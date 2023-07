Gedankenstrich-Kolumne Carla Maurer: Weshalb das Baden in der Badi Rotmonten viel schöner ist als in London Unsere Kolumnistin Carla Maurer stellt fest, dass die englische Hauptstadt nicht auf Hitze vorbereitet ist. Wer baden will, muss viel auf sich nehmen. Anders als in der Schweiz.

Carla Maurer, «Tagblatt»-Kolumnistin. Bild: Peter Philipp

Es wurde März, dann April, dann Mai. Und noch immer war es kalt. Tag für Tag zogen wir uns den Wintermantel über und liessen unsere T-Shirts und Sommerröcke im Schrank verstauben. Was haben wir geflucht! Dann kam auf einen Schlag die Hitze. Es war unerträglich heiss, die verstaubten T-Shirts und Sommerröcke klebten am Körper. Was haben wir gewettert! Wir Engländerinnen und Engländer beschäftigen uns verständlicherweise ständig mit dem Wetter. Jede vom gewohnten Durchschnitt abweichende Wetterlage bringt das Land zum Stillstand. Die Insel ist nicht für extreme Wetterlagen ausgerüstet (oder was man hierzulande als «extrem» empfindet). Die Bahnschienen verformen sich, weil beim Bau der Infrastruktur nicht mit Temperaturen von über 35 Grad gerechnet wurde. Die seit den 80er-Jahren privatisierten Wasserwerke kümmern sich um Profit statt um lecke Wasserrohre oder prophylaktische Massnahmen für Dürreperioden.

In London gibt es kaum Möglichkeiten, der Hitze zu entkommen. Die Duschen werden selten richtig warm oder richtig kalt. Wohnungen, Geschäfte und ÖV sind schlecht isoliert und kaum klimatisiert. Einzig die grossen Supermarktketten oder die brandneue Elizabeth Line halten als Kühlhäuser hin. Die Themse, egal wie verführerisch sie an uns vorbeirauscht, ist niemals eine Option für eine schnelle Abkühlung. Tödliche Strömungen, Chemikalien, Lastschiffe und Schnellboote warten auf.

Wo also bädelet der Londoner? Im Lido, die englische Bezeichnung für Badi. Nun reicht das Lido-pro-Kopf-Verhältnis natürlich nirgendwo hin. An einem heissen Sommertag bildet sich in meinem Quartier eine gewaltige Warteschlange rund um die Häuser, als hätten die Rolling Stones ein spontanes Gratiskonzert angekündigt. In der sengenden Sonne bilden die Briten ihre «Queue». Das können sie. Kommt man dann endlich zum Zug, dauert das Badevergnügen nicht lange. Der Eintritt kostet stolze 8 Pfund (rund 9 Franken) und berechtigt zu einem Aufenthalt von 60 Minuten. Danach wird die furztrockene Wiese geräumt und geputzt, und die nächste Gruppe eingelassen. Mit Planschen ist übrigens nichts. Das Becken ist Schwimmerinnen und Schwimmern vorbehalten. Schattenplätze sucht man vergebens. An der prallen Sonne liegen oder fleissig Längen schwimmen, das ist die Qual der Wahl. Oder man lässt sich, wie ich, zuhause bei gezogenen Vorhängen vom Ventilator anblasen und träumt vom Seebad Arbon oder von der Badi Rotmonten, wo ich einen Grossteil meiner Kindheit und Jugend verbracht habe.

Kürzlich las ich einen Artikel über den Umbau der Badi Rotmonten. Da soll es keine familientauglichen Umkleidekabinen und eine schlecht besuchte überdesignte Dachterrasse geben. Skandal! Ich würde mein Londoner Lido sofort gegen die grosse grüne Wiese, die schattigen Bäume, die verschiedenen Plansch-, Spiel- und Schwimmbecken eintauschen und mein kühles Rivella genüsslich mausbeinallein auf der neuen Terrasse konsumieren. Mit richtiger Sitzgelegenheit und Sonnenschirm. Und das alles zum Spotpreis von 5.50 Franken für einen ganzen Tag! Manchmal kann die Schweiz richtig günstig sein. Dafür müssen die Kinder ihre Badekleider halt hinter dem hochgehaltenen Tüechli an- und abziehen. Söll nüt Schlimmers gscheh!