Gedankenstrich-Kolumne Toni Brunner: Eine Ode an Liechtenstein «Tagblatt»-Kolumnist Toni Brunner über die Verbundenheit zum kleinen Nachbarland – und darüber, was diesem besser gelingt als der Schweiz.

Toni Brunner, «Tagblatt»-Kolumnist. Bild: Michel Canonica

Vor hundert Jahren wurde zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweiz der Zollvertrag besiegelt. Es war für das Fürstentum eine Neuausrichtung, denn vor dem Vertrag war man vor allem nach Österreich orientiert. Dies war nicht weiter verwunderlich und der Herkunft der Fürstenfamilie geschuldet.

Der Erste Weltkrieg veränderte Grundlegendes. Liechtenstein orientierte sich fortan nicht mehr an Habsburg, sondern an der Schweiz. Direkte Folgen des Zollvertrages waren die Abschaffung der Grenzkontrollen zwischen beiden Ländern, der freie Handel oder die Einführung des Frankens in Liechtenstein.

Dass man aus Liechtensteiner Sicht durchaus einen differenzierten Blick auf den Zollvertrag werfen kann, ist verständlich. In vielen Belangen ist man damit an die schweizerische Gesetzgebung gebunden. Man delegiert einen nicht unerheblichen Teil seiner Autonomie an die Schweiz.

Anderseits ist es wohl die effizienteste Konstellation, gerade im Gesundheits- und Bildungsbereich. Selber ein umfassendes Angebot anzubieten, dafür ist das Land zu klein, die Nachfrage zu gering und die Kosten sind zu hoch.

Aus schweizerischer Sicht hat man es (vor allem in den Anfangszeiten) Liechtenstein nicht immer leicht gemacht. Allerdings hat man auch zu ganz schwierigen Konstellationen Hand geboten. Das Fürstentum hat nämlich unterdessen den Fünfer und das Weggli. Mit der Schweiz den Zollvertrag und damit über Freihandelsabkommen Zugang zu den Märkten dieser Welt, anderseits ist man Mitglied im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Das wiederum erfordert ein Entgegenkommen der Schweiz, weil sich eigentlich das eine mit dem anderen beisst.

Nichtsdestotrotz: Liechtenstein wurde auch dank des Zollvertrags zu einem prosperierenden Wirtschaftsstandort. Bekannte Firmen wie Hilti, Hilcona, die Ospelt-Gruppe oder die fürstliche Bank-LGT-Group tragen ihres dazu bei. Das Fürstentum weist mit seinen rund 39’000 Einwohnerinnen und Einwohnern praktisch gleich viele Arbeitsplätze auf. Die Hälfte aller Arbeitsplätze wird von Grenzgängern besetzt. Tausende Personen aus der Schweiz fahren Tag für Tag über den Rhein zur Arbeit.

Liechtenstein ist zwar EWR-Mitglied, hat aber eine restriktive Zuwanderungspolitik mit Kontingenten und Höchstzahlen. Die Einwanderung wird selbst gesteuert. Erstaunlich: In der Schweiz behauptet man noch heute, dies sei nicht möglich. Unser kleinerer Nachbar aber schafft es. Man reibt sich die Augen.

Kein Vertrag taugt, wenn der gegenseitige Wille zur freundschaftlichen Verbundenheit nicht gepflegt wird. Zu meiner Berner Zeit war ich Mitglied der Delegation für die Beziehungen zum Landtag und besuchte öfters die Botschaft in Bern.

Mittlerweile geht die Freundschaft über offizielle Gremien hinaus. Die Alpgenossenschaft Schaan ermöglicht alljährlich die Alpung unserer Eringer Kühe in Malbun. Selbst seine Durchlaucht und ihre Königliche Hoheit machten sich ein Bild von der Alpung in Guschg. Als Erinnerung an den schönen Tag in den Liechtensteiner Alpen führen wir in unserem Landgasthof – nebst 14 einheimischen Bieren – zu Ehren Ihrer Königlichen Hoheit Erbprinzessin Sophie das Tegernseer Hell, das im herzoglich bayerischen Brauhaus am Tegernsee gebraut wird. Erbprinzessin Sophie stammt aus dem Bayrischen Königshaus und die Brauerei ist in Familienbesitz. So geht Verbundenheit.