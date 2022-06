FOODBLOG OSTBRÖCKLI Was tut man nicht alles für die Kinder: Vier kulinarische Sünden – garantiert ohne Gemüse Kleine Kinder von gesundem Essen zu überzeugen, ist löblich. Aber oft auch frustrierend. Hier deshalb vier Rezepte für mehr Spass am Familientisch.

«Iss jetzt Deinen Rösliköhl! Sonst gleich ab ins Bett! Und zwar ohne Sandmännchen!» Diese Erpressungs-Pädagogik ist nicht ganz zu unrecht etwas aus der Mode gekommen. Lieber versucht man heute, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen, ohne deren Gesundheit zu vergessen. Dann basteln Papa oder Mama Clown-Gesichter aus Radieschen, Vollkornbrot und Rüebli. Oder suchen vermeintlich kinderfreundliche Rezepte, die Zucchetti wie Wurst aussehen lassen oder wie Chicken Nuggets. Dazu gibt es Sellerie-Frites. Nur: So leicht lassen sich die gmerkigen Kleinen nicht übertölpeln. Sie haben die grünen Punkte entdeckt, und man ist wieder gleich weit. Nein, schlimmer: Man hat ein Puff in der Küche und muss dann die Sellerie-Frites selber essen. Wäh.

Machen wir aus der Not eine Tugend und den Kindern eine Freude. So, dass wir aber auch etwas davon haben. Idealerweise schmeckt es auch den Eltern, und die Kinder sind eine halbe Stunde mit Kochen beschäftigt. Dafür gibt es kein Gemüse!

Hausgemachte Fischstäbchen

Fischstäbchen sind bei vielen Kindern beliebt. Und die Eltern wissen nicht so recht wieso: Die Stäbchen sind gefroren, und wenn man sie brät, fällt leicht die Panade ab. Man will lieber nicht wissen, was das weisse Bisschen darunter genau ist. Es schmeckt ja auch nach nichts. Alles Fehler, die sehr leicht zu beheben sind, wenn man die Fischstäbchen selber macht.

Dazu nimmt man Fischfilets, die dick genug sind, um sie in fingerbreite Stücke zu schneiden. Seehecht eignet sich, Dorsch auch, ich nehme Kabeljau. Ist der Fisch leicht gefroren, lässt er sich besser in Form schneiden. Jetzt braucht man die Stücke nur noch zu panieren. Etwas knuspriger und schmackhafter wird die Panade, wenn man unter das Paniermehl eine Handvoll Cornflakes mischt. Die steckt man in einen verschliessbaren Gefrierbeutel und zerdrückt sie mit dem Wallholz. Das Panieren selbst kann man getrost den Kleinen überlassen. Das gibt zwar eine Sauerei. Aber es gibt einem eine gute Viertelstunde, um in Ruhe einen Kaffee zu trinken.

Rezept 400 g Fischfilet, zum Beispiel Kabeljau

1 Zitrone

5 Esslöffel Mehl

2 Eier, verquirlt

Paniermehl, gemischt mit gemahlenen Cornflakes

Die Filets abtupfen, mit etwas Salz und einigen Spritzern Zitronensaft würzen, in fingerbreite Stücke schneiden. Mehl, Ei und Panade jeweils in einen tiefen Teller geben. Die Fischstäbchen zuerst im Mehl, dann im Ei, zuletzt in der Panade wenden. In ausreichend Öl goldgelb braten. Dazu passen Kartoffeln. Oder Ofenfrites.

Hotdogs – mit Hausbrötchen

Auch Wienerli gehen bei vielen Kindern immer. Gerne stecken sie es mit Unmengen von Ketchup in watteartiges Brot, das aus Konservierungsmitteln zu bestehen scheint. Und finden das wahnsinnig lecker. Dabei könnte ein Hotdog etwas wirklich Gutes sein, mit den richtigen Zutaten – und selber gemachtem Brot.

