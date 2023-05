FOODBLOG OSTBRÖCKLI Teigschnecken essen wie in Bosnien: So gelingt die Köstlichkeit auch zu Hause Wer sich gerne mit Essen in den Süden beamt, der freut sich über dieses Rezept: Wir haben bei Amira Sakic vom St.Galler Lokal Bruder Burek gelernt, wie sich die Spezialität daheim zubereiten lässt. Ohne Gewürzmischung Vegeta und Fingerspitzengefühl geht nichts.

9 Uhr. Amira Sakic trinkt einen Kaffee vor dem Lokal Bruder Burek, direkt an der stark befahrenen Rorschacher Strasse. Es ist nicht ihr erster heute, auch nicht ihre erste Pause. Amira Sakics Tag ist schon lang. Um 2 Uhr morgens hat sie in der Küche damit begonnen, den Teig für das balkanische Gebäck vorzubereiten, das nun in vierfacher Ausführung in der Auslage liegt. Perfekt gerollte Teigschönheiten, gefüllt mit Fleisch, mit Kartoffeln, mit Feta, mit Spinat. Noch heiss, lecker duftend. Ein Biss und man weiss: Sie schmecken so gut, wie sie aussehen.

Döner gibt es schon lange in der Schweiz, Burek erobert erst allmählich unsere Mägen. In St.Gallen seit Winter 2021. Amira Sakic bäckt die einfache Köstlichkeit schon fast ihr ganzes Leben. «Im Alter von zehn Jahren haben Mama und Oma mir das beigebracht. So geht das in Bosnien», sagt die 52-Jährige. Was braucht es dafür? «Viel Liebe, viel Herz», sagt sie und lacht.

Deutsch bei der Arbeit gelernt

Seit dreissig Jahren lebt sie mit ihrem Mann in der Schweiz. Er führt eine Herrenschneiderei, fertigt Massanzüge. Hier sind auch die drei Kinder zur Welt gekommen, alles Buben, heute Männer. Einen Deutschkurs habe sie nie besucht, sie habe die neue Sprache bei der Arbeit gelernt. Zuerst in der Gastronomie, später als Reinigungskraft bei Privaten. Gelegentlich hat sie ihnen einen Burek mitgebracht. «Sie waren begeistert und haben mir geraten, ein eigenes Restaurant zu eröffnen», erzählt Amira Sakic. Voilà!

Das Lokal ist mehr als ein Imbiss. 20 Plätze, eine Bar, mit Holz verkleidete Wände. Am Mittag brumme es hier jeweils, sagt Amira Sakic. Dann verköstigen sich Schweizer Stammkunden, Bosnier mit Heimweh, Personal vom nahe gelegenen Kantonsspital. Amira Sakic übernimmt die Bedienung, Sohn und Geschäftsführer Mehdin Sakic liefert Bestellungen aus.

Kneten und ruhen lassen statt Hefe

Bis zur Burek-Rushhour bleiben noch etwas mehr als zwei Stunden. Genug Zeit, um sich von Amira Sakic erklären zu lassen, wie die Teigschnecke auch daheim gelingt. Sie führt in die Küche, breitet die Arme aus: «Mein Reich.» 40 Bleche («Durchmesser 39 Zentimeter») Burek stellt sie hier pro Tag her.

Das muss in die Arme gehen, denkt man sich, während man ihr beim Teigkneten zuschaut. Schnell arbeitet sie, mit viel Kraft drückt sie den Handballen in die Teigkugel, zieht sie lang, schlägt sie wieder ein. Zehn Minuten lang. «Das hier ist mein Sport.»

Mehl, Wasser, Salz, mehr ist nicht nötig für den Teig. «Keine Hefe! Braucht mehr Zeit, bringt aber mehr Geschmack», sagt sie. Sie lässt den Teig eine halbe Stunde ruhen, dann knetet sie ihn erneut. «Schon viel geschmeidiger», sagt sie zufrieden. Und schneidet ihn in zwei Hälften, rollt diese mit dem Wallholz flach, wendet sie im Öl und lässt sie dort noch einmal eine halbe Stunde ruhen.

