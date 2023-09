Foodblog Ostbröckli Unverzichtbar in der Küche: Ohne diese Gadgets wollen wir nie mehr kochen Wir stellen unsere Lieblingsgeräte, die unschlagbaren Küchenhelfer, vor und erklären, weshalb wir sie nicht mehr hergeben.

Video: Sarah Wagner

Welche Küchenhilfen haben sich bei den Autorinnen und Autoren des Ostbröckli besonders bewährt? Knoblauchpresse, Schmortopf, Häcksler und Passevite sind unverzichtbar. In der St.Galler Altstadt stand für diesen Beitrag die Mietküche «Die Küche» zur Verfügung.

Häcksler: Öfters als in Gebrauch als manche Pfanne

Eigentlich gibt es zu viele Küchengadgets. Die meisten davon braucht man aber kaum und brauchen nur Platz in den eh immer zu eng bemessenen Schubladen und Küchenkästen. Und sie können ja meist doch nichts, was man nicht auch mit einem guten Küchenmesser hingekriegt hätte.

Das gilt eigentlich speziell für Gemüsehäcksler. Diese kleinen Töpfchen, in denen drei Klingen den Inhalt zerschnipseln, wenn man oben zieht wie an einem Salatsieb. Die können genau gleich viel wie ein gutes Küchenmesser. Aber eben viel, viel schneller: Zwiebeln, Gemüse, Kräuter, Nüsse und Kernen, alles kriegt das Ding im Nu klein. Weshalb ich zwei davon habe, in verschiedenen Grössen. Und die brauche ich öfter als so manche Pfanne.

Denn sie sind vielseitig einsetzbar: Zwiebeln und Knobli für alles, das Sofrito für die Bolo, vereinfachte Currypasten oder Pesto – grad in der Bärlauchsaison haben die beiden Häcksler Hochbetrieb. Aber es geht auch mit Basilikum. Es ist zwar nicht so authentisch wie mit dem Mörser. Aber nach ein paar wenigen Zügen am Seil erreicht der Häcksler aus Kräutern Knoblauch und Pinienkernen ein herrlicher Pesto: Noch nicht ganz cremig, dafür mit noch etwas Biss. Nur noch Öl und Käse dazu und en Guete!

Schmortopf: vielseitig, gemütlich, bunt

Schwer vorzustellen, wie es mal ohne ihn hat gehen können. Aus Opas Küche habe ich den Schmortopf längst gekannt, bis er bei mir eingezogen ist, hat es ein Weilchen gedauert. Ein Leichtgewicht ist er nun wirklich nicht, dafür robust. So robust, dass hoffentlich auch die nächste Generation noch mit ihm kochen kann. Wenn es aus ihm brutzelt und dampft, wird es in der Küche gemütlich wie sonst nie. Und diese Farbe: Als ginge die Sonne über der Herdplatte auf. Wer das Meer mag, wählt Türkis. Für Puristen gibt es Schwarz.

Auch wenn der Schmortopf weniger wendig ist als andere Pfannen: Vielseitiger als die meisten ist er dennoch. Hackbraten auf Kartoffeln und Rüebli gelingt hervorragend in ihm. Er eignet sich für Tartes und Desserts. Und seit die Kursleiterin in einem Brotbackkurs erwähnt hat, dass der Schmortopf in der Laienküche einen Profibackofen ersetzt, hat sich die kleine Investition ohnehin gelohnt.

Setzt man den Teig 12 bis 24 Stunden vorher an, wächst im Schmortopf mit nur wenig Hefe und innert 45 Minuten Backzeit ein Brot an heran, auf dass man nicht mehr verzichten will. Macht sich gut als Mitbringsel zu jeder Einladung, wenn man es den hergeben kann.

Dreikornbrot nach Lutz Geissler 405 g Weizenmehl

90 g Dinkelmehl

90 g Roggenmehl

405 g Wasser

12 g Salz

0,5 g Frischhefe

Zubereitung alle Zutaten zu einem Teig mischen

24 Stunden bei Raumtemperatur reifen lassen, etwa alle acht Stunden falten und dehnen (wenn man es eilig hat: mindestens 12 Stunden gären lassen, auf Falten und Dehnen verzichten)

Teig rund formen, in dem man ein Ecke um die andere zur Mitte zieht. Fünf bis sechs Mal wiederholen. Nun den Teigball umdrehen.

eine Stunde reifen lassen in einer mit einem bemehlten Tuch ausgelegten Schüssel

Brot leicht bemehlen, mit Messer verzieren

im Topf 45 Minuten bei 230 Grad im vorgeheizten Ofen backen. Deckel auf dem Topf lassen. So bleibt die Feuchtigkeit in der Form.

Deckel nach 30 Minuten entfernen

Knoblauchpresse: Simpel, aber unverzichtbar nützlich

Es kommt nicht von ungefähr, dass dieser Küchenhelfer in jeder Küche zu finden ist. Ich jedenfalls kenne niemanden, der keine Knoblauchpresse hat. So simpel, so gut. Wer würde freiwillig darauf verzichten.

Sie ist nicht nur einfach zu handhaben. Man muss die Knoblauchzehe gar nicht unbedingt vorher schälen (Jamie Oliver macht es vor). Trotzdem bekommt man mit Pressen am meisten Aroma aus der Knolle. Auch ein Stück Ingwer lässt sich damit pressen und so den Tee verfeinern.

Eine gepresste Knoblauchzehe vollendet Sugo, lässt blitzschnell ein Joghurt-Dip entstehen oder peppt langweilige Oliven auf. Dazu die gepresste Zehe zusammen mit Zitronensaft, Olivenöl und etwas Salatgewürz unter die Oliven mischen. Ihre Gäste werden Sie fragen, wo sie denn so gute Oliven herbekommen haben.

Und doch ist Knoblauchpresse nicht gleich Knoblauchpresse. Im Internet lassen sich zahlreiche Tests und Qualitätsvergleiche finden. Edelstahl ist etwas robuster als Kunststoff. Bei manchen Geräten lassen sich die ausgepressten Resten einfacher entfernen als bei anderen. In Prinzip funktionieren aber alle Modelle.

Passevite: Funktioniert immer, geht nie kaputt

Ich bin eigentlich kein grosser Fan von Küchenmaschinen, weil die Zubereitung von Gerichten eine sinnliche Tätigkeit ist und bleiben soll. Aber ein paar wenige Geräte sind unentbehrlich. Dazu gehört für mich das von Hand betriebene Passevite zum Passieren von Gemüse und Früchten. Das hat ja auch etwas Sinnliches.

Das Passevite kommt bei mir vor allem zum Einsatz, wenn ich einen Kartoffelstock zubereite, der wegen der reichlich zugegebenen Butter dann aber eher ein Püree ist. Zugegeben, das Durchpressen der weichgekochten Salzkartoffeln erfordert einigen Kraftaufwand. Gelegentlich stockt die Kurbel mit den steifen Presslamellen, dann hilft eine Rückwärtsdrehung, um das Sieb wieder durchlässiger zu machen. Hilfreich ist das aus Edelstahl hergestellte Gerät mit verschieden feinen Siebeinsätzen auch bei der Zubereitung von Apfelmus oder Tomatenpassata – und von Babynahrung, wenn diese noch selbst hergestellt wird.

Was ich an dem Gerät vor allem auch schätze – man muss keine Betriebsanleitung studieren, es funktioniert ohne komplizierte Programmierung und man kann es nicht kaputtmachen.