Fussball Nach Ausschreitungen in Luzern: Keine FCSG-Fans im Letzigrund +++ Kanton will Stehplatzverbot und personalisierte Tickets Wenn der FC St.Gallen am Donnerstag auswärts gegen GC antritt, muss er auf seine Fans verzichten. Das haben die Verantwortlichen nach den Ausschreitungen vom Wochenende in Luzern entschieden. Ausserdem reagiert der Kanton St.Gallen vehement auf die Ausschreitungen vom Wochenende.

Bereits während der Partie Luzern – St.Gallen zündeten Anhängerinnen und Anhänger der Espen Pyros im grossen Stil – beim Rückweg zum Bahnhof kam es dann zu massiven Ausschreitungen. Bild: Freshfocus (Luzern, 20. Mai 2023)

Empörung, ja gar Wut. Aber auch Fassungslosigkeit und eine grosse Ohnmacht: Mit diesen Gefühlen sehen sich seit dem vergangenen Wochenende alle konfrontiert, denen der FC St.Gallen am Herzen liegt. Auslöser: Die massiven Ausschreitungen, für die Chaoten aus dem Umfeld der Espen nach der Auswärtspartie in Luzern verantwortlich zeichneten.

Beim Rückweg zum Bahnhof bewarfen fehlbare FCSG-Fans Einsatzkräfte und Passanten mit Petarden, Pyrofackeln, Flaschen und Steinen. Die Luzerner Polizei antwortete mit Gummischrot, Tränengas und Wasserwerfern. Nach offiziellen Angaben wurden sieben Menschen verletzt, darunter zwei Polizisten und eine unbeteiligte Passantin.

So ging es am Samstag nach dem Fussballmatch Luzern – St.Gallen zu und her. Video-Zusammenschnitt: Luzerner Zeitung

Am Dienstag haben sich die Bewilligungsbehörden nun mit den Ereignissen vom Wochenende beschäftigt. Und entschieden: Bei den nächsten Auswärtsspielen müssen sowohl der FC St.Gallen als auch der FC Luzern ohne Fans auskommen. Für die St.Galler Anhänger entfällt damit die Fahrt ans GC-Spiel im Letzigrund, die Luzern-Fans dürfen nicht nach Sion.

Ob die FCSG-Fans ihre Mannschaft beim letzten Heimspiel der Saison am Pfingstmontag gegen Sion wieder anfeuern dürfen, hängt davon ab, was am Donnerstag passiert. Die Auswärtsfans, sowohl von St.Gallen als auch Luzern, stünden unter Bewährung, heisst es in der Mitteilung der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD): «Sollte es bei diesen Spielen auch nur zu geringem Fehlverhalten der beiden Fangruppen kommen, werden die Heimsektoren der fehlbaren Fans in den folgenden Spielen vom Pfingstmontag ebenfalls gesperrt.»

Klar ist hingegen jetzt schon: Das nächste Aufeinandertreffen von FCSG und FCL wird vor leeren Fansektoren stattfinden. Dies «aufgrund der Erkenntnis, dass der harte Kern der beiden Fanlager von St.Gallen und Luzern sich insbesondere bei Auswärtsspielen nicht korrekt verhält», wie die KKJPD schreibt.

Der Kanton St.Gallen will personalisierte Tickets

Am Dienstagnachmittag reagiert der Kanton St.Gallen per Medienmitteilung. Die Fan-Ausschreitungen seien nicht tolerierbar, deshalb werde die Regierung «auf allen politischen Ebenen darauf hinwirken, dass personalisierte Tickets in Schweizer Fussball- und Eishockeystadien Pflicht werden und es keine Stehplätze mehr gibt».

Regierungspräsident Fredy Fässler werde die beiden Anträge in der KKJPD einbringen, die Regierung in den zuständigen nationalen Gremien auf deren Umsetzung hinwirken, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Kanton St.Gallen kündigt ausserdem an, das Gespräch mit dem FC St.Gallen und der Stadt suchen zu wollen.

Hüppis deutliche Worte

Bereits am Montag hatte sich Sonja Lüthi, Sicherheitsdirektorin der Stadt St.Gallen, deutlich zu den Ereignissen in Luzern geäussert: «Solche Vorfälle können nicht sanktionslos bleiben», sagte sie gegenüber dem Tagblatt. Ausschreitungen mit Verletzten seien grundsätzlich als gravierend einzustufen.

Matthias Hüppi, Präsident des FC St.Gallen. Bild: Freshfocus

Auch Matthias Hüppi zeigte sich am Montag bestürzt von den Geschehnissen. Dies, nachdem sich der FC St.Gallen bereits am Sonntag von Gewalttätern aus den Reihen seiner Fans distanziert hatte. «Ich bedaure die Eskalation in Luzern zutiefst; sie geht mir nahe. Nie werde ich begreifen können, dass Menschen im Zusammenhang mit einem Fussballspiel durch Gewaltanwendung zu Schaden kommen oder Infrastruktur mutwillig zerstört wird», sagte Hüppi.

Wer Grenzen überschreite, müsse sich im Klaren sein, dass allfällige Strafen und Konsequenzen immer auch Unbeteiligte und Unschuldige treffen würden, so Hüppi weiter.

Fanarbeit kritisiert Luzerner Polizei

Auch die Fanarbeit St.Gallen meldete sich am Montag zu Wort. Sie warnte in einem Communiqué vor «polemischen Massnahmen» und kritisierte das ihrer Meinung nach überzogene Vorgehen der Luzerner Sicherheitskräfte, die Gummischrot, Wasserwerfer und Tränengas gegen Unbeteiligte eingesetzt hätten.

In die gleiche Richtung zielt eine Mitteilung des Dachverbands 1879 vom Dienstagmorgen. Der Verband, der sich «für eine lebendige Fankultur in St.Gallen» einsetzt, schreibt: «Es ist hinlänglich bekannt, dass die Luzerner Polizei häufig überfordert und alles andere als deeskalierend agiert.»

Entgegen der Aussagen des Luzerner Sicherheitsdirektors Paul Winiker hätten unbeteiligte Fans keine Chance gehabt, sich vor dem «Mitteleinsatz» der Polizei in Sicherheit zu bringen. Gemäss Augenzeugenberichten soll diese wahllos mit Gummischrot in die Menge geschossen und Treffer im Gesichtsbereich in Kauf genommen haben.

Gleichzeitig räumt der Dachverband 1879 ein, dass die St.Galler Fans am Samstagabend eine Grenze überschritten haben: «Eine Handlichtfackel, die als Waffe missbraucht wird, ist weder entschuldbar noch im Sinne der Subkultur.» Diese Art von Gewalt sei vorbehaltslos zu verurteilen. (pd/dwa/ste)