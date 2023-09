Freikirche Kaltbrunn Schwere Vorwürfe gegen Ex-Chocolatier Läderach: Auch er soll Schüler gezüchtigt haben – Kanton St.Gallen wird bei Aufklärung blockiert Erstmals reden ehemalige Schülerinnen und Schüler der evangelikalen Privatschule «Domino Servite» vor der Kamera über die Misshandlungen, die sie während ihrer Zeit bei der evangelischen Gemeinde Hof Oberkirch in Kaltbrunn über sich ergehen lassen mussten. Der Kanton St.Gallen will die Vorfälle aufarbeiten – doch es harzt bei der Datenbeschaffung.

Der ehemalige Schoggi-Patron Jürg Läderach: Gegen ihn stehen schwere Vorwürfe im Raum, die er bestreitet. Bild: Manu Friederich/EQ Images

Mit heruntergelassenen Hosen übers Bett gelehnt erwarteten die Kinder Schläge mit dem Gürtel. Zwei, drei - wenn man Glück hatte und still war. Oft waren es deutlich mehr. Das berichten mehrere ehemalige Schülerinnen und Schüler der evangelikalen Privatschule «Domino Servite» gegenüber SRF. Bekräftigt werden ihre Aussagen durch die einstige Internatsleiterin, die vor der Kamera die Züchtigungen eingesteht:

«Es gibt keine Entschuldigung, ich war in diesem Trott drin. Alle haben davon gewusst, alle haben mitgemacht. Und die Prügelstrafe wurde auch gepredigt.»

Es ist das erste Mal, dass sich Opfer der gewaltgeprägten Freikirche vor der Kamera äussern. Die Dok-Recherche der St.Galler Journalistin Eveline Falk enthüllt zeitgleich, dass nicht nur das einstige Internatsleiter-Paar Hans und Helga Koller sowie drei Prediger körperliche Gewalt ausgeübt hätten - auch Jürg Läderach persönlich soll in den 1990ern zum Gürtel gegriffen und die Kinder gezüchtigt haben.

Läderach ist eine Schlüsselfigur der Freikirche

Läderach, ehemaliger Patron des gleichnamigen Glarner Schokoladenunternehmens und eine Schlüsselfiguren der Freikirche, hat den Hof Oberkirch in Kaltbrunn mitsamt Bubeninternat und Privatschule 1995 übernommen, damals mit Weggefährten des Schweizer Ablegers der südafrikanischen Mission Kwasizabantu. Seit 2019 nennt sich die Gemeinschaft evangelische Gemeinde Hof Oberkirch (EGHO), die einstige Privatschule «Domino Servite» heisst heute Christliche Schule Linth (CSL).

Die evangelische Gemeinde Hof Oberkirch in Kaltbrunn. Bild: Tobias Garcia

Nachdem SRF die Recherchen vor über zwei Jahren angestossen hatte, leitete die Schule in Eigenregie eine Aufarbeitung der Vorfälle ein. Darin äussern sich 58 ehemalige Schülerinnen und Schüler über Gewalt und Missbrauch - die Aussagen decken sich mit jenen der Opfer, die sich nun im Schweizer Fernsehen äussern.

Der Patron droht mit Strafanzeigen

Gegenüber SRF äussert sich Jürg Läderach, für den die Unschuldsvermutung gilt, nicht persönlich zu den Vorwürfen der Geschädigten. Stattdessen halten er und seine Gattin in einer eidesstattlichen Erklärung fest, niemals Schülerinnen oder Schüler geschlagen oder anderweitig misshandelt zu haben. Kenntnis von den Vorfällen habe er erst, seit die interne Untersuchung angestossen wurde. Der frühere Unternehmer belässt es aber nicht bei der Unschuldsbeteuerung. Vielmehr drohen seine Anwälte damit, jeden anzuzeigen, der Unwahrheiten über Läderachs verbreitet. Gemäss SRF sei ein Opfer bereits vor der Ausstrahlung der Dok-Sendung angezeigt worden.

Kanton: Datenbeschaffung gestaltet sich schwierig

Gegenüber SRF hat der Kanton St.Gallen als Aufsichtsbehörde in Aussicht gestellt, eine Aufarbeitung der Vorfälle in Auftrag zu geben. Bildungsdirektor Stefan Kölliker lässt sich wie folgt zitieren: «Der Staat hat sicher allenfalls eine Aufgabe für eine zusätzliche Aufarbeitung. Wir werden prüfen, ob das genügend war, was bisher stattgefunden hat.»

Auf Anfrage dieser Zeitung schreibt das Bildungsdepartement jedoch, dass sich die angestrebte Aufarbeitung schwieriger gestaltet als im Sommer angenommen, als das Bestreben gegenüber SRF kommuniziert wurde. «Seit jenem Statement ist es fraglich geworden, ob dieser Schritt möglich ist. Wir müssten einen Opferruf machen und zu diesem Zweck die Adressen der Betroffenen erhalten. Entsprechende Anfragen wurden inzwischen von den Datenbesitzern aber abgelehnt.»

Mit den Datenbesitzern sind sowohl die Verantwortlichen der evangelischen Gemeinde Hof Oberkirch gemeint als auch das externe Anwaltsbüro und Fachpersonen, die sich der Untersuchung angenommen haben. «Wer genau welche Daten hält, können wir nicht sagen», schreibt das Bildungsdepartement, «unsere Datenanfrage war an all diese involvierten Stellen gerichtet. Alle haben negativ geantwortet.»

Die Schule hätte längst geschlossen werden können

Es ist nicht das erste Mal, dass Vorwürfe gegenüber der christlichen Gemeinschaft laut werden. Diese Zeitung berichtete vor einem Jahr, dass es in der evangelischen Gemeinde Hof Oberkirch in Kaltbrunn in der Vergangenheit zu schweren sexuellen Übergriffen und Missbrauch gekommen war. Und machte wenig später publik, dass die Schule längst hätte geschlossen werden können: Im Jahr 2000 wollte der damalige St.Galler Regierungsrat Hans Ulrich Stöckling der Schule die Bewilligung entziehen.

Doch Jürg Läderach intervenierte und die Eltern der Schülerinnen und Schüler stärkten der Schulleitung den Rücken. Die Behörden stellten ihre Untersuchung schliesslich ein. Gegenüber SRF erinnert sich Jürg Raschle, heute Generalsekretär des Bildungsdepartements, damals Leiter des Rechtsdienstes des Erziehungsdepartements, an jene Zeit: «Alle hatten Zweifel und ein ungutes Gefühl, aber wir gelangten nie über die Schwelle, an der wir etwas in der Hand hatten, um die Schule zu schliessen.»

Steht nun, nach den Aussagen mehrer Opfer, eine neuerliche Prüfung eines Bewilligungsentzugs der Christlichen Schule Linth zur Debatte? Das Bildungsdepartement bleibt vage, schliesst diese aber nicht aus: «Das weitere Vorgehen wird nach der Ausstrahlung nun geprüft.»