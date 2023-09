Foodblog Ostbröckli Verführt vom sinnlichen Liebesapfel: Tomaten machen den Sommer perfekt – in diesen Gerichten entfalten sie ihr Aroma Ausgereifte, sonnenverwöhnte Tomaten sind das Sommergemüse schlechthin. Dass sie auch noch eine andere Wirkung entfalten können, legen ihre alten Namen Liebes- oder Paradiesapfel nahe.

Aus Tomaten in allen Farben und Formen lassen sich wunderbare Gerichte zaubern.

Tomaten, dieses sinnliche Sommergemüse, haben doch alle gern. Dachte ich auch – und servierte Gästen kürzlich frohgemut als Vorspeise einen Klassiker: dünn geschnittene Scheiben von Ochsenherztomaten, auf denen ich einen Viertel einer Burrata-Kugel platzierte. Beträufelt wurde das nüchterne Kunstwerk mit etwas Olivenöl und ein paar Tropfen Aceto balsamico, gewürzt nur mit Salz. Grossartig.

Aber oha! «Nein, tut mir leid», sagte einer der Gäste, «rohe Tomaten kann ich beim besten Willen nicht essen.» Seither outet sich in nicht repräsentativen Umfragen immer mal wieder jemand, der ungekochte Tomaten nicht mag.

Dabei konkurriert das Gemüse, das eigentlich eine Beere ist, mit den Rüebli um Platz eins in der Gunst von Geniesserinnen und Geniessern in der Schweiz: Gegen zehn Kilo verzehren wir im Durchschnitt jährlich. Wobei allein unser Haushalt den Durchschnitt wohl noch nach oben drückt, wenn ein Sommer wie dieser einem im Garten geradezu eine «Tomatenschwemme» beschert.

Ist aber kein Problem. Was nicht auf vielfältige Weise frisch weggeputzt wird, lässt sich zu Sugo verarbeiten, der in trüben Herbst- und Wintertagen an den Sommer erinnert – beispielsweise auf frischen Nudeln aus der eigenen Werkstatt.

Ohne Tomaten kein Sommer

Aber an den Tomaten zeigen sich Glanz und Elend der industriellen Nahrungsmittelproduktion – angefangen bei den teils miserablen Arbeitsbedingungen auf Feldern und in Treibhäusern in vielen Ländern bis hin zum oft faden Geschmack von Früchten und Gemüsen.

Aber – wir können uns rund ums Jahr aus einer unglaublichen Fülle bedienen, unabhängig von saisonalen Bedingungen. Bei den Tomaten besteht das Angebot in den Läden meist aus ein paar Standardsorten, die sommers und winters gleich gut oder gleich fad schmecken. Es hilft nichts: Will man vernünftig einkaufen, muss man sich kundig machen – und sich halt durch das Angebot probieren. Welche Tomaten schmecken in welchen Gerichten am besten? Wo kann ich sie kaufen?

Nicht bei jedem Wetter gedeihen die Tomaten so schön.

Verschiedene Sorten, um schlechtem Wetter vorzubeugen

Im Garten setzte ich immer auf verschiedene Sorten, auch in der Hoffnung, schlechtes Wetter schädige dann nicht alle gleichermassen: Ochsenherz, Berner Rosen, San Marzano («Pelati»), Baumtomaten und kleine Sorten. Höchsten fruchtigen und vollmundigen Genuss bieten die Tomaten, wenn sie ganz reif sind und sich ein optimales Zucker-Säure-Verhältnis eingestellt hat.

Schon mit rohen Tomaten lassen sich allerlei sommerliche Köstlichkeiten zubereiten. Beispielsweise der «Insalata Caprese» in den italienischen Nationalfarben mit Tomatenscheiben, Mozzarella, Basilikum und Olivenöl. Ein Vorspeisenklassiker sind auch «Bruschette con pomodoro e basilico». Dazu werden gehäutete und entkernte Tomaten gewürfelt und mit Knoblauch, Basilikum, Olivenöl und etwas Salz und Pfeffer gemischt. Das Brot – es muss nicht immer Weissbrot sein – wird leicht getoastet und kurz vor dem Servieren mit der Tomatenmischung belegt.