Hotdog-Brötchen 500 g helles Mehl

1 TL Salz

1 EL Zucker

2,5 dl warme Milch

1 Würfel Hefe

50 Gramm weiche Butter

1 Ei

1 Eigelb, mit etwas Wasser verquirlt

Erst die Hefe in etwas Milch auflösen, mit dem Rest verrühren und gut durchkneten. Mindestens eine Stunde aufgehen lassen. Dann aus jeweils etwa 100 Gramm schweren Portionen Kugeln formen, diese noch einmal eine halbe Stunde aufgehen lassen. (Teig reicht für 8 bis 10 Brötchen.) Die Kugeln in Wienerli-Länge auswallen und aufrollen. Noch mal etwas gehen lassen. Mit dem Eigelb bestreichen und bei 180 Grad 15–20 Minuten goldgelb backen.

Für die Kinder: Ein Loch machen und die heissen Wienerli zusammen mit Unmengen von Ketchup hineinstopfen. Für die Eltern: Brötchen aufschneiden. Wienerli, Saucen und alle möglichen Zutaten mithineingeben: eingelegte Chilis, Essiggurken, Röstzwiebeln ...

Würstli-Spaghetti-Tintenfische

Wienerli sind nicht nur beliebt, sie sind auch vielseitig einsetzbar. Kombiniert mit einem anderen Lieblingsessen werden sie zu einem wahren Festschmaus. Okay, vielleicht nicht für die Eltern. Aber die haben mal wieder eine Viertelstunde Zeit für einen Kaffee oder ein Glas Weisswein, während die lieben Kleinen sorgfältig Spaghetti in die Wienerli-Rädchen stecken. Etwa vier passen rein. Einmal gekocht sind das acht Tentakel pro Tintenfisch. «Wollt ihr Käse oder Ketchup drauf?» – «Beides?» – «Brrrr.»

Rezept:

Wienerli in 0,5 bis 1 Zentimeter breite Rädchen schneiden. Jeweils vier Spaghetti hineinstechen. Al dente kochen. Servieren.

Pasta «Alla Gricia»

Bis jetzt ging es meist darum, aus Kinderessen ein paar Vorteile für die Eltern herauszukitzeln. Hier ist es anders herum. «Alla Gricia» ist eines der vier traditionellen römischen Pastagerichte, fällt aber etwas zwischen Stuhl und Bank. Pasta «Alla Gricia» ist eine Zwischenform der anderen: Es ist «Cacio e Pepe» (Käse und Pfeffer) mit Guanciale (italienischer Backenspeck). Aber es hat weder Ei wie die Carbonara noch Tomate wie die Amatriciana drin. Vielleicht wird sie deshalb gerne übersehen, dabei ist sie mindestens so schmackhaft wie die anderen. Und sie kommt bei Kindern meist gut an.

Wobei: Was wir hier machen, ist natürlich meistens keine Original-«Alla Gricia». Denn ich habe selten Guanciale im Haus, meistens nur Speck.

Penne «Alla Gricia» 300 Gramm Penne

150 Gramm Speck in feinen Streifen oder Würfeln. Wer Guanciale hat, nimmt das

etwa 100 Gramm Pecorino Romano und/oder Parmesan

Pfeffer

Die Penne in nicht zu viel Wasser al dente kochen. Gleichzeitig den Speck in einer grossen Bratpfanne ohne Öl anbraten. Das Fett löst sich dabei aus. Ist der Speck so knusprig, wie man ihn gerne hat, löscht man ihn mit einem Suppenlöffel Pastawasser ab. Sind die Pasta knapp al dente, diese nicht ableeren, sondern mit einer Schaum- oder Spaghettikelle in die Bratpfanne geben. Dass da Wasser mitkommt, ist durchaus erwünscht. Nun den Käse hinzugeben und alles gut vermischen. So verbindet sich der Käse mit dem Pastawasser zu einer Sauce, die sich an die Penne schmiegt. Pfeffern. Und en Guete!