«Ohne Vegeta kein Burek-Geschmack»

Amira Sakic holt eine kleine Plastikschüssel hervor. Darin: DAS Geheimnis. Die Gewürzmischung. «Ohne Vegeta kein Burek-Geschmack», sagt Amira Sakic. Dabei handelt es sich um eine Art Gemüsebouillonpulver, ohne das die Kuchen des Balkans nicht auskommen. «Das zweite Geheimnis: Majoran.» Dazu etwas Pfeffer, klein geschnittene Zwiebeln, frisches Hackfleisch. Grundsätzlich lasse sich Burek mit allem füllen. Mit Lauch und anderem Gemüse etwa, mit Erdbeeren sogar. «Für die süssen Versionen einfach weniger Salz in den Teig geben», rät sie.

Auf der Arbeitsfläche liegt nun ein weisses Tischtuch. «Wir ziehen den Teig», sagt Amira Sakic. Tönt unaufgeregt, entpuppt sich aber als Spektakel. Die Bosnierin tänzelt um den Tisch herum, greift mit den Fingern unter den Teig, zieht, geht weiter, zieht wieder. Dreimal, viermal umrundet sie so den Küchenblock. Das Tuch bewirkt, dass der Teig sich nicht wieder zurückzieht, sondern haften bleibt.

Der Selbstversuch: Zu viele Löcher im Teig

Wo man es selber probiert, klafft oft gleich ein Loch im Teig. «Das braucht etwas Fingerspitzengefühl und viel Übung. Macht nichts, wir reparieren das.» Sie schneidet den löchrigen Rand mit einem scharfen Messer ab. Der einst tellergrosse Teig belegt nun die ganze Kücheninsel. Amira Sakic bestreut beide Enden mit Hackfleisch, mit Zwiebeln und der Gewürzmischung.

Plötzlich geht alles ganz schnell: Die Frau hält das Tuch hoch, der Teig rollt sich fast von alleine zusammen. Das Gleiche auf der anderen Seite. Und nur so weit, dass sich die beiden Teigschlangen nicht berühren. Eben das passiert dem Burek-Neuling. Amira Sakic rettet auch dieses Malheur, schneidet die verklebten Teigschlangen auseinander. Dann formt sie sie auf dem Blech zu Schnecken. «Dort mit dem neuen Teigstück beginnen, wo das alte aufhört», sagt sie. 3,5 Schlangen, das Blech ist voll. Amira Sakic tunkt eine Hand in Öl und schmiert das Gebäck damit ein.

Hier ein Viertel, in Bosnien ein ganzes Blech

180 Grad oben, 200 Grad unten, 15 Minuten im Ofen. Amira Sakic holt den Burek heraus, gibt einen Gutsch Wasser drauf, stellt ihn für eine Minute in den Ofen zurück. «Für die Knusprigkeit.» Nun steht er perfekt goldbraun auf der Küchenablage, die Übergänge von Teigschlange zu Teigschlange sind verschwunden. Sie bepinselt ihn mit geschmolzener Margarine. «Für den Glanz.» Sagt es und klopft sich auf die Schulter: «Mein Burek. Mama Burek.»

Den Kundinnen und Kunden serviert sie einen Viertel der Teigrolle als Portion. «Manche essen auch ein ganzes Blech. In Bosnien ist das normal.» Um 14 Uhr wird sie Feierabend haben, nach Hause gehen. Und zuerst einmal einen Salat essen. «Ich stehe zwölf Stunden im Burek-Duft. Ich bin satt.»

Viel Durchhaltewille!

Das Gebäck habe viele Geheimnisse, sagt Geschäftsführer Mehdin Sakic. Er und sein Bruder Mirza Sakic kennen sie unterdessen ebenfalls gut. «Wir backen daheim selber Burek», sagt er. Mutter Amira Sakic ist stolz: «In unserer Heimat ist das sonst ausschliesslich Frauensache.»

Den Gästen geben sie ein Stück Burek mit auf den Nachhauseweg, selbstverständlich. Und viel Zuspruch. «Beim dritten, vierten, fünften Mal, werden Sie es vielleicht noch nicht schaffen. Aber irgendwann», sagt Mehdin Sakic und grinst.