gastronomie «Ein unfassbares Glücksgefühl»: Best of Swiss Gastro kürt Michael Vogt mit der Hinterhofmetzgerei Staad zum Gesamtsieger des Jahres Best of Swiss Gastro hat am Montagabend im Zirkuszelt von «Circus Ohlala» die besten Schweizer Gastronomiebetriebe ausgezeichnet. Michael Vogt konnte sich mit der Hinterhofmetzgerei Staad den Gesamtsieg des Abends sichern. Dabei war er nicht der einzige Ostschweizer, der gepunktet hat.

Am Montagabend hat Best of Swiss Gastro die besten Schweizer Gastronomiebetriebe des Jahres gekürt. Bild: Getty

Gewinner in den Kategorien Fine Dining, Bar & Lounge und der Gesamtsieger: Die Ostschweiz hat in gastronomischer Hinsicht so einiges zu bieten. Seit 19 Jahren zeichnet Best of Swiss Gastro (BOSG) die besten Gastronomiebetriebe des Jahres aus. Und die Ostschweizer Betriebe sind dieses Jahr ganz vorne mit dabei.

Die Krone geht nach Staad

Die Fachjury, bestehend aus rund 40 unabhängigen Branchenkennern, Gastronominnen, Journalisten und ehemaligen Gewinnerinnen, hat 96 Betriebe nominiert, die mit einem überzeugenden Konzept punkten konnten. Zwischen Juli und Oktober haben sich diese Restaurants, Bars, Cafés oder Take-Away-Betriebe anschliessend dem Urteil des Publikums gestellt. Dieses hat zusammen mit der Note der Fachjury und der Anzahl Bewertungen die Gesamtwertung ergeben. Insgesamt werden Gewinnerinnen und Gewinner in sieben Kategorien ausgezeichnet, die Gewinnerin oder der Gewinner mit der besten Gesamtwertung wird letztlich zum Master gekürt.

Dieses Jahr konnte ein St.Galler Betrieb die Krone als Master 2022 nach Hause nehmen. Die Hinterhofmetzgerei Staad am Bodensee erreichte die beste Gesamtbewertung. Der Gewinner in der Kategorie Casual Dining erhielt von BOSG die Bewertung des besten Gastronomiekonzepts des Jahres. «Wer Fleisch allerhöchster Qualität liebt, muss in Staad einkehren», heisst es in einer Mitteilung. In der Hinterhofmetzgerei werde unter anderem das Fleisch alter, glücklicher Kühe im Tavolata-Konzept an den Gast gebracht. «Ausserdem werden Cuts serviert, die normalsterbliche Restaurantgäste so wohl noch nie geniessen durften.»

Als Quereinsteiger zum Master

Michael Vogt ist« Master Best of Swiss Gastro 2022». Bild: Jolanda Riedener

«Ich kann es immer noch kaum fassen», sagt Michael Vogt, Inhaber der Hinterhofmetzgerei Staad. Er sei sehr stolz auf das, was er erreicht hat.

«Als wir am Montagabend die Auszeichnung zum Gesamtsieger erhalten haben, hatte ich wirklich ein unfassbares Glücksgefühl.»

Die Auszeichnung zeige, dass die Hinterhofmetzgerei Staad auf dem richtigen Weg sei. Vogt ist nämlich Quereinsteiger und betreibt die Hinterhofmetzgerei erst seit rund drei Jahren. «Wir werden die Auszeichnung am Samstag mit Freunden und Familie im Betrieb feiern.»

Die Ostschweiz als gastronomisches Powerhouse

Die Hinterhofmetzgerei Staad ist aber nicht der einzige Ostschweizer Betrieb mit ausgezeichnetem Resultat. Im Gegenteil: Nebst des Mastertitels geht ein Drittel aller Preise in die Ostschweiz, schreibt BOSG. Das St.Galler Restaurant Corso erreichte den ersten Rang in der Kategorie Fine Dining. «Das ‹Corso› serviert – in aussergewöhnlicher Atmosphäre – zeitgenössische, regionale Gerichte», heisst es auf der Website.

Auch in der Kategorie Bar & Lounge kann St.Gallen punkten. Den ersten Rang holt sich die «Garage» mitten in der Stadt. Die «Garage» kombiniert Club- und Barbetrieb. Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich die Garage Bar, das Gebäude selbst wird schon seit Jahren als Club genutzt. Ebenfalls im Herzen von St.Gallen ist «Le Fumoir» zu finden. Die Bar mit Zigarrenlounge landete auf dem zweiten Platz der Kategorie Bar & Lounge.

Aus dem Kanton Thurgau haben es zwei Betriebe auf das Podest geschafft. Das Restaurant Wild Chik’n erreichte den dritten Rang in der Kategorie Bistro & Café. Ebenfalls den dritten Podestplatz holte sich das Gasthaus Schupfen in der Kategorie Classic. Dieses zelebriert traditionelle, klassische und authentische Schweizer Lokale. Das Gasthaus Schupfen biete kulinarische Highlights direkt am Rhein seit 1455, heisst es auf der Website.