn auch die Rassenvielfalt grösser wurde, die Liebe zur braunen Kuh blieb.

Kühe, Schafe und Ziegen werden im Sommer zur Pflege der Alpenweiden eingesetzt. Die Alpung hat nicht nur eine jahrhundertelange Tradition, sie macht auch Sinn und hat eine Logik. Nicht nur werden für den Tourismus (zum Beispiel für die Skigebiete) die Flächen offengehalten, die Heimfutterbasis wird verbessert, die Gesundheit der Tiere gestärkt und spezielle Produkte forciert.

Doch die Alpwirtschaft und mit ihr die Berglandwirtschaft sind bedroht.

Es gibt die Fantasten, die davon träumen, die Bergtäler wieder der Natur zu übergeben und Wolfsrudel entstehen zu lassen. Bär, Wolf und Luchs werden seit Jahren wieder gezielt angesiedelt und ihre aufwendige «Hätschelung» ist ein Vorbote für die Verdrängung der produzierenden Landwirtschaft.

Wieso produzieren Bauern Nahrungsmittel? Aha, weil die Leute essen müssen, um zu überleben.

Wieso produzieren wir Nahrungsmittel vor Ort? Aha, weil die Versorgung aus dem Ausland nicht auf immer und ewig gewährleistet ist. Es geht um Versorgungssicherheit.

Wieso produzieren wir in der Schweiz hauptsächlich Milch und Fleisch? Aha, weil die Schweiz topografisch ein Grünland ist und vor allem in den Berggebieten sonst keine Nahrungsmittelproduktion stattfinden könnte.

Wieso müssen Flächen offengehalten werden und dürfen der Wald und die Verbuschung nicht noch weiter zu nehmen? Aha, weil es sonst immer weniger heimische Nahrungsmittel geben wird, wir abhängiger vom Ausland werden und touristische Angebote verschwinden würden.

Wieso ist in Ergänzung zu den Rauhfutterverzehrern eine breite Eigenproduktion über Getreide, Gemüse, Obst und Zucker von Nöten? Aha, damit wir Fruchtfolgeflächen haben, mehr Vielfalt bei den Menschen auf den Tischen landet und wir nicht einseitig abhängig werden.

Wieso liegt der Bundesrat falsch, wenn er jetzt über die jüngsten agrarpolitischen Entscheidungen wiederum wertvolle Anbaufläche aus der Produktion herausnehmen will? Aha, weil wir zwar immer mehr Leute ins Land hereinlassen, aber immer weniger Anbauflächen zur Verfügung haben.

Wieso sollten wir mit sogenannten Renaturierungen entlang der Flüsse Augenmass bewahren und nicht wieder neue Sumpfgebiete und Malariadeltas bauen? Aha, weil wertvollstes Kulturland verschwindet und wir höchstens neue Krankheiten anziehen.

Wieso schreibe ich diesen Gedankenstrich? Weil es Zeit ist, vielen lieben Mitmenschen, Träumern und Schöngeistern die Augen zu öffnen.

Sie werden mir entgegnen, wir müssten sowieso lernen, weniger Milch- und Fleischprodukte zu konsumieren. Woher kommt die Soja für die ach so trendige Sojamilch denn schon wieder? Aha, ist die Produktion von Schweizer Kuhmilch womöglich doch nicht die schlechteste Möglichkeit, einen wichtigen Pfeiler für die Versorgungssicherheit von Nahrungsmitteln in der Schweiz sicherzustellen?

Ein Hoch auf den Viehzuchtverein Krummenau. Es leben die Viehzuchtvereine!