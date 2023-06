Gedankenstrich-Kolumne Carla Maurer: Die Verantwortung liegt beim Davoserschlittenpiloten Ein steiler Abhang ohne Warnschilder und Pistenkennzeichnung? Ihre englische Verwandtschaft sei darüber sehr erstaunt gewesen, als sie mit unserer Kolumnistin Carla Maurer 2010 einen Schlittelausflug in das Appenzellerland gemacht hat. Hier können Sie nachlesen, was man beim Schlitteln mit Engländern beachten sollte.

Carla Maurer, «Tagblatt»-Kolumnistin. Bild: Peter Philipp

Die Queen ist beerdigt, der König gekrönt, die Wirtschaft dümpelt vor sich hin, Boris steht erneut im Kreuzfeuer wegen der wilden Lockdown-Regierungspartys, und der Sommer will auf der Insel einfach nicht richtig Einzug halten. Das perfekte Timing für einen Schwenk auf den winterlichen Kronberg.

In Grossbritannien werde ich etwa all Schaltjahr einmal nach Touristen-Tipps für die Schweiz gefragt. Im winterlichen Verbier oder St. Moritz mag es zwar scheinen, als ob die Engländer die Schweiz regelmässig überrollten. Tatsächlich ist das aber nur eine kleine reiche Oberschicht, die sich Ferien in der Schweiz leisten kann. Bei meinen selten gefragten Geheimtipps off the beaten track schwingt das Appenzellerland immer ganz oben mit. Denn mal ehrlich, wer braucht Eiger, Mönch und Jungfrau, wenn man sich in den sanften Hügeln der Voralpen verlieren kann? Hier erlebt man die Schweiz nah und urchig.

Kurz vor Weihnachten anno 2010 nahm ich meine britischen Verwandten deshalb mit auf ein Abenteuer in diese märchenhafte Gegend. Wir standen auf dem Kronberg, ausgerüstet mit Davoserschlitten, Winterstiefeln und Helmen. Bevor man Engländer zum ersten Mal auf eine vernünftige Schlittelbahn schickt, gilt es einiges zu beachten. Zum einen bedeutet Schlitteln in England den kleinen Hang hinter dem Haus des Nachbars hinunterrutschen (wenn denn der Schnee überhaupt je liegen bleibt). Zum anderen ist da die heilige Kuh Health & Safety.

Hinter diesem Begriff steckt ein umfassendes Gesetzeswerk, wie das Volk bei der Arbeit und im öffentlichen Raum vor Unfällen zu schützen sei. Wer sich also schon einmal gewundert hat, weshalb Grossbritannien in Warnhinweisen versinkt: Health & Safety ist die Antwort. Im Restaurant wurde der Boden feucht aufgenommen? Mehrere gelbe Warnschilder warnen vor Ausrutschern. Papierschnitt am Arbeitsplatz? Sofort ins Unfallbuch eintragen, sollte dieser zu einer Blutvergiftung führen.

Britische Touristen gehen also kulturbedingt davon aus, dass so eine Schlittelpiste links und rechts hermetisch abgeriegelt und mit grossen Warnschildern versehen ist. Alle waghalsigen Benutzer müssten zudem vor Abfahrt einen Disclaimer unterschreiben, dass sie sich des Risikos bewusst seien und keine Vorerkrankungen vorliegen.

Statt eines Disclaimers gab es für meine britischen Verwandten einen prägnanten Speech zum Thema Selbstverantwortungskultur in der Schweiz. Lektion 1: Links und rechts sind keine gepolsterten Absperrungen zu finden, sondern steile Abhänge, die im besten Fall in den Tiefschnee, im schlimmsten Fall fadegrad in eine Tanne führen. Lektion 2: Langsam in die Kurve, Bremstechnik üben. Lektion 3: Die Verantwortung liegt einzig beim Davoserschlittenpiloten.

Apropos Davoserschlitten: kürzlich stand in meinem Londoner Quartier zwei Strassen weiter ein solcher draussen auf dem Trottoir. «Please take me!», stand drauf. Er dient jetzt in unserem Garten als Kaffeetisch. Manchmal mit einem Schuss Appenzeller dazu. Wer, um alles in der Welt, transportiert einen Davoserschlitten aus der Schweiz nach London. Und wozu? Das, werte Leserschaft, bleibt eines der grossen ungelösten Rätsel dieser Erde. Oder zumindest unseres Quartiers.

Apropos Davoserschlitten; gefunden in der Nachbarschaft.