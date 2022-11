Freikirche Kaltbrunn Missbrauch an der Christlichen Schule Linth in Kaltbrunn: Kanton plant keine weiteren Schritte Die SP hatte im September im St.Galler Kantonsparlament eine Interpellation zu den massiven körperlichen und sexuellen Übergriffen an der Christlichen Schule Linth eingereicht. Sie wollte wissen, was der Kanton zu unternehmen gedenkt.

Die Christliche Schule Linth in Kaltbrunn, die zur Evangelischen Gemeinde Hof Oberkirch gehört. Bild: Tobias Garcia

Nun liegt die Antwort der Regierung auf den Vorstoss der SP vor. Und damit ist klar, was sie im Missbrauchsfall Hof Oberkirch unternehmen wird. Nichts.

Ein Untersuchungsbericht hatte im Sommer aufgezeigt, dass es an Christlichen Schule Linth (früher Domino-Servite-Schule) vor allem in der Zeit vor dem Jahr 2002 – in Einzelfällen auch danach – zu systematischen körperlichen und seelischen Grenzverletzungen sowie sexuellen Übergriffen gekommen war.

Die SP-Fraktion reagierte darauf und reichte eine Interpellation ein. Sie wollte vom Kanton wissen, wie dieser als Bewilligungs- und Aufsichtsbehörde mit den Ergebnissen umzugehen gedenke. Ob er bereit sei, seinerseits eine Untersuchung durchzuführen und ob die vorliegenden Erkenntnisse einen Einfluss auf die aktuelle Bewilligung der Privatschule hätten.

Vorfälle liegen lange zurück

«Nein», lautet die kurze Antwort der Regierung auf beide Fragen. In der am Dienstag veröffentlichten Antwort auf die SP-Interpellation heisst es:

«Regierung und Bildungsrat sind betroffen von den nun nach langer Zeit bezeugten Übergriffen.»

Diese seien «durch nichts zu rechtfertigen und auf das Schärfste zu verurteilen». Dennoch sei «eine zusätzliche Aufarbeitung seitens des Kantons unter dem Aspekt der Schulaufsicht nicht angedacht». Die damaligen Vorkommnisse lägen mehr als 20 Jahre zurück und könnten nicht mehr rekonstruiert werden.

Ausserdem hätten seither zwei Gesetzesänderungen die kantonale Schulaufsicht «grundlegend reformiert beziehungsweise neu definiert». Die heutige zentrale Aufsicht über die Privatschulen sei straffer organisiert und präziser fokussiert als die dezentrale Aufsicht um die Jahrtausendwende. «Regelmässige angemeldete und unangemeldete Besuche und Visitationen, Gespräche mit den Lehrpersonen und der Schulführung sowie Berichterstattungen und Dokumentenprüfungen bilden die Grundlage für eine gründlichere Aufsichtstätigkeit.»

Dennoch räumt die Regierung ein, dass weiterhin ein Problem bei der Überprüfbarkeit von «weltanschaulich spezifizierten Schulen» bestehe, das mit keiner Aufsicht beseitigt werden könne. Es sei denn, die Privatschulfreiheit würde über eine Verfassungsänderung fundamental eingeschränkt.

Denn Privatschulen stünden hinsichtlich ihrer ideellen Ausrichtung im Genuss der grundrechtlich garantierten Meinungsfreiheit und ‒ wenn sie religiös ausgerichtet sind ‒ der Glaubens- und Gewissensfreiheit.

«Der Grundrechtsschutz schliesst eine staatliche Einflussnahme auf den weltanschaulichen bzw. ideologischen Hintergrund privater Schulen und deren Kundenkreis grundsätzlich aus.»

«Ernüchternde Antwort»

Bettina Surber, SP St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Bettina Surber, Präsidentin der SP-Fraktion, ist mit der Antwort der Regierung unzufrieden. Es sei ernüchternd, dass sich diese auf den Standpunkt stelle: «Wir konnten damals nichts tun und wir können heute nichts tun.» Die Betroffenen seien durch den erfahrenen Missbrauch in ihrer Lebensbiografie geprägt und mitunter traumatisiert.

«Dass die Ereignisse lange her sind, kann die Notwendigkeit der Aufarbeitung nicht aufheben.»

Betroffenheit zu signalisieren, reiche nicht, sagt Surber. Die Regierung müsse handeln. Man müsse den Kontakt mit den Betroffenen suchen und daraus eventuell weitere Schritte ableiten. Ausserdem sei es Zeit für eine breitere Diskussion über die Bewilligung und Aufsicht von Privatschulen.

«Ich weiss nicht, ob man wirklich sagen kann, dass so etwas heute nicht mehr passieren könnte.»

Man müsse sich in jedem Fall fragen, wie man solche Ereignisse zukünftig verhindern könne, und prüfen, ob es in diesem Bereich gesetzliche Anpassungen brauche.