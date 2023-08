FOODBLOG OSTBRÖCKLI Von Kichererbsen, Löffeln und ganz viel Öl: Mit diesen Tipps gelingen die Falafeln auch zu Hause Auswärts sind Falafeln die leichtere und gesündere Alternative zu Kebab oder Burger. Doch zu Hause geht der schnelle Imbiss alles andere als schnell – und misslingt leicht. Wir haben ausprobiert, wie man die grössten Hürden meistert und welche Abkürzungen nie zum Ziel führen.

Falafeln sind ja eigentlich super. Lecker, knusprig und proteinreich, aber trotzdem fettarm und leicht. Doch wohl eher nix für zu Hause. Glaubte ich jedenfalls. Immer wieder habe ich es versucht, mit verschiedenen Rezepten, aber immer mit durchzogenen Resultaten: Der Teig zerbröselte entweder schon beim Formen oder er war dafür zu klebrig. Und das Endresultat war zu matschig oder nicht knusprig genug. Und ich gab auf, bis zum nächsten Sommer.

Ein wichtiger Grund für viele dieser Fehlversuche: Allzu leicht lässt man sich einlullen von Rezeptvorschlägen, die dem Heimkoch falsche Versprechungen machen: dass es auch geht, ohne einen Liter Öl zum Frittieren zu ver(sch)wenden, oder ganz einfach mit Kichererbsen aus der Dose. Manchmal sind so vereinfachte Varianten eben nicht gleich gut. Diesmal will ich’s aber wirklich wissen. Und probiere gleich mehrere Varianten – um die Fehler der nächsten fünf Jahre vorwegzunehmen. Und bei einem guten Resultat zu landen.

Rezept

Dies vorneweg: Die schnelle Falafel mit Kichererbsen aus der Büchse gibt es nicht. Das ist Matsch. Jedenfalls ist meistens Matsch das Resultat. Denn Kichererbsen aus der Büchse sind gekocht. Deshalb sind sie gut für ein schnelles Kichererbsencurry oder für Hummus, denn der ist ja im Grunde Matsch. Aber wir wollen knusprige. Deshalb müssen Sie sich wohl oder übel schon am Vorabend mit den Vorbereitungen beginnen. Die getrockneten Kichererbsen müssen nämlich mindestens acht Stunden in reichlich Wasser bleiben.

Die getrockneten Kichererbsen sollten die Nacht in reichlich Wasser verbringen.

Falafelmischung 250 Gramm getrocknete Kichererbsen, in reichlich Wasser über Nacht eingeweicht, abgeleert, abgespült und getrocknet

1 Zwiebel

3 Knoblauchzehen

Kräuter, insgesamt etwa 25–30 Zweige. Petersilie und Koriander gehören immer dazu, und man kann hier auch die Stiele verwenden, wenn sie nicht zu dick sind. Je nach Geschmack und Laune auch ein paar Blätter Minze oder Dill dazumischen

1 TL Salz, 1 TL Kreuzkümmel, 1 TL Korianderpulver, 1 Msp Zimt, 1 TL Backpulver; je nach Lust und Laune auch etwas Pfeffer oder Chili für mehr Schärfe; nicht nötig, aber passend ist auch 1 EL Sesamsamen

Das Ganze wird zusammen zu einer formbaren Masse püriert, am besten mit einer Küchenmaschine, die ich nicht habe. Es geht auch mit einem Pürierstab, es ist aber ziemlich mühsam, da die Masse recht trocken ist ...

Eier, Pucks oder Kugeln?

Es gibt ein Küchenutensil, das sich Falafelportionierer nennt. Dieses ist in der Lage, aus dem oben beschriebenen Teig perfekte Falafeln in Form eines kleinen Pucks herzustellen, kann aber sonst nichts. In meiner Küche habe ich keinen Platz für Geräte mit einem dermassen eingeschränkten Einsatzbereich. Aber nach meinen gescheiterten Versuchen kann ich mir vorstellen, weshalb es existiert. Von Hand lassen sie sich zu Bällchen formen, aber hat man für eine halbe Sekunde etwas zu viel Druck aufgesetzt, zerbröseln sie leicht. Eine Art Form wäre also nicht schlecht. Zum Glück gibt es Varianten mit weiter verbreiteten Küchengeräten.

