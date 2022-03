Gedankenstrich-Kolumne Toni Brunner: Der Genuss des Original Toggenburger Birebrots erinnert uns an Zeiten der Not Das Birebrot ist eine besondere Toggenburger Spezialität. Von Sepp Hangartner, der es nach uraltem Rezept bäckt, hat unser Kolumnist die Geschichte dazu erfahren. Es ist eine über hundertjährige Geschichte, die vom kargen Leben in harten Wintern erzählt und eines lehrt: Es war früher auch bei uns nicht selbstverständlich, genug zu essen zu haben.

Toni Brunner, Tagblatt-Kolumnist. Michel Canonica

Jedes Täli hat seine eigenen, ganz besonderen Spezialitäten. Bei uns im Toggenburg ist es beispielsweise der Schlorzifladen oder aber das Original Toggenburger Birebrot. Dazu gibt es eine spezielle Geschichte.

So bäckt bei uns im alten, über hundertjährigen Holzofen in der Sonne Wintersberg Sepp Hangartner diese Spezialität noch eigenhändig. Sepp ist ein Genie seines Fachs und so habe ich von ihm erfahren, dass die Geschichte vom Original Toggenburger Birebrot auf die Zeit um 1900 zurückgehen muss. Die Geschichte vom Toggenburger Birebrot ist auch eine Zeitreise zurück und gibt Einblicke in frühere Zeiten.

Sepp Hangartner hatte vor rund 30 Jahren eine schicksalhafte Begegnung im Klostergang vom Johanneum. Er begegnete dort in seiner weissen Kochschürze einer vom Leben gezeichneten älteren Bauersfrau aus Nesslau. Diese verriet Sepp in einer Atmosphäre gegenseitiger Sympathie, nämlich mündlich, das Rezept zum Original Toggenburger Birebrot.

Es war kein Luxusprodukt. Ganz im Gegenteil. Vor, während und zwischen den beiden Weltkriegen führten viele Familien bei uns im Toggenburg ein einfaches karges Leben. Auch die alte Bauersfrau hat diese Zeiten miterlebt. In ihren jungen Jahren war die Sorge um genügend Essen besonders in den langen Wintermonaten allgegenwärtig. Und so erinnerte sie sich im Gespräch mit Sepp.

Das Original Toggenburger Birebrot wurde immer dann zubereitet, wenn das Backmehl knapp wurde und der Sack in der Vorratskammer nicht einfach so aufgefüllt werden konnte. Entweder war das im Tal vorhandene Mehl knapp, oder es fehlte am notwendigen Geld. Aus dieser Not heraus wurde deshalb der angesetzte Brotteig mit Mus aus eigenen gedörrten Birnen, Dörrbirnenscheiben, selbst getrockneten Zwetschgen und Baumnüssen, sowie mit Feigen, Rosinen und Haselnüssen, die jeweils auf dem Herbstjahrmarkt eingekauft wurden, gestreckt und mit Honig oder Zucker, Obstschnaps und Gewürzen angereichert.

Dieser Teig wurde im Ofenrohr gebacken und hatte im Gegensatz zu heutigen Birebroten nie eine Umhüllung. Sie können erahnen, wie nahrhaft, wie gesund und lange haltbar diese Spezialität ist. Und wie gut.

Im Gespräch mit Sepp Hangartner hielt die geerdete Bäuerin mit ihren klaren, wachen Augen und mit der ihr eigenen dunklen, beinahe rauen Stimme fest, was man durchaus auch heute wieder mehr beherzigen dürfte. Es war früher nicht immer selbstverständlich, genug essen zu haben. Krass im Kontrast dazu steht der heutige Überfluss und der damit verbundene fragwürdige Umgang mit Lebensmitteln.

Sepp Hangartners schicksalshafte Begegnung mit der alten Frau ermöglicht uns heutzutage nicht nur den Genuss einer uralten Spezialität, es ruft uns auch eindrücklich in Erinnerung, dass wieder einmal andere Zeiten auf uns zukommen könnten. Zeiten, in denen wieder mehr Menschen ihre eigenen Birebrote backen.