Das simpelste Essen und doch für mich schon ein grosser Genuss ist es, eine pflückfrische, sonnenwarme Tomate zusammen mit einem Cervelat, Dijonsenf und einem Stück knusprigem Brot zu verzehren. Gibt es dazu noch ein kühles Bier, ist das Essglück perfekt.

Ob aus dem Backofen oder in der Suppe

Die eine Hälfte wird mit Schinken und Oliven belegt.

Aus den kleinen Tomaten bereite ich gelegentlich eine ganz einfache, aber köstliche Wähe zu, den einen Teil vegetarisch, den andern mit Schinken. Tomaten gewinnen im Backofen ja noch an geschmacklicher Intensität. Deshalb eignen sie sich auch gut für ein Ofengemüse, gemischt etwa mit Zucchetti und Auberginen. Oder man setzt dem Gast, der rohe Tomaten nicht mag, lauwarme gebackene Tomaten mit Burrata vor. Mal sehen …

Einfache Wähe aus Tomätchen

Zutaten 1 Blätterteig, rund

reichlich kleine Tomaten, halbiert (hängt von der Grösse ab)

ca. 150 g Ricotta

3 EL Basilikum, fein geschnitten

1–2 Tranchen Jamón Ibérico

1 EL halbierte schwarze Oliven

2 EL geriebener Parmesan

Salz, Pfeffer

Zubereitung: Teig auf Backpapier in eine passende Form legen, mit einer Gabel einstechen. 2 EL Basilikum mit der Ricotta vermischen und auf die eine Hälfte des Teigs streichen, mit Pfeffer aus der Mühle würzen. Auf die andere Hälfte des Teigs den zerzupften spanischen Schinken geben. Die halbierten Tomätchen kreisförmig auf dem Teig anordnen, mit ein paar Prisen Salz bestreuen. Auf die Hälfte mit dem Schinken nun noch die Oliven geben und den Parmesan streuen. Wähe im unteren Drittel des Backofens etwa eine halbe Stunde goldbraun backen. Vor dem Servieren die Wähe etwas auskühlen lassen und dann das restliche Basilikum darauf verteilen.

Man kann die Wähe als Vorspeise, aber auch – begleitet von einem gemischten Salat – als Hauptgericht servieren. Im zweiten Fall würde ich statt eines Blätterteigs einen Mürbeteig verwenden, der eher sättigt.

Tomatensuppe

Estragon verzückt diese Suppe.

Zu meinen Sommerfavoriten gehört auch eine frisch zubereitete warme Tomatensuppe, ebenfalls eine simple Sache.

Zutaten für vier Portionen 1 kg Ochsenherztomaten

2 EL Butter

ca. 7 dl Hühnerbouillon

2 Zweiglein Estragon

Salz, Pfeffer

evtl. Zucker

Crème fraîche

Zubereitung: Tomaten in Stücke schneiden, Stielansätze entfernen. In der Butter kurz andünsten, dann in der zugedeckten Pfanne köcheln lassen, bis die Tomaten zerfallen sind. Im Mixer fein pürieren und durch ein Sieb zurück in die Pfanne streichen. Hühnerbouillon beigeben (ob die ganzen 7 dl oder gar etwas mehr, hängt davon ab, wie viel Flüssigkeit die Tomaten abgeben), ebenso den Estragon zufügen. Köcheln lassen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Kräuter entfernen, mit Salz, Pfeffer und evtl. einer Prise Zucker abschmecken. Zum Servieren in Suppenteller giessen und in die Mitte einen Klecks Crème fraîche setzen.

Diese vom Estragon verzauberte Suppe schmeckt so köstlich, dass man sie mit geschlossenen Augen essen muss. Man gerät darob leicht in Verzückung.

Apropos Verzückung: Die Tomate wurde früher ja als Liebesapfel oder Paradiesapfel bezeichnet; in Österreich hört man noch heute den Ausdruck «Paradeiser». Die Tomate wurde wegen ihrer sinnlichen Form und Farbe für den Paradiesapfel gehalten, der Eva und Adam verführte.

Die Tomate hatte also lange Zeit einen zweifelhaften Ruf und stand gar unter Verdacht, Liebeswahn hervorzurufen. Das soll hier einfach gesagt sein! Jedenfalls war es in jenen Zeiten jungen Mädchen verboten, Liebesäpfel zu essen. So heisst es.