Foodblog Ostbröckli Mugcakes: Für Singles, Faule und Dekofans – feine Rezepte für Kuchen aus der Kaffeetasse Lustige Idee oder auch alltagstauglich? Wir haben die Tassenkuchen getestet und dabei zwei besonders empfehlenswerte Rezepte entdeckt.

Rüebli- und Schoggikuchen aus der Tasse macht gute Laune.

Kleine Kuchen in Tassen zu servieren, ist irgendwie lustig, clever, aber auch praktisch. Gerade wer einen kleinen Haushalt führt, ist oft überfordert mit einem ganzen Kuchen. Die Mugcakes bieten Abhilfe: Die Portionengrösse reicht genau für zwei Personen.

Es eignet sich fast jedes Kuchenrezept. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Von vegan bis salzig, mit Ovo oder Zimt. Ausgefallene Varianten haben mich allerdings bisher nicht gänzlich überzeugt, weshalb zum Beispiel der Matcha-Wasabi-Mugcake keine Abnehmer gefunden hat und das Rezept an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt wird.

Oft wird der Teig gleich in der Tasse angerührt – wie es in zahlreichen Instagramvideos vorgezeigt wird. Es lohnt sich aber, den Teig für zwei Portionen in einer Schüssel zuzubereiten und erst im Anschluss in eingefettete Tassen zu geben.

In der Mikrowelle werden die Mugcakes rasch gar

Die Tassenkuchen lassen sich rasch in der Mikrowelle bei 900 Watt während vier Minuten zubereiten. Wer keine hat, kann sie genau so gut im Backofen zubereiten. Die Tassen müssen ofenfest sein, feines Porzellan ist nicht ideal. Die Tassen innen mit etwas Butter bepinseln. Alternativ kann man auch andere Kuchenformen verwenden.

Zwei simple, aber besonders feine Rezepte sind nachfolgend beschrieben: Der Schoggi- und der Rüebli-Mugcake haben sich bewährt.

In allen Formen und Grössen: Die Tassenkuchen kann man mit dem Löffel essen.

Einfacher Schoggi Mugcake 40 g Butter

2 Eier

4 EL Zucker

4 EL Mehl

1 Msp. Backpulver

4 EL Kakaopulver

3 EL Milch

Die Zubereitung ist simpel: Zucker und Eier schaumig rühren, danach die warme Butter dazugeben. Mehl, Backpulver und Kakaopulver mischen und zur Masse geben. Anschliessend die Milch dazu.

Saftiger Rüebli-Mugcake mit besonderem Extra 30 g fein geriebene Rüebli

40 g Butter

30 g Mehl

40 g gemahlene Mandeln

1 gehäufter TL Backpulver

2 Eier

60 g Zucker

1 Päckli Vanillezucker

2-3 EL Likör (z. B. Orangen, Aprikose oder Eier)

3 EL Milch

Die Butter etwas erhitzen, dann die Rüebli dazugeben. Eier mit Zucker und Vanillezucker schaumig schlagen und mit Butter und Rüebli vermengen. Das Mehl mit dem Backpulver mischen und zusammen mit den Mandeln zum Teig geben. Anschliessend noch Milch und Likör dazugeben. Ich habe einen Aprikosenlikör von der Distillerie Etter in Zug verwendet, der passt wunderbar.

Zubereitung im Backofen

Die Mugcakes etwa eine halbe Stunde bei 180 Grad backen. Je nach Tassengrösse dauert es etwas länger. Am besten mit einer Stricknadel kurz testen, ob der Teig noch klebt.

Wenn die Küchlein aus dem Ofen kommen, kurz auskühlen lassen und lauwarm mit dem Löffel essen. Aber Achtung: Die Tassen sind heiss, der Griff kühlt am schnellsten ab.

Zuckerguss passt zum Rüebli-Mugcake.

Wer mag, kann die Tassenküchlein noch etwas pimpen: Zum Rüeblikuchen passt eine Glasur aus Puderzucker und einigen Tropfen Zitronensaft. Dann noch mit etwas Zuckerstreusel dekorieren. Zum Schoggikuchen passt Kuchenglasur, aber auch Puderzucker oder Schlagrahm.

Wer eine Buttercreme bevorzugt, mischt zu gleichen Teilen Puderzucker, Butter und Philadelphia-Frischkäse (z. B. je 50 g) mit etwas Lebensmittelfarbe und dekoriert die Kuchen mit einem Spritzbeutel.