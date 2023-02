Foodblog Ostbröckli Tolle Aromen brauchen Geduld: Geschmorte Kalbskopfbäggli sind ein Festessen für kalte Tage Der wunderbare Duft, der sich beim geduldigen Schmoren eines Fleischstücks in der Küche verbreitet, lässt einem schon Stunden vor dem Essen das Wasser im Mund zusammenlaufen. So gelingt das Schmorrezept und weitere Tipps für die Sauce.

Zugegeben – ein Stück von der Rindsschulter, Lammhaxen oder Ochsenschwanz zu schmoren, braucht Zeit. Das ist also nichts für Leute, die als Hektiker, Multitaskerinnen, Rotlicht-Überfahrer, Vordränglerinnen, Wortabschneider oder Zigaretten-Verschlinger auffallen. Kochen ist auch eine Charaktersache. Und diesmal ist Gelassenheit gefragt.

Welche charakterlichen Voraussetzungen eine Köchin mitbringen muss, damit ihr ein guter Braten gelingt, hat Wilhelm Busch wunderbar beschrieben. Der Vater von «Max und Moritz» war nicht nur ein grossartiger humoristisch-satirischer Dichter und Zeichner, sondern auch ein aufmerksamer Esser. Und er schrieb auch immer wieder darüber. In einem Gedicht in «Kritik des Herzens» stellt er gleich in den ersten Versen fest:

«Es wird mit Recht ein guter Braten / Gerechnet zu den guten Taten. / Und dass man ihn gehörig mache, / Ist weibliche Charaktersache.»

Kochen war damals halt noch reine Frauensache. Ein «braves Mädchen» brauche dazu «reine Seelenruh»: «Dass bei Verwendung der Gewürze / Sie sich nicht hastig überstürze.» Sodann wird voller «Innigkeit» und ganz «gemütlich» der Braten begossen, gedreht und gewendet, auf dass auch ja nichts anbrenne. «In summa braucht sie Herzensgüte, / Ein sanftes Sorgen im Gemüte.»

Zartes Fleisch, herzhafte Saucen und viel Aroma

Das tönt jedenfalls ganz und gar nach Slow Food. Entschädigt wird man für das geduldige Schmoren schliesslich mit köstlich zartem Fleisch, herzhaften Saucen und viel Aroma. Und unter den Schmorstücken findet sich für jeden Geschmack das Richtige; die Auswahl reicht von Saftplätzli über Kalbshaxen und Voressen bis zu Braten.

Ich habe mich diesmal für Kalbskopfbägggli entschieden. Die handtellergrossen Stücke sitzen auf dem Unterkiefer der Tiere, ihr Fleisch ist von gallertartigem Bindegewebe durchzogen, was eine weiche, saftige Textur macht. Geschmorte Bäggli zerfallen schon fast, sie haben einen wunderbaren vollmundigen Geschmack.

Geschmorte Kalbskopfbäggli: Zutaten für 2 Personen 2–4 Bäggli, je nach Grösse und Hunger

etwas Mehl

Salz

2 El Bratbutter

1 Rüebli, gewürfelt

¼ Sellerieknolle oder eine Stange Staudensellerie, gewürfelt

½ Lauch, in Ringe geschnitten

1 grössere Schalotte, gewürfelt

2 Knoblauchzehen, in Scheiben geschnitten

2 El Tomatenmark

3 dl Rotwein

5 dl Kalbs- oder Rindsfond oder Bouillon

1 Lorbeerblatt, 7 Pfefferkörner, 2 Wacholderbeeren etwas Thymian und Rosmarin

Zubereitung Bäggli salzen und leicht mit Mehl bestäuben. In der Bratbutter bei mittlerer Hitze goldbraun anbraten, aus dem Bräter nehmen und beiseitestellen.

Gemüse, Schalotte und Knoblauch in den Bräter geben und solange anbraten, bis sie Farbe annehmen. Gewürze, Kräuter und Tomatenmark beifügen und kurz mitdünsten.

Mit Rotwein ablöschen, etwas einkochen lassen. Dann den Fond oder die Bouillon zugiessen, aufkochen. Die Bäggli in den Sud legen und bei geringer Hitze rund 2,5 Stunden schmoren. Das geht im Bräter auf dem Herd oder im Backofen.

Am Ende das Fleisch herausheben, die Sauce im Mixer pürieren und durch ein Sieb streichen. Ev. noch etwas einkochen lassen und mit Salz und Pfeffer abschmecken, allenfalls auch mit einem Spritzer Madeira.

Die mir liebste Beilage dazu: Kartoffelstock – für mich aber bitte ohne Seeli. Der Kartoffelstock hat auch ein Recht auf seinen Eigengeschmack.

Das ist so etwas wie eine Grundzubereitung eines Schmorstücks, zu der es natürlich viele Variationen gibt, von der Auswahl des Fleisches bis hin zu den verschiedenen möglichen Beilagen wie Risotto, Polenta, Nudeln. Sie alle harmonieren aufs Feinste mit Fleisch und Sauce.

Auch mal mit einem Stück Schokolade

So kann man beispielsweise einen Rindsschulterbraten oder Lammhaxen vor dem Schmoren auch mal 24 Stunden in Rotwein einlegen, dem Gemüse und Kräuter zugefügt sind. Auch bei den Gemüsen darf man nach Lust und Geschmack variieren; gut machen sich in der Sauce auch Tomaten oder Petersilienwurzel. Schliesslich die Weiterverarbeitung der Sauce: Wird sie am Ende püriert, bekommt sie eine gemüsige, cremige Note. Man kann das Gemüse aber auch einfach so mitservieren.

Und noch eine klassische Variante: Die Sauce wird durch ein Sieb vom Gemüse getrennt. Ist sie noch zu flüssig, wird sie etwas eingekocht. Dann werden mit dem Schwingbesen kalte Buttermöcklein eingearbeitet, bis sich eine glänzende Bindung ergibt. Schliesslich (wenn nötig) mit Salz und Pfeffer und (nötig) mit einem Spritzer Cognac abschmecken.

Die Restsauce könnte aber auch mit einem Stück schwarzer Schokolade (hoher Cacaoanteil) aromatisiert und gebunden werden. Das abgesiebte Gemüse schliesslich wird nicht weggeworfen, sondern kann nach Zugabe von Gemüsebouillon zu einer Suppe gemixt werden, der am Schluss etwas Crème fraîche untergerührt wird.

Dies alles sollte man natürlich mit «reiner Seelenruh» tun. Und dann ab und zu den Pfannendeckel heben, um «mit sanftem Sorgen» reinzuschauen und sich den köstlichen Duft in die Nase steigen zu lassen. Man darf sich dabei durchaus einer gewissen Selbstzufriedenheit hingeben. Wie sagte doch Wilhelm Busch am Ende des Gedichts: «Wer einen guten Braten macht, / Hat auch ein gutes Herz.»

Urs Bader zeigt, wie man Kalbskopfbäggli schmort. Am liebsten isst er es mit Kartoffelstock. Bild: Ralph Ribi

PS. Zum «Ostbröckli» vom 8. Januar zum Thema Suppenhühner und Hühnersuppe hat uns die Leserin Patrizia Cassese ein traditionelles Rezept ihrer Nonna aus Süditalien zukommen lassen. Vielen Dank.