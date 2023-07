Foodblog Ostbröckli Sie versüssen uns den Sommer: Beerendesserts – drei erfrischende, unwiderstehliche Rezeptideen Es ist Beerenzeit. Jetzt können wir in unserer Region wieder aus dem Vollen schöpfen. Paradiesisch! Bis Ende Saison im Herbst könnten wir jeden Tag ein anderes Dessert aus Beeren zubereiten – und hätten dann wohl noch nicht mal alle Variationen ausgeschöpft.

Honig, Beeren und Filoteig: Genussautor Urs Bader beim Zubereiten eines Beerendesserts.

Zugegeben, dieses Dilemma ist auszuhalten. Und doch muss man immer wieder aufs Neue in sich hineinfühlen, bevor man sich entscheidet. Vielleicht hilft dabei, auch mal die Augen zu schliessen, Mund und Zunge etwas zu bewegen und auf diese Weise im Gaumen köstlichen Erinnerungen nachzuspüren – in der Hoffnung, einen Hinweis für die richtige Entscheidung zu erhalten. Manchmal verliert man aber auch ganz einfach die Fassung, hat man nicht die geringste Lust zu entscheiden, lässt das Dilemma ein Dilemma sein und stürzt sich begierig auf beide – auf Erdbeeren und Himbeeren.

Das ist eine Konkurrenzsituation auf allerhöchstem Niveau. Beide schmecken betörend gut, das ist der Kern dieser köstlichen Entscheidungsnot. Die Erdbeeren bestechen durch ihre voluminöse Süsse mit fruchtigen, würzigen Aromen. Himbeeren dagegen sind süss-sauer und haben ein fruchtiges, blumiges Aroma. Es ist dieser leicht säuerliche Akzent, der sie für mich zu den interessanteren, spannenderen Beeren macht, weshalb die Erdbeeren bei mir oft das Nachsehen haben.

Da tut es denn auch nichts zur Sache, dass die Himbeere, die rote Schwester der Brombeere, botanisch gesehen gar keine Beere ist, sondern eine Sammelsteinfrucht. Sie besteht aus vielen einzelnen Steinfrüchtchen, die von feinsten Härchen zusammengehalten werden.

Ganz ausgereift müssen sie sein

Da beide Beeren nicht nachreifen, wenn sie einmal gepflückt sind, sollten sie beim Kauf ganz ausgereift sein. Nur so werden sie auch zum verzückenden Geschmackserlebnis. Dass sie reif nicht mehr lange aufbewahrt werden können, sollte kein Problem darstellen. Sie schmecken ja schon pur grossartig. Dass sowohl Erdbeeren als auch Himbeeren besonders köstlich zu Rahm, Naturjoghurt und Weichkäse schmecken, hat damit zu tun, dass beide natürliche Milchnoten besitzen.

Himbeeren sollte man erst pflücken, wenn sie reif sind.

Tatsächlich sind Erdbeeren mit Rahm oder gar Doppelrahm ein Klassiker. Kommen dann noch Meringues dazu, ist die Seligkeit perfekt. Eine besondere Form dieses Desserts nennt sich «Eton Mess» und stammt aus der traditionellen englischen Küche. Wahrscheinlich bezieht sich der Name auf das berühmte Eton College, wo es serviert wurde. Es ist ein «Eton Durcheinander» aus Erdbeeren, zerbröselten Meringues und Schlagrahm. Mittlerweile hat der britische Humor den Namen des Desserts politisch vereinnahmt: Kritiker bezeichnen das Brexit-Chaos gelegentlich als «Eton Mess», weil prominente Brexit Verfechter in Eton zur Schule gingen.

Wohl in Anlehnung ans «Eton Mess» gibt es von Jamie Oliver ein einfach zuzubereitendes, deliziöses Dessert, das er Honig-Beeren-Filo-Crash nennt, nachzulesen in «Quick & Easy – Jamies 5-Zutaten-Küche» (Dorling Kindersley). Die Zutaten unterscheiden sich, wichtig ist, dass etwas Knuspriges dabei ist.

Honig-Beeren-Filo-Crash

In Anlehnung ans «Eton Mess» von Jamie Oliver gibt es ein Filo-Crash.

Zutaten für vier Personen: 3 Strudelteigblätter (Jamie Oliver nimmt Filoteig)

6 EL flüssiger Honig

40 g Pistazienkerne

200 g Himbeeren

400 g Kokosmilchjoghurt (griechischer Art – normales Joghurt einfach in einem feinen Küchentuch «entwässern»)

Zubereitung Backofen auf 180 Grad vorheizen.

