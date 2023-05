Gedankenstrich-Kolumne Clara Maurer: Ein Wochenende, so glamourös wie King Charles im Unterleibchen Mit Prosecco und Snacks ausgestattet, verfolgte Clara Maurer die Krönungszeremonie in ihrer Londoner Stube. Ein once-in-a-lifetime-Wochenende, ist sich unsere Kolumnistin sicher.

Carla Maurer, «Tagblatt»-Kolumnistin. Bild: Peter Philipp

Eigentlich wollte ich eine Kolumne zum Thema Schlitteln mit Briten auf dem Kronberg schreiben, da dachte ich mir plötzlich: Was wird die Leserschaft sagen, wenn ich keinen Live-Krönungsbericht aus London liefere! Ich hoffe, lieber Leser, liebe Leserin, ich treffe damit einen Nerv. Obwohl, um es gleich vorwegzunehmen, das Thema wenig Fleisch am Knochen hat. So ein Krönungswochenende ist für den Durchschnittsbriten eine wenig glamouröse Angelegenheit. Etwa so glamourös wie Charles in seinem Unterleibchen in der Westminster Abbey, dessen Monarchen-Status mit einer aufwendig inszenierten Zeremonie gerechtfertigt werden muss.

Die Krönungsfeierlichkeiten begannen für uns am Freitagnachmittag in der Schule. Die Eltern waren ins Klassenzimmer eingeladen, um mit ihrem Nachwuchs ein Guetzli zu verzieren. Danach gab es im Schulhof eine Parade mit selbstgebastelten Kronen aus Papptellern. Im Schaufenster der lokalen Bäckerei lächelte einem das Konterfei des Monarchen von Torten entgegen. Die Auslage im Buchladen bestand aus royalen Biografien und Bestsellern. (Ausser Harrys Enthüllungsbuch Spare. Dieses war plötzlich nirgends zu sehen.) Zuhause ging es dann weiter mit dem Backen von Cupcakes. Statt den königlichen Regalien und den britischen Farben zur Verzierung machten dann doch die Superhelden das Rennen, die vom letzten Geburtstag noch übrig waren.

Am Samstagmorgen lief ab 7.30 Uhr das Fernsehen. Papierkrönchen, Charles-Servietten, Häppchen und Prosecco gab es, während wir gebannt das Grossereignis wie Millionen andere auch auf dem Bildschirm mitverfolgten. Tagesgespräch war die ehemalige Premierministerin Truss. Wie wagt sie es nur, ihr Gesicht zu zeigen, nachdem sie während ihrer nur 49-tägigen Amtszeit der britischen Wirtschaft den Todesstoss versetzt hatte! Noch eine Mini-Frühlingsrolle mit einem Schluck Prosecco runterspülen. Mein Handy läuft derweil auf Hochtouren. Aus der Schweiz will man wissen, wie es so ist in London. Ich schicke Fotos von uns vor dem Fernsehen und erhalte ähnliche Bilder zurück. Mit britischen Freunden debattieren wir, ob wir uns nach dem Spektakel trotz Regen zur lokalen Street Party begeben sollen. Die Bilder von Freunden, die durchnässt und frierend herumstehen, halten uns davon ab. Wir gehen beim Italiener Pizza essen.

Am Montag ist ein zusätzlicher Feiertag. Ein weiterer freier Tag, der sich zu mittlerweile vier Schulstreiks innerhalb eines Monats gesellt und den es mit Programm zu füllen gilt. Zu Ehren des neuen Königs findet landauf landab The Big Help Out statt. Gemeinnützige Vereine organisieren Anlässe, um die Menschen zur Freiwilligenarbeit zu stimulieren. Der Erzbischof wird bei der Essensausgabe für Obdachlose fotografiert. So viel Gutmenschentum erfreut das Herz!

Zum Abschluss dieses once-in-a-lifetime-Wochenendes kaufe ich mir ein royales Hochglanzmagazin für die Erinnerungsbox der Kinder. Sie sollen sich einmal daran erinnern, dass sie dabei waren. In der Stube. Vor dem Fernsehen. Immerhin, in London.

Und damit, geschätzte Leserschaft, verabschiedet sich die royale Korrespondentin. Mehr dazu in Ihrer Klatschpresse. Nächstes Mal dann zum Schlitteln mit den Briten im Appenzellerland. Das hat mehr Fleisch am Knochen. Long live the King!