Trendige Crumble-Gerichte: So funktionieren die Krümel auch mit Gemüse Crumble passt in jede Jahreszeit und verwandelt sich je nach Geschmack. Er verleckert auch Gemüsegerichte wunderbar. Crumblen Sie schon? Nichts wie los mit diesen Rezepten.

Es gibt Tätigkeiten in der Küche, die entspannen wie Yoga oder Meditation. Momos falten gehört dazu. Rosenkohl schälen auch. Und ganz besonders: crumblen. Wenn man Butter und ein paar andere Zutaten mit den Fingern vermischt und zerreibt, bis kleine Krümel entstehen, bleibt der Alltag draussen. Vor der Türe, weit weg. Und alles andere auch.

Crumblen Sie schon? Wenn nicht, müssen Sie unbedingt damit beginnen. Besser heute als morgen.

Es ist wie Kneten für Erwachsene. Es entstehen dabei keine bunten Kunstwerke, dafür aber ein leckerer Belag für köstliche Gerichte.

Und damit sind nicht nur Desserts gemeint.

Leicht kombinierbar

Zwar lassen sich mit Butter, Haferflocken und etwas Zucker Krümel herstellen, mit denen sich fast jedes Obst überbacken lässt. Aber Crumble funktioniert auch salzig. Und wie gut.

Die Krümel sind gerade sehr hip. Rezeptbuchautorinnen und Blogende scheinen sich die Finger wund zu crumblen. Dabei gibt diese Art Belag schon sehr, sehr lange. Der Streuselkuchen soll schon im 16. Jahrhundert gebacken worden sein. Seither wird er neuinterpretiert, umgewandelt und in seine Einzelteile zerlegt. Eines der Resultate: die Krümel, die zu vielem passen, weil sie so vielfältig sind. Man kann die Butter, die es dafür braucht, mit Haferflocken anreichern, mit Mehl und Parmesan, mit Mehl und Feta oder mit gehackten Nüssen. Dazu immer etwas Salz, frische Kräuter oder eine Kräutermischung. Unser Favorit ist die Nussvariante.

Besonders gerne geben wir sie über in Scheiben geschnittene Zucchetti. Darunter Knoblauch, darüber ein paar Cherrytomaten. Alle Zutaten schmoren während rund 20 Minuten in etwas Bouillon im Ofen, dann kommen die Krümel drauf. Nochmals 15 Minuten in der Hitze, fertig ist das leichte Gericht, das gut zu Salaten und frischem Brot passt.

Ein Verwandlungskünstler

Liegt im Kühlschrank noch Fenchel, gibt man ihn zusammen mit Schnitzen von der roten Zwiebel und schwarzen Oliven in die Auflaufform. Crumble mit Parmesan verleiht ihm eine überraschende Note. Da ist nun zwar Käse dran, aber keiner der mühsamen Fäden zieht und dann in der spätsommerlichen Hitze doch schwer im Magen liegt.

Wem gratinartige Krusten zu üppig sind, könnte mit Gemüsecrumble ziemlich glücklich werden. Ebenso, wem Butterflocken auf Ofenzucchetti zu wenig sind. Gemüsecrumble ist sozusagen der Mittelweg. Einer, der Gäste überraschen dürfte. Wer das Gemüse drunter nicht mag, klaubt nur den Belag weg. Wer den Belag nicht mag, zieht das Gemüse darunter hervor. Crumble, so der Eindruck, ist unkompliziert. Und rasch zubereitet.

Haben Sie doch mal genug von Gemüse mit Krümeln, obwohl so variantenreich, dann stellen Sie halt wieder auf Süss um. Es ist Zwetschgenzeit. Zwetschgencrumble wärmt wunderbar von innen, wenn es draussen zum ersten Mal wieder neblig und grau ist. Den Zimt nicht vergessen! Schon sind die Krümel in der nächsten Jahreszeit angekommen.

Zutaten: 1 kg Zucchetti, 2 Knoblauchzehen, 300 g Cherrytomaten, 1 dl Bouillon, 60 g kalte Butter, 50 g geriebene Haselnüsse, 50 g geriebene Mandeln, 1 TL Salz, ein halber Bund Thymian oder Schnittlauch oder Basilikum, je nach Geschmack.

Zubereitung: Zucchetti und Knoblauch in Scheiben schneiden. Zuerst den Knoblauch, dann die Zucchetti in die Auflaufform geben. Bouillon anrühren und darübergiessen. Etwa zwanzig Minuten bei 180 Grad backen. Butter mit Nüssen, Salz und Kräutern mischen und zerkrümeln. Im Kühlschrank kalt stellen. Nach zwanzig Minuten über das Gemüse geben und weitere 15 bis 20 Minuten backen.

Zutaten: etwa 4 Fenchelknollen (1 kg), 20 schwarze Oliven (Kalamata), 2 rote Zwiebeln, Olivenöl, Cayennepfeffer, 60 g kalte Butter, 60 g Mehl, 40 g Parmesan, etwas Salz, allenfalls italienische Kräutermischung.

Zubereitung: Fenchel und rote Zwiebeln in Streifen schneiden, mit dem Olivenöl mischen und in die Auflaufform füllen. Oliven darüber geben, alles für 20 Minuten bei 180 Grad backen. Unterdessen Butter mit Mehl und Parmesan mischen und zerkrümeln. Im Kühlschrank kühl stellen. Nach 20 Minuten über das Gemüse geben und nochmals 15 bis 20 Minuten backen.