Ein Teigblatt auf ein Backpapier legen, mit 2 Esslöffel Honig beträufeln. Das Ganze einmal wiederholen. Das dritte Teigblatt drauflegen und mit etwas Olivenöl beträufeln. Mit den Pistazien bestreuen und im Ofen backen, bis der Teig schön gebräunt ist (ca. 8 Minuten).

Inzwischen die Hälfte der Himbeeren mit einer Gabel zerdrücken und unter das Joghurt ziehen. Auf vier Teller verteilen.

Die Pistazien vom Teig auf ein Schneidebrett geben und grob hacken.

Vom knusprigen Teig Stücke abbrechen und dekorativ auf dem Joghurt anrichten. Die Pistazien und die restlichen Himbeeren darüber geben und zum Schluss mit Honig beträufeln.

Verschiedene Konsistenzen und Aromen ergänzen sich: süss, knusprig, erfrischend.

Das Schöne an den Beeren ist ja, dass man mit ihnen ganz unterschiedliche Köstlichkeiten zubereiten kann. Von einer anspruchsvollen Pawlowa über eine Schokoladen-Himbeer-Torte bis zu einem einfachen Erdbeertörtli, von einer fruchtigen Creme bis zu einer luftig-leichten Mousse. Und man kann sie mit unterschiedlichen Aromen kombinieren oder herausfordern, um nur mal bei den Desserts zu bleiben: mit Vanille, Minze oder Basilikum, mit Schokolade oder Mandel und Kokosnuss, Erdbeeren mit Ananas, Himbeeren mit Aprikosen.

Wunderbare Erfrischung unterm Sonnenschirm

An heissen Tagen lassen sich Beeren in Form von Glace, Granita, Sorbet oder Parfait geniessen. Setzt man zu einem Parfait an, kann man es gleich auf zwei verschiedene Arten zubereiten, einmal mit dem Eigelb, einmal mit dem Eiweiss. Die Arbeitsschritte sind dieselben, und dann ist auch gleich das ganze Ei verwertet.

Hier mal ein Erdbeerparfait aus Eiweiss, das mit anderen Sommeraromen eine delikate Verbindung eingeht, mit Basilikum, Minze und Zitrone.

Erdbeerparfait mit Basilikum und Minze

Für ein paar Stunden im Kühlschrank: Erdbeerparfait. Bild: Urs Bader

Zutaten für sechs Portionen 200 g Erdbeeren, püriert

2 Eiweiss

120 g Zucker

4 dl Rahm, geschlagen

je 1½ EL Basilikum und Minze, fein geschnitten

ein gehäufter TL Zitronenschalenabrieb

Zubereitung Eiweiss mit Zucker über dem Wasserdampf zu einer sehr steifen Masse schlagen. Anschliessend noch kalt schlagen.

Den Eischnee gut mit den pürierten Erdbeeren vermischen. Dann den Schlagrahm, die Kräuter und den Zitronenabrieb sorgfältig unterziehen. Es sollte am Schluss eine schön homogene Masse sein.

Masse in Förmchen füllen und für ein paar Stunden gefrieren lassen.

Das Parfait kann mit marinierten Erdbeeren (mit Zitrone, etwas Puderzucker und Minze), grob gehackten Pistazien oder mit einer Art Pesto aus Pistazien, Basilikum, Minze, Honig und einer Spur Olivenöl serviert werden. Will man es mit Himbeeren zubereiten, sollte das Püree durch ein feines Sieb gestrichen werden, um die Kerne zu entfernen.

Maximale Erfrischung mit Granita

Noch etwas erfrischender als ein Parfait ist eine Granita, die ursprünglich aus Sizilien stammt und ganz einfach zuzubereiten ist: 250 Gramm Himbeeren zusammen mit 1 dl Prosecco, 2 EL Zucker und dem Saft einer halben Zitrone im Mixer pürieren und durch ein feines Sieb streichen. Püree ca. 2 cm hoch in ein flaches Gefäss giessen, im Tiefkühler zirka drei Stunden fest werden lassen. Ab und zu mit einer Gabel durchrühren, bis die Masse körnig gefroren ist.

Und dann beispielsweise zu einer klassischen Pannacotta servieren. Oder einfach pur in sich hineinlöffeln, irgendwo an einem schattigen Plätzchen.

Wie immer man das Beerendilemma auch auflöst – Erdbeeren und Himbeeren versüssen uns auf jeden Fall den Sommer. Im Übrigen lauern auch schon die Brombeeren darauf, die Qual der Wahl noch grösser zu machen. Aber für sie gilt erst recht: Nur ganz ausgereift versprechen sie Hochgenuss.