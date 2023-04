Foodblog Ostbröckli Meatballs, Köfte, Bolitas – die ganze Welt liebt Hackbällchen: Rezepte und Varianten Diese Dinger aus Hackfleisch sind rund um den Globus beliebt. Sie machen aber auch immer eine gute Falle, sei es als Hauptgang, sei es als mitternächtlicher Snack, wenn einen noch ein kleiner Hunger plagt.

Die Zubereitung der Polpette, Frikadellen oder eben Fleischchügeli erfordert Handarbeit.

Fleischchügeli, Hackbällchen, Meatballs, Frikadellen, Polpette, Bolitas, Albondigas, Köttbullar, Köfte: Wie immer sie auch genannt werden - diese mal grösseren, mal kleineren, mal runden, mal ovalen Bällchen aus gehacktem Fleisch werden auf der ganzen Welt gegessen. Beliebt sind sie bei Jung und Alt, erst recht seit dem Siegeszug in der speziellen Form eines Hamburgers.

In den bürgerlichen Kochbüchern gehört diese rustikale Köstlichkeit aus eher günstigem Fleisch zu den Standards. Aber auch legendäre Kochbuchautorinnen wie Julia Child oder Marcella Hazan wussten sie zu schätzen, und gegenwärtige Erfolgsautoren wie Nigel Slater oder Claudio Del Principe haben sie erst recht in ihrem Repertoire.

Die Fleischbällchen sind einfach zuzubereiten; es gibt so etwas wie ein Grundrezepte, dazu aber viele Variationen. Dies macht ihren Reiz aus, ebenso wie die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten mit Saucen oder Beilagen.

Grundrezept für Fleischbällchen für vier Personen Ca. 700 g Hackfleisch, vom Rind oder Lamm oder gemischt

1 Bund Petersilie, fein gehackt

1 grosse Zwiebel, fein gehackt

3 Knoblauchzehen, fein gehackt

1 Chilischote, ohne Kerne, fein gehackt (mit Kernen, wer es pikant liebt)

Je 1 Tl Zimt, gemahlener Piment, Pfeffer und Salz

½ Tl geriebene Muskatnuss

Olivenöl und Bratbutter

Zubereitung: Hackfleisch in eine Schüssel geben. Petersilie, Zwiebel, Knoblauch und Chili in Olivenöl eine paar Minuten sorgfältig dünsten, auskühlen lassen und dann zum Fleisch geben. Auch die Gewürze dazugeben. Mit den Händen – ja, kochen ist etwas Sinnliches - gut vermischen, probieren und eventuell nach eigenem Gusto nachwürzen. Masse zu Bällchen in gewünschter Grösse formen, in Bratbutter geduldig rundherum anbraten, bis sie durchgegart sind. Je nach dem kann man sie auch in einer Sauce oder im Backofen nachziehen lassen.

Rundherum sollen die Bällchen angebraten werden.

Mit Fleisch und Gewürzen variieren

So weit, so verführerisch. Jetzt zu den Variationen. Das beginnt bei der Fleischauswahl. Während Julia Child Frikadellen aus Kalbfleisch, vermischt mit gekochtem Schinken samt Fett, zubereitete, nimmt Nigel Slater Schweinefleisch und fein geschnittenen geräucherten Speck.

In einem Kochbuch über die peruanische Küche wird dem Schweinehackfleisch gar sehr fein gewürfelte Schweineleber beigefügt – was dann vielleicht an einen Leberknödel erinnert. Schliesslich liesse sich auch Wild in dieser Form zubereiten. Manchmal wird dem Fleisch zum Binden Paniermehl oder geriebener Käse, manchmal ein Ei zugefügt - oder auch alles zusammen.

Claudio Del Principe mischt kurz in Wasser eingeweichtes Sauerteigbrot samt Rinde unter, Letztere muss ganz fein geschnitten werden. Er zieht das kräftige Brot dem oft empfohlenen Weissbrot vor.

Orientalische, indische oder erfrischende Note dank Zitrusfrucht

Auch mit den Gewürzen kann man spielen. Fein geschnittene Pfefferminze kann den Fleischbällchen eine erfrischende Note geben, kombiniert beispielsweise mit abgeriebener Zitronen- oder Limettenschale. Und Estragon macht sich sowieso meist gut.

Eine Prise gemahlener Kreuzkümmel gibt ihnen einen orientalischen Touch, die Zugabe der Gewürzmischung Garam Masala einen indischen. Mit dem folgenden Rezept lassen wir uns in den Nahen Osten entführen, wo Fleischbällchen oft Teil einer reichhaltigen Vorspeisen-Tafel (Mezze) sind. Es stammt aus dem Kochbuch «Granatapfel, Sumach und Zitrusduft. Die schönsten Rezepte aus der orientalischen Küche» von Silvena Rowe (at Verlag).

Lamm-Pistazien-Köfte (6 Vorspeiseportionen) Ca. 400 g Lammhackfleisch

½ Bund Petersilie, fein gehackt

½ Bund Pfefferminze, fein gehackt

1 Zwiebel, gerieben

3 Knoblauchzehen, gepresst

50 g Korinthen

50 g Pistazien, grob gehackt

Je ½ TL Paprikapulver, gemahlener Piment und Zimt

Salz und schwarzer Pfeffer

Olivenöl

Die Zutaten in einer Schüssel mit den Händen vermengen.

Zubereitung: Alle Zutaten ausser dem Öl in eine Schüssel geben und mit den Händen vermengen. Kleine Bällchen formen, die im Olivenöl während etwa 8 bis 10 Minuten auf mittlerem Feuer durchgebraten werden.

Diese Saucen passen perfekt zu den Fleischbällchen

Silvena Rowe serviert zu diesen Köfte ein Tahini-Pistazien-Dipp: Sie röstet dafür rund 150 g ungesalzene, geschälte Pistazien in einer Pfanne ohne Fettzugabe leicht an, lässt sie dann auskühlen und mahlt sie im Mixer fein. In einer kleinen Schüssel werden dann ca. 150 g Tahini, 3 gepresste Knoblauchzehen und der Saft von zwei Zitronen sowie etwa 3 bis 4 EL Wasser (so viel wie nötig) zu einer geschmeidigen, cremigen Sauce verrührt. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und zum Schluss die gemahlenen Pistazien unterrühren.

Die Sauce erinnert etwas an einen dünnen Hummus. Zusätzlich habe ich noch eine einfache Joghurt-Limetten-Sauce zum Dippen zubereitet: Griechisches Joghurt mit Limettenschalenabrieb vermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken – fertig!

Verschiedene Saucen passen zu den Hackbällchen.

Während das Tahini-Dipp mit den Köfte eher im geschmacklichen Gleichklang ist, kontrastiert die Joghurt-Sauce aufs Schönste mit den Korinthen und dem Pfefferminz in den Fleischkugeln. Jene aus dem Grundrezept habe ich übrigens in einem Tomatensugo auf den Tisch gebracht: Polpette al pomodoro – klingt nicht nur gut, schmeckt auch so.

Vielleicht auch mal kalt als Mitternachts-Snack

Als Vorspeise zusammen mit den Dipps serviert, munden die Bällchen am besten lauwarm. Freilich machen sie sich, wenn man wieder einmal zu viele produziert hat, auch kalt sehr gut. Vielleicht auch mal als Mitternachtssnack, mit scharfem Senf oder geriebenem Meerrettich – und dazu natürlich ein kühles Bier. Das Essen bei einem «Pinzettenkoch» hat einen gerade hungrig zurückgelassen, und da ist doch noch was im Kühlschrank.