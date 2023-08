GEDANKENSTRICH-KOLUMNE Gedankenstrich Toni Brunner: In der Miliz liegt die Stärke unseres Landes «Tagblatt»-Kolumnist Toni Brunner sinniert anlässlich des Stoss-Schiessens in Gais über das Milizprinzip und die Freiwilligenarbeit in der Schweiz.

Toni Brunner, «Tagblatt»-Kolumnist. Bild: Michel Canonica

Die angreifenden Habsburger wurden im Jahre 1405 oberhalb von Altstätten, nahe Gais in der legendären Schlacht am Stoss zurückgedrängt. Es gab viele Tote und Verletzte, und vor allem auf der Seite der Habsburger waren die Verluste gewaltig.

Die Taktik der Appenzeller ging voll auf. Man lockte die anrückenden und zahlenmässig weit überlegenen Habsburger hinauf bis fast zum Stoss und bekämpfte sie dann in einem Engnis.

Zusammen mit der Schlacht bei Vögelinsegg 1403 gehört die Schlacht am Stoss zu den Appenzeller Freiheitskriegen. Die Appenzeller und ihre Verbündeten haben für ihre Freiheit gestritten und waren nicht bereit, Untertanengebiet von irgendwelchen fremden Herren zu werden.

Am vergangenen Wochenende trafen sich aus diesem Anlass einmal mehr Hunderte Schützen zum historischen Stoss-Schiessen. Mit diesem legendären Schiessen erinnern die Schützen an die tapferen Vorfahren rund um Ueli Rotach, dem personifizierten Helden der Appenzeller Kriege. Und damit bleibt auch die Erinnerung wach, dass Freiheit und Selbstbestimmung keine Selbstverständlichkeit sind und waren. Unsere Vorfahren haben die «Grinde» für uns hingehalten.

Es musste also schon in der Vergangenheit immer wieder um unsere Freiheiten gerungen werden, und das Streben nach Unabhängigkeit begann in mehreren Schlachten und mündete im Verbund der Eidgenossenschaft.

Das Stoss-Schiessen ist in mehrfacher Hinsicht einzigartig. Man gedenkt früherer, schwieriger Zeiten und verkörpert mit diesem Anlass zugleich das, was die Schweiz auch heute noch ausmacht.

In der Miliz liegt die Stärke unseres Landes. Viele uneigennützige Freiwillige ermöglichen einen besonderen Anlass, der ohne Einsatz, Eifer und Enthusiasmus gar nicht möglich wäre. Wie dem Stoss-Schiessen ergeht es etlichen sportlichen oder kulturellen Anlässen. Viele Traditionsanlässe und Feste würde es gar nicht mehr geben, wenn in der DNA der Eidgenossen nicht viel Herzblut und Tatkraft stecken würde.

Die Schweiz ist auch darum die Schweiz, weil es viele Freiwillige gibt, die nicht zuerst nach der Entlöhnung fragen. Die Schweiz ist aber eben auch die Schweiz, weil sie an ihren Traditionen festhält. Ihre Kulturen lebt. Nicht nur im Schiesssport oder Schwingsport, gerade auch in der Volkskultur, was sich in ganz vielen Gesangsvereinen, Jodelclubs oder Musikformationen niederschlägt.

Erstaunlicherweise funktioniert es mit der Freiwilligenarbeit und dem Herzblut, das dahintersteckt, dort am besten, wo der Staat seine Finger nicht im Spiel hat. Gerade in der schweizerischen Volkskultur – denken wir nur an unsere gelebten Traditionen (vom Silvesterchlausen bis hin zu den Alpabzügen) wird nichts staatlich gelenkt oder verordnet. Es wird gelebt, und der Antrieb für eine sichere Zukunft in Freiheit ist das Blut unserer Vorfahren.

So gesehen stimmt noch vieles in unserem Lande. Nur muss das Milizprinzip hochgehalten werden und müssen die Freiwilligenarbeit, das Arbeiten ohne Lohn eine dementsprechende Wertschätzung erfahren. Aussergewöhnliches und auch Traditionelles sind auch in Zukunft möglich, nämlich dann, wenn es Leute gibt, die sich selbstlos einsetzen. Und diese Leute verdienen unseren Respekt und unsere Wertschätzung.