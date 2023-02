Foodblog Ostbröckli Hühnersuppe: Süditalienisches Rezept einer Nonna Im «Ostbröckli» zeigt Genussautor Urs Bader, wie er eine schmackhafte Hühnersuppe herstellt. Nun teilt eine Leserin das Rezept ihrer Nonna.

Genussautor Urs Bader mit seiner frisch gebrühten Hühnersuppe. Bild: Donato Caspari

Zum «Ostbröckli» vom 8. Januar zum Thema Suppenhühner und Hühnersuppe hat uns die Leserin Patrizia Cassese ein traditionelles Rezept ihrer Nonna aus Süditalien zukommen lassen. Vielen Dank!

«Ich brate das zerteilte Huhn zuerst in einem hohen Topf in Olivenöl an und gebe dann viel Passata di pomodoro dazu. Frischer glattblättriger Peterli, Knoblauch, Salz, Karotten und Selleriestangen runden das Ganze ab. Je nach Gusto Peperoncino dazugeben.»

Weiter schreibt Patrizia Cassese: «Wenn nach mehreren Stunden das Fleisch gefühlt von den Knochen fällt, ist das Ganze perfekt. Dann die Fleischstücke rausfischen und warm stellen. Pasta kochen und mit dem Sugo anrichten. Danach das Fleisch mit Salat und Brot geniessen. Traumhaft!»