Gedankenstrich-Kolumne Carla Maurer: Krise plus in Grossbritannien Bei manchen Auswüchsen des Brexit fühlt sich unsere Kolumnistin Carla Maurer in die Zeiten der sowjetischen Planwirtschaft zurückversetzt: Die in London lebende Pfarrerin berichtet, wie sich die neue britische Isolation auf ihr Privat- und Berufsleben auswirkt.

Carla Maurer, «Tagblatt»-Kolumnistin. Bild: Peter Philipp

Tallinn, 1992. Meine Eltern hatten mich und meine Schwestern während unserer Finnland-Ferien auf einen Tagesausflug in die estnische Hauptstadt mitgenommen. Die sowjetische Planwirtschaft lag in ihren letzten Zügen, die freie Marktwirtschaft musste erst noch Fuss fassen. In den Gestellen der Kaufhäuser war das Angebot entsprechend reduziert. An jenem Tag gab es braune Lederstiefel und dekorative Porzellaneisbären. Die meisten Regale standen jedoch leer. Ich fand das als Zwölfjährige unglaublich faszinierend. So etwas hatte ich in der Schweiz noch nie gesehen! Bei uns waren die Gestelle immer voll und die Auswahl überwältigend.

London, 2023. In meiner lokalen Co-op präsentiert sich die Gemüseabteilung zu 60 Prozent aus leeren grünen Kisten. Von den Frischprodukten, die auf meiner Einkaufsliste stehen, sind heute nur etwa die Hälfte im Angebot. Gurken, Salat und Tomaten sind von den grossen Supermarktketten auf drei Einheiten pro Kunde rationiert. Scheinbar hat man vom Gemüsemangel in Grossbritannien auch in der Schweiz gehört. Freunde melden sich per SMS: «Stimmt das? Gibt es bei euch wirklich kein Gemüse?» Die Anteilnahme ist rührend.

Zwei Wochen später stehe ich vor den Gemüseregalen in der Coop City in St.Gallen. Die grünen Boxen quellen über. Die leeren Kisten und Rationierungen scheinen ein britisches Phänomen zu sein. Warum eigentlich? Die wetterbedingten Ernteausfälle in Exportländern wie Marokko und Spanien und die hohen Betriebskosten für Gewächshäuser infolge des Krieges in der Ukraine müssten sich doch auch hierzulande niederschlagen. Trotzdem ist das Angebot üppig. Auch der Wohlstandsbürger in der Schweiz will doch im Winter hin und wieder etwas anderes essen als saftige Äpfel aus dem Thurgau, eine bleiche Tomate etwa oder ein leckeres Mandarinli.

Wir kennen es mittlerweile: Wenn in den Nachbarländern Krise ist, ist in Grossbritannien Krise plus. Sicher wie das Amen in der Kirche bringt der Brexit weitere Komplikationen. Zusätzlich müssen sich einheimische Unternehmen und Organisationen seit dem Austritt aus der EU mit strengen Migrationsbestimmungen herumschlagen. Personenfreizügigkeit war gestern. Arbeitskräftemangel und höhere Lohnkosten sind die Folge. Die Idee, dass unterbeschäftigte Briten die Härtestarbeit zum Mindestlohn übernehmen, ging nicht auf. Mittlerweile werden Arbeiter aus dem ostasiatischen Raum angeheuert, oftmals von dubiosen lokalen Unteragenturen, bei denen sie sich schon vor ihrer Abreise hoch verschulden. Seit der Skandal aufgeflogen ist, lassen viele Unternehmen davon die Finger, um einen Imageschaden zu verhindern.

Die neuen administrativen Hürden betreffen auch die Schweizer Kirche in London. Unsere Kirche ist für Auslandspraktika, Sabbaticals und Freiwilligenarbeit eine beliebte Destination. Pfarrpersonen, Sozialarbeiterinnen, Schulabgängerinnen und Kirchenmusiker aus der Schweiz arbeiten bei uns gerne wochen- oder monatsweise mit. Das ging bis vor einigen Jahren ganz unkompliziert. Mittlerweile braucht man eine Einladung und ein Visum, sogar für unentgeltliche Mitarbeit. Für jeden Sektor gibt es unterschiedliche Bestimmungen, keine davon ist wirklich durchdacht und erprobt.

Der Brexit wird unseren Alltag noch lange prägen. Mit oder ohne Gurkensalat.