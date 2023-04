Frühlingsmesse Jahrmarkt, Eselplausch und Aussicht auf die Grossbaustelle – die wichtigsten Fragen und Antworten zur Offa Am 19. April geht die St.Galler Frühlingsmesse in die 45. Runde. Fünf Tage lang präsentieren rund 450 Aussteller ihre Produkte und Attraktionen – darunter eine Messe in der Messe und eine virtuelle Bobfahrt.

Parallel zur Offa findet gleich neben dem Messegelände der Jahrmarkt statt. Bild: Belinda Schmid (20.4.2022)

Das Messegelände ist von Mittwoch bis Sonntag (19. bis 23. April) jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Degustationshallen 4 und 5 starten schon am Dienstag um 16 Uhr in der Offa und bleiben abends bis 21 Uhr geöffnet. Wer dann noch nicht genug von der Messe hat, kann von Dienstag bis Samstag jeweils bis Mitternacht in der Moststube (Halle 5) weiterfeiern. Messeschluss ist in allen Hallen am Sonntag um 18 Uhr.

Knapp 450 Firmen und Vereine sind gemäss Offa-Website an der Frühlingsmesse mit einem Stand vertreten – von A wie Arosa Bärenland über K wie Kronberg bis Z wie Zollibolli. Über das Ausstellerverzeichnis können sämtliche Offa-Standbetreiber gesucht und gefunden werden.

Der Kronberg ist auch 2023 wieder an der Offa vertreten – mit einer virtuellen Bobfahrt und einem Zipline-Park. Bild: Belinda Schmid (19.4. 2022)

An der Offa 2023 gibt es eine Messe in der Messe: Zum ersten Mal ist die Ostschweizer Camping- und Freizeitausstellung (OCA) zu Gast. Der Veranstalter verspricht auf seiner Website: «Nirgends in der weiteren Ostschweiz findet man eine solche Vielzahl an Wohnmobilen, Wohnwagen, Zelten und Zubehör wie an der OCA.»

Die Öffnungszeiten der Ausstellung in der Halle 9.0 entsprechen denjenigen der Offa.

Kulinarik-Liebhaberinnen und -Liebhaber kommen in der Halle 9.1.2 auf ihre Kosten: Am Stand der Showküche Ostschweiz messen sich Nachwuchstalente beim Kochwettbewerb «Gastro Elite 2023» und die «Genussinsel» bietet regionale Produkte zum Degustieren und Kaufen an.

In den rot markierten Bereichen des St.Galler Messegeländes findet die Offa statt. Bild: Offa

Wer sich für Lifestyle interessiert, ist in der Halle 2.1 gut aufgehoben. Hier findet viermal täglich die Offa-Modeschau statt. Alles rund um Garten und Balkon ist in den Hallen 2.0 und 3.0 zu finden, Wohntrends in der Halle 9.0. In der Aussenhalle 9 und der Arena findet die 38. Offa-Pferdemesse statt. Sie wartet unter anderem mit einem Eselplausch, Dressurkursen und Vorführungen im berittenen Bogenschiessen auf.

Gleichzeitig mit der Offa findet auf dem Spelteriniplatz, an der Sonnen- und Parkstrasse sowie auf dem Areal F6 der traditionelle St.Galler Frühlingsjahrmarkt statt.

Vom Bahnhof St.Gallen aus fährt alle paar Minuten ein Bus in Richtung Heiligkreuz oder Wittenbach zum Offa-Gelände. Auf den Linien 3 und 4 eignen sich die Haltestellen «Olma Messen» und «Langgass» zum Aussteigen, auf der Linie 6 die Haltestellen «Olma Messen» oder «Rosenheimstrasse».

Vom Bahnhof St.Fiden aus ist das Gelände fünf Gehminuten entfernt. Wer mit dem Auto anreist, nimmt die Autobahnausfahrt St.Fiden und folgt von dort aus der Beschilderung. Öffentliche Parkplätze in Offa-Nähe sind allerdings spärlich gesät.

Vom Bahnhof St.Fiden aus ist das Offa-Gelände einen Katzensprung entfernt. Bild: Urs Bucher (14.8. 2019)

Die Tageskarte für Erwachsene schlägt mit 16 Franken zu Buche, Kinder bis 6 Jahre sind gratis, Jugendliche bis 15 Jahre, Lernende und IV-Beziehende zahlen 11 Franken. Nach 17 Uhr kommt man mit der Abendkarte für 12.50 Franken auf das Gelände.

Spezialtarife gibt es ausserdem für Familien und Stammgäste: Die Dauerkarte für die gesamte Messe kostet 39 Franken, die Familientageskarte für maximal zwei Erwachsene und vier Jugendliche 38 Franken. Alle Tickets können dieses Jahr erstmals auch über den Onlineshop gekauft werden.

Noch nichts. Die grösste stützenfreie Halle der Ostschweiz wird an der Olma im kommenden Herbst erstmals für das Publikum zugänglich sein und soll im Frühling 2024 offiziell eröffnet werden. Trotzdem ist die Halle 1 Teil der St.Galler Frühlingsausstellung. Mario Pavlik, Kommunikationsverantwortlicher der Olma Messen, sagt:

«Es wird an der Offa einen Infostand und eine Plattform mit Aussicht auf die Baustelle geben.»