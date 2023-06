FOODBLOG OSTBRÖCKLI Fooboards lösen Apéroplatten ab: Mit verschiedenen Formen und Farben beeindrucken Sie Ihre Gäste Das Apéroplättli heisst nun Foodboard. Einfach ein grosses Holzbrett mit leckeren Zutaten möglichst schön voll beigen. Besser als Mandalamalen.

Sommerfans leben momentan auch hier wie im Süden. Draussen sitzen, bis die Sterne aufgehen und der grosse Wagen am Himmel steht. Oder vielleicht doch noch ein Glühwürmchen auftaucht. Gerade sollen die Chancen besonders gut stehen, eines zu entdecken.

Serviert auf dem Brett

Es sind die perfekten Abende für Foodboards. Jede Minute zu schade, um in der Küche zu stehen. Früher begnügte man sich in solchen Momente mit Bündnerfleisch, Brot, Essiggurken und Silberzwiebeln. Genügte eigentlich, machte auch satt. Aber Foodboards bereiten einfach mehr Spass. Der, der sie macht. Und jenen, die sie essen. Serviert wird auf einem grossen Holzbrett (board). Daher der Name.

Regeln gibt es keine, ein paar Tipps schon. Es muss ja nicht gleich ein Rainbow-Brett mit Gemüse in Regenbogenfarben sein oder ein anderes verrücktes, überdrehtes Motto. Überlegt man sich beim Belegen aber, was zusammenpasst, hilft das, sich in der schier unendlichen Auswahl zurechtzufinden. Ein italienisches Brett vielleicht? Oder eines, um Tacos zu füllen? Ein Dessertbrett? Alles möglich.

Verschiedene Formen, verschiedene Farben

Wenn spontan Besuch vorbeischaut, genügen Vorräte. Gekaufte Flûtes und Nüsse, Tomaten und Oliven, Käse und Rohschinken, getrocknete Birnen und mit Frischkäse gefüllte Datteln.

Foodboard aus Vorräten: Schlemmen, ohne arbeiten zu müssen. Bild: dbu

Das Kochen entfällt zwar, dennoch kann man sich kreativ betätigen. Die Zutaten in unterschiedliche Formen schneiden, Scheiben, Fächer, Würfel, Dreiecke. Das Fleisch mal rollen, mal falten. Einige Zutaten in Schüsselchen geben, andere in ein Glas, wiederum andere direkt aufs Brett. Dann nur noch liebevoll auffüllen, bis Lücke für Lücke verschwindet und kein Platz mehr ist auf dem Brett. Mindestens so beruhigend wie Mandalamalen, wirklich.

Kündigen sich die Gäste einige Tage im Voraus an, kann man sich auch mit den eigentlich simplen Foodboards ins Zeug legen. Wir backen dann Knäckebrot und bereiten Hummus aus weissen Bohnen sowie Avocado-Joghurt mit Thymian und Zitrone zum Dippen zu. Dazu passen rohe Gemüse wie grüne Spargeln (ja, man kann sie ungekocht essen), Blumenkohl (ja, auch den kann man ungekocht essen), Rüebli, Stangensellerie, Parmesan in Würfeln, Radieschen, Himbeeren, Cashews.

Ob nur aus Vorräten oder mit selbstgemachtem Knäckebrot und frischen Saucen: Mit dem Foodboard punktet man an geselligen Sommerabenden.

Bunt und reichhaltig und keinem zu wenig. Zumindest ist der Bauch danach voll, wie nach einer warmen Mahlzeit. Die Glühwürmchen gibt es obendrauf.

Zutaten (für ein Blech): 25 g Kürbiskerne, 25 g Sonnenblumenkerne, 25 g Leinsamen, 60 g Dinkelmehl, 60 g Haferflocken, ein halber TL Salz, 4 EL Olivenöl, 2,5 dl Wasser

Zubereitung: alle Zutaten mischen, 30 Minuten quellen lassen, Backblech mit Backpapier auslegen, Masse darauf ausstreichen, mit ein paar Kernen bestreuen. 15 Minuten bei 160 Grad backen. Die Teigplatte mit einem scharfen Messer in zehn Stücke schneiden. Weitere 35 Minuten bei gleicher Temperatur weiterbacken.

Zutaten: eine Dose weisse Bohnen, 6 EL Tahini, Saft einer Zitrone, ein halber TL Salz, ein Viertel TL Kreuzkümmel, eine halbe Zehe Knoblauch

Zubereitung: Bohnen abspülen. Mit Tahini, Zitronensaft, Wasser, Salz und Kümmel pürieren. Mit Kräutern dekorieren.

Zutaten: 150 g griechischer Joghurt nature, eine Avocado, Schale und Saft einer Limette, 1 TL bis 1 EL Rosmarin, je nach Geschmack

Zubereitung: Avocadofleisch aus der Schale lösen, mit der Gabel zerdrücken und mit dem Joghurt mischen. Rosmarin klein schneiden. Zitronenschale abreiben, Zitrone pressen, mit Salz zur Mischung geben und rühren.