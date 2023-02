FOODBLOG OSTBRÖCKLI Süss und sonnengelb: Pastéis de Nata, Lissabons essbares Kulturgut und wie Sie es nachbacken Nur drei Menschen kennen das Originalrezept für die typischen portugiesischen Puddingtörtchen, heisst es. Zeit für eine Annäherung an das ideale Pastéis de Nata.

Auf der persönlichen Reisekarte steckt noch keine Stecknadel in Lissabon. Und trotzdem glaubt man, schon ein bisschen zu wissen, wie die portugiesische Hauptstadt an der Atlantikküste und am Fluss Tejo sich anfühlt. Mild, süss, sonnengelb. Wie die Pastéis de Nata, von denen alle schwärmen, die aus Lissabon zurückkehren. Für manche ist es die leckerste Delikatesse des Landes.

Die Leckereien sollen dort an fast jeder Strassenecke erhältlich sein. Warum auf den Kurztrip warten? Sich schon daheim an das Originalrezept annähern, das verkürzt das Warten auf Lissabon. Und wenn es dann endlich so weit sein sollte, weiss man zumindest schon eines über die Stadt mit ihrer fotogenen Strassenbahn: Ihr kulinarisches Kulturgut schmeckt unwiderstehlich.

Ein Guetzli plus

Eigentlich ist es Blätterteig mit Pudding. Ein Bienenstich in Kleinstform, könnte man sagen, nur viel schöner anzusehen. Ein winziges Törtchen, einfach und anmutig zugleich. Man gönnt es sich zum Espresso oder zum Milchkaffee, drei, vier Bisse, dann ist es vertilgt. Und doch ist es vielmehr als ein Guetzli. Ein Guetzli plus. Ein Pastéis de Nata halt. Meistens reicht eines natürlich nicht.

Bild: Diana Hagmann-Bula

Der Törtchenkult ist so gross, dass Menschen in Belém, einem Stadtteil von Lissabon, Schlange stehen. Lange Schlangen. Vor einer Bäckerei neben dem Kloster, in dem die Süssigkeit entstanden sein soll. Die Nonnen dort brauchten Eiweiss, um ihre Leinenhauben zu stärken. Was tun mit dem übrig bleibenden Eigelb? Es verbacken, meinte ein Mönch.

Vor über 180 Jahren war das. Ein anderer schlauer Mönch verkaufte das Rezept an die benachbarte Zuckerraffinerie. Noch immer wird es hergestellt, nur drei Bäcker sollen die Originalzutaten und Mengenangaben kennen. Es ist ein bisschen wie mit dem Appenzeller Käse.

Mit Rahm oder ohne?

Kein Wunder findet man im Internet unter dem Suchbegriff Pastéis de Nata gefühlt tausend Rezepte, die sich in Details unterscheiden. Welches nehmen?

Besser nicht jenes mit Crème fraîche, raten Kenner der portugiesischen Küche. Bitte auch keine Vanillepaste beifügen, kein Zimt, heisst es weiter. Der Zuckersirup sei wichtig, auch die Zitronenschale. Und Rahm gehöre rein. Oder doch Milch? Wenn man doch nur einer der drei Eingeweihten wäre. Man solle jedenfalls den Ofen lange vorheizen (nicht sehr opportun in einem Winter, in dem hätte eine Energiemangellage eintreten können) und die Küchlein bei möglichst hoher Temperatur backen, raten andere. Entstehen auf der Oberfläche braune Flecken, haben Sie übrigens nicht versagt, sondern alles richtig gemacht.

So wird der Blätterteig besonders luftig

Blätterteig aus dem Handel lässt sich mit einem einfachen Trick pimpen: Auswallen, mit Butter bestreichen, von der Längsseite her aufrollen, 30 Minuten in den Kühlschrank legen, dann in zwölf Stücke schneiden. Diese mit einem Glas oder einer Schüssel flach drücken, dann auf alle Seiten auswallen, in die Kuhlen eines Muffinblechs geben und zu drei Vierteln füllen. Macht den Teig wunderbar fluffig und buttrig.

Die verschiedenen Versuche haben gezeigt: Die Pastéis de Nata mit viel Ei schmecken besser als jene mit wenig, jene mit Rahm enden cremiger als jene mit Milch. Mehl funktioniert so gut wie Maizena. Das Beruhigende: Jede Version hat den Testesserinnen und Testessern geschmeckt.

Es wird jedenfalls weitergebacken. Ausser wir essen eines Tages in Lissabon so viel der süssen Küchlein, bis wir sie nicht mehr sehen können. Ob das überhaupt möglich ist?

Rezept für Pastéis de Nata (zwölf Stück) Zutaten 200 g Zucker (darf auch etwas weniger sein), 8 Eigelbe, 1 dl Wasser, 5 dl Rahm, 4 EL Mehl, Schale einer Biozitrone, 1 Packung Blätterteig, etwas Puderzucker, 1 EL Butter Zubereitung Butter weich werden lassen, mit einem Messer auf dem Blätterteig verteilen. Den Teig von der Längsseite her aufrollen. 30 Minuten kühl stellen, dann in zwölf Stücke schneiden. Die Stücke mit einem Glas oder einer Schale flach drücken, auswallen. Das Muffinblech einfetten, Teigrondellen in die Kuhlen legen. Zucker im Wasser auflösen und mehrere Minuten köcheln, bis er etwas eindickt. Dann Zitronenschalenstücke abschneiden. Diese mit Rahm, Mehl und Eigelben in den Zuckersirup geben. Unter ständigem Rühren erhitzen, bis die Masse fest wird. Vom Herd nehmen, 10 Minuten auskühlen lassen und durch ein Sieb streichen. Jede mit Teig ausgelegte Kuhle zu drei Vierteln mit dem Pudding füllen. Bei 220 Grad auf der mittleren Schiene rund 20 Minuten lang backen. Immer wieder beobachten. Auskühlen lassen und mit Puderzucker bestreuen.