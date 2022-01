Anstieg So viele Babys wie noch nie: Spitalschliessungen führen zu Geburtenrekord in St.Galler Spitälern Mehrere St.Galler Spitäler haben im Jahr 2021 einen Geburtenanstieg oder sogar Geburtenrekorde zu verzeichnet. Trotzdem bedeutet dies keinen Babyboom. Die Geburtenhöchstwerte sind grossteils auf Spital- und Geburtsabteilungsschliessungen zurückzuführen.

Im Kantonsspital St.Gallen, im Spital Grabs und im St.Galler Geburtshaus kamen so viele Kinder wie nie zuvor zur Welt. Bild: PD

2021 kamen im Kantonsspital St.Gallen (KSSG) so viele Babys wie noch nie zur Welt. 2185 Neugeborene zählte die Geburtshilfe der Frauenklinik – 77 mehr als im Vorjahr. Ähnliche Tendenzen zeigen sich in den anderen Geburtsstationen im Kanton St.Gallen.

Mit 1093 Neugeborenen wurde 2021 im Spital Grabs die Tausendermarke zum ersten Mal geknackt. Im Geburtshaus St.Gallen kamen 248 Kinder zur Welt – ebenfalls ein Geburtenrekord. Im Spital Linth (444 Neugeborene) und in der Klinik Stephanshorn (814 Neugeborene) wurden 2021 zwar keine Rekorde aufgestellt, es erblickten jedoch in beiden Geburtsabteilungen mehr Kinder das Licht der Welt als in den drei Vorjahren. Die Geburtenzahl der Klinik Stephanshorn stieg im Vergleich zu 2020 sogar um 103 Babys. Nur im Spital Wil veränderte sich die Anzahl der Geburten im letzten Jahr kaum. Es kamen 560 Kinder zur Welt – 2020 waren es 559.

Ähnliche Höchstwerte haben auch andere Kantone zu verzeichnen. So berichtete die «Zuger Presse» von einem Rekordjahr im Zuger Kantonsspital und «20 Minuten» von einem Höchstwert im Kantonsspital Graubünden und einem Geburtenanstieg in den Kantonsspitälern Frauenfeld und Münsterlingen im Thurgau. Gemäss «Watson» stieg die Anzahl Geburten auch in mehreren Spitäler in Bern, Basel und im Aargau.

Trotzdem kein Babyboom

Woher kommen die vielen Rekorde? Ein Grund sind oftmals die Schliessungen anderer Spitäler oder Geburtsstationen in der Nähe. So hatten gemäss Medienmitteilung des Spital Grabs die Schliessung des Spitals Heiden und der Geburtsstation Walenstadt einen Einfluss auf den dortigen Geburtenrekord.

Auch Christina Fenyödi, Leiterin Marketing und Kommunikation der Klinik Stephanshorn, sagt: «Dass wir über 800 Geburten hatten, führen wir unter anderem auf die Schliessung des Spitals Heiden im Kanton Appenzell Ausserrhoden zurück.» Ausserdem hätten sich eine neue Babykampagne sowie neue Belegärzte im Fachbereich der Gynäkologie und Geburtshilfe positiv auf die Geburtenrate im Stephanshorn ausgewirkt. Auch im Geburtshaus St.Gallen sei der Geburtenhöchstwert wenig überraschend. Da es erst 2019 eröffnet wurde, war gemäss Geschäftsleitungsmitglied Aline Steiger während der Aufbauphase eine steigende Geburtenzahl zu erwarten.

Im KSSG sei der Trend zu mehr Geburten ebenfalls weniger der Coronapandemie, als der Bevölkerungszunahme und der Schliessungen anderer Geburtsstationen zuzuschreiben. Gemäss Mediensprecher Philipp Lutz zieht zudem das Geburtshaus viele Schwangere teilweise von weither nach St.Gallen. Zeichnen sich Risiken ab, komme es von dort zu Verlegungen ans KSSG.

In der Nähe des Spital Linths gab es allerdings keine Stationsschliessungen. Laut Chefärztin Stefanie Huggle sind möglicherweise die neuen Gebärsäle sowie die motivierte Geburtshilfe für die vielen Geburten verantwortlich.