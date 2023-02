GEDANKENSTRICH-KOLUMNE Walter Hugentobler: Wandelbare Wesen … Metamorphosen finden wir in der Tierwelt, der Literatur und der Mythologie. Das wandelbarste Lebewesen ist für unseren Kolumnisten Walter Hugentobler aber ganz klar der Mensch. Dass das keine durchwegs gute Eigenschaft ist, zeigt sich unter anderem im Strassenverkehr.

«Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken … sah seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch ...»

Eine radikale Verwandlung, die Franz Kafka da seinem Protagonisten Gregor Samsa angedeihen lässt. Und gleichzeitig faszinierend.

Bei uns herrscht ja gerade die Jahreszeit der Verwandlung, Menschen festen und feiern in unterschiedlichsten Kostümen und Verkleidungen, veranstalten Umzüge und Bälle, um ausgiebig zu geniessen. Verwandelt.

Verwandlungen oder Metamorphosen finden wir zahlreich in der Fauna – und auch sie faszinieren uns. Aus der Kaulquappe im Wasser wird ein veritabler Frosch, der an Land leben kann. Aus der nimmersatten Raupe wird zuerst eine Puppe und dann der filigrane, zarte, federleichte Schmetterling.

In der Mythologie oder der Sagenwelt finden Metamorphosen zur Zielerreichung statt. Zeus verwandelt sich in einen Stier, um Europa zu entführen oder in einen Schwan, um der Leda näherzukommen. Unangenehm ist sicher, wenn in der biblischen Verwandlung Lots Frau zu einer Salzsäule erstarrt.

Das wandelbarste Wesen unter der Sonne scheint mir aber der Mensch.

Es ist unglaublich, wie schnell der Fussgänger, der auf sein Recht der Strassenüberquerung beim Fussgängerstreifen pocht, der einfach drauflosläuft, der weiss, was er darf und das auch einfordert, wie schnell dieser Fussgänger verwandelt ist, sobald sein Hintern von einer SUV-Sitzheizung gewärmt wird! Dann ist er urplötzlich der fluchende, hupende, drohende Autofahrer, der ungeduldige, rechthaberische Stärkere, vergessen das bedrohte Leben als Fussgänger.

Oder der Fahrradfahrer, der sich nicht gerne an den Strassenrand abdrängen lässt, den es nervt, wenn ein Autofahrer bedrohlich dicht auffährt, wie schnell verwandelt der sich in einen rücksichtslosen Zweiradgefährder, sobald er nicht mehr trampeln muss.

Die Metamorphosen können in beide Richtungen geschehen und sind ohne äusserliche Verwandlungen im Nu vollzogen. Gleiches sieht der staunende Beobachter auch zwischen Radfahrer und Fussgänger, Biker und Wanderer, Jogger und Hundebesitzer.

Liesse sich auch ausweiten auf den modernen Handynutzer, der als Bürger Unterschriften gegen Handyantennen sammelt, oder den hochautomatisierten Hausbesitzer mit E-Auto in der beheizten Garage, der in seiner anderen Rolle gegen sämtliche Energieproduktionsanlagen in seiner Umgebung ist.

Wundersame Verwandlungen mit gleichzeitig einhergehendem vollständigem Verlust des Erinnerungsvermögens und kompletter Destruktion der Denkfähigkeit. Auch die Empathiefähigkeit bleibt bei diesem Prozess leider vollständig auf der Strecke.

Verwandlungen gehören zu unserem Leben. Damit meine ich nicht nur die körperlichen, die durch Kleidergrösse und Waage dokumentiert werden, damit meine ich die unseres «Selbst».

Was ist noch übrig, vom Stürmer und Dränger? In was hat sich der Enthusiasmus und Optimismus verwandelt? Welche Ideale, Grundsätze sind noch die gleichen, wie vor 10, 20, 30 … Jahren?

Metamorphosen gehören dazu, manchmal lohnt es sich, darüber nachzudenken, ob wir sie einfach zulassen und als gegeben hinnehmen, oder ob wir sie als vernünftige Wesen selber steuern.