Die Löffelchen-Methode braucht zwei gleich grosse Löffel. Mit dem einen nimmt man etwas von der Masse aus der Schüssel, mit der zweiten rundet man sie oben ab. Das Resultat sind leicht flache, ungefähr eiförmige Falafeln. Das Problem: Mit Esslöffeln werden die Falafeln ziemlich gross, mit Teelöffeln fast etwas klein.

Mit zwei Löffeln kann man ganz passable Falafeln formen.

Der Eisportionierer: Diese Glacelöffel ähneln einer Zange. Drückt man sie zusammen, schält ein dünnes Metallstück perfekt runde Glacekugeln heraus. Das geht auch mit Falafelmasse und zwar sehr gut. Allerdings mag ich meine Falafeln etwas kleiner als meine Glacekugeln. Deshalb fülle ich nur etwa die Hälfte der Löffelform aus. So gibt es halbkugelförmige Falafeln, die ich direkt aus dem Löffel ins heisse Öl fallen lasse.

Moccasieb: Eine schöne Puck-Form könnte man den Falafeln geben, wenn man den Teig in das Kaffeesieb einer kleinen Moccamaschine steckt und dann wie ausgestochene Guetzli ins heisse Öl fallen lässt. Das schlägt die türkische Food-Autorin Refika Birgül vor – und es scheint gut zu funktionieren. Nur ist das Sieb meiner Bialetti dafür zu gross ...

Braucht es wirklich eine Fritteuse?

Traditionell werden Falafeln frittiert, aus gutem Grund: Es soll aussen knusprig, aber nicht verbrannt sein und innen luftig weich, aber eben auch gar. Heisses Öl kann das sehr gut, doch braucht es viel davon. Ich hab es deshalb parallel auch im Backofen und in der Bratpfanne versucht:

In den Ofen legte ich die mit dem Esslöffel geformten Falafel, nicht ohne sie vorher mit etwas Öl zu bepinseln. Für den Ofen sind solche eher flacheren Formen zu empfehlen. Denn die Falafeln sollten im Innern gar sein, bevor sie verbrennen. Nach etwa 25 Minuten bei 210 Grad unter einmaligem Wenden sind sie aussen schön braun – und durchaus essbar. Beim Reinbeissen sind aber leider mehr hart als knusprig.

Auch im Ofen werden Falafeln gar – aber nicht so knusprig.

Ins heisse Öl lasse ich die Falafeln direkt aus dem Eisportionierer fallen. Die Spitze schaut noch aus dem Öl, deshalb werden sie nach gut zwei Minuten gewendet. Sie kommen schön braun heraus und knacken beim Reinbeissen. Perfekt!

In die Bratpfanne mit reichlich Öl kommen die kleinen Teelöffel-Falafeln: Sie sind klein und deshalb schneller gar. Und tatsächlich ist das Resultat ganz gut: Sie sind fast so knusprig wie die aus der Fritteuse, wenigstens auf den beiden flachen Seite. Weil sie so klein sind, fällt der noch fast grüne Streifen in der Mitte nicht so auf. Muss es schnell gehen, ist die Bratpfanne also durchaus eine brauchbare Variante.

Klar: Diese ganze Mühe nimmt man nicht jeden Tag auf sich. Deshalb lohnt es sich, auf einmal eher mehr Falafelmasse herzustellen. Was nicht gebraucht wird, kommt in die Kühltruhe. Dort kann sie auf den nächsten Falafel-Hunger warten.

Essen!

All das Pürieren, Formen und Frittieren macht hungrig. Und ja, man kann Falafeln frisch aus dem Öl essen. Noch etwas leckerer sind sie aber zu einem Salat mit etwas Hummus oder einer Tahini-Sauce.

Ich mag sie am liebsten im Fladenbrot, zusammen mit Zwiebeln, Radieschen, Tomate und ganz viel Peterli. Darüber etwas Tsatsiki und Tahini-Sauce – en Guete!