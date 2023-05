FOODBLOG OSTBRÖCKLI Wann kommt das echte Spargelwetter? «Wenn es warm wird, explodieren die Spargeln», sagt der Spargelbauer Ziemlich lange gab es dieses Jahr nur importierte Spargeln in den Läden. Kein Wunder: «Spargeln sind sehr sensibel», weiss der Thurgauer Spargelproduzent Matthias Rutishauser. Wird es warm, schiessen die grünen Stängel aber aus dem Boden.

Bilder: Ralph Ribi

Spargelliebhaberinnen und Spargelliebhaber haben es nicht leicht. Monatelang müssen sie ausharren, bis ihr Lieblingsgemüse wieder erhältlich ist. Und wer auf Regionalität setzt muss sich dann noch einmal rund zwei Monate dazu zwingen, die Spargeln nicht zu kaufen, die in den Supermärkten ausliegen. Denn bis endlich die Einheimischen reif sind, wurden die grünen und weissen Leckerbissen noch aus Mexiko, Chile oder anderen weiten Ecken der Welt eingeflogen.

Und dann, wenn sie einmal da sind, gilt es, in kürzester Zeit die Spargeln möglichst in allen Formen zu geniessen: Als Spargelquiche oder -risotto, im Teig oder überbacken, im Pastagericht oder mit Reis aus dem Wok, in Ravioli gepackt oder mit Speck umwickelt, im Salat, als Suppe, Beilage, oder einfach gekocht mit Sauce... bevor sie wieder für Monate von den Regalen verschwinden.

Spargeln kamen zwei Wochen später

Dieses Jahr war es für Spargelfans besonders schwer, dauerte es doch ungewöhnlich lange, bis die Schweizer Spargeln geerntet werden konnten. «Ich habe einige Reihen in Tunnels», sagt Matthias Rutishauser. Sein Hof liegt in Lengwil zwar auf dem Seerücken, ein Wäldchen versperrt allerdings die Seesicht fast ganz. Hier pflanzt Rutishauser seit gut 20 Jahren Spargeln an.«Bei den Spargeln in den Tunnels begann die Ernte kurz nach Ostern. Die anderen kamen erst gegen Ende April - rund zwei Wochen später als sonst», sagt er, während er im Schopf die frisch gewaschenen Spargeln sortiert.

Der Grund für die Verspätung ist klar: «Der Spargel ist sehr sensibel», sagt er. «Er reagiert auf das Wetter wie kaum eine andere Pflanze.» So haben auch die grünen Spargeln auf seinem Hof gewartet, bis ihnen warm genug war, um sich aus dem Boden zu strecken. Bleibt es allerdings kühl und nass, bewegen sie sich kaum.

Und wieder ist es ein kühler, nasser Tag. «Heute konnten wir deshalb weniger ernten als gestern», sagt Rutishauser und führt über die Spargelfelder. Tatsächlich sehen sie recht abgeerntet aus. Nur vereinzelt schauen einige Spargelspitzen aus dem Boden. Manche wachsen krumm. Spargeln reagieren eben nicht nur aufs Wetter empfindlich. «Ein Schneckenbiss, ein kleiner Schnitt, sogar ein heftiger Windstoss reichen, und der Spargel wächst krumm.»

Bild: Ralph Ribi

Wenn schon, denn schon

Doch die jetzt noch fast leeren Felder können sich schnell füllen. «Wenn es warm wird, explodieren die Spargeln regelrecht», sagt Rutishauser. «Da wachsen sie gut und gerne zehn Zentimeter an einem Tag.» An besonders warmen Tagen ernte man deshalb zwei mal - Spargeln, die noch am morgen unscheinbar erschienen, können am Nachmittag schon ansehnliche Grösse erreicht haben.

Denn das Herz des Spargels liegt unter dem Boden: Das Rhizom, das Wurzelgeflecht der Spargelpflanze bleibt jahrelang in der Erde. Doch um leckere Spargeln aus der Erde stossen zu können, muss die Wurzel erst Energie tanken. Rutishauser zeigt auf ein Feld, wo die Spargeln schon mehr als einen Meter hoch sind und gar Äste bilden. «Sie können mannshoch werden und sehen fast aus wie Tannenbäume.»

Bild: Ralph Ribi

Durch Photosynthese nehmen sie die Energie der Sonne auf und pumpen sie ins Wurzelwerk. «Pflanzt man ein Spargelfeld frisch an, darf man es zwei Jahre nicht ernten», erklärt Rutishauser. Erst danach ist die Wurzel stark genug. Damit sie sich erholen kann, werden am Ende der Saison auch einige Spargeln stehen gelassen. «So kann die Pflanze frische Energie tanken.» So macht der Spargel dem Bauern aber auch nach der Ernte noch Arbeit.

Tatkräftige Helfer

Wohl mit ein Grund, weshalb die Zahl der Spargelproduzenten in der Region überschaubar bleibt: Spargeln bedeuten Arbeit. Erst muss man sie schneiden. «Dann müssen sie gewaschen und sortiert werden, auf die gleiche Länge geschnitten und schliesslich gebündelt werden», sagt Rutishauser. Er habe zum Glück genügend Helfer aus der Region, die bei der Ernte zupacken, sagt er. Doch die Arbeit lohne sich.

Schon deshalb, weil Spargeln so schmackhaft sind. Vor allem die Grünen, meint Rutishauser. Im Gegensatz zu den weissen Spargeln, die in der Erde wachsen, zieht es die grünen an die Sonne. «Deshalb sind sie auch aromatischer.» Das ist aber nicht der einzige Grund, weshalb Rutishauser nur gründe Spargeln anbaut. «Weisse Spargeln brauchen einen sandigen Boden, das habe ich hier nicht.»

Und auf dem Teller mag Rutishauser die grünen Stängel so pur wie möglich. «Am liebsten esse ich sie gebraten mit etwas Salz und Pfeffer», sagt Rutishauser. Am besten eignen sich dafür die dünnen Spargeln, «zweite Qualität - die sind etwas günstiger. Dafür sind sie schneller gar.»