FOODBLOG OSTBRÖCKLI Hefegebäck mit Suchtpotenzial: Zimtschnecken sind viel zu lecker, um sie nur im hohen Norden zu essen Wenig Zutaten, viel Hingabe: Das braucht es für Zimtschnecken, die mit Fluffigkeit überzeugen. Die Butter erst in einem zweiten Schritt hinzugeben und kneten, bis die Handgelenke schlappmachen, raten Experten.

Schon nur des Duftes wegen lohnt es sich. «Mmmhhh», sagt jeder, der das Haus betritt. So muss es im Schlaraffenland riechen! Verursacht haben ihn die Zimtschnecken, ziemlich schlicht im Auftritt, grossartig, was den Genuss betrifft. Sie verwöhnen die Nase, vor allem aber den Bauch. Wer sie einmal gegessen hat, will sie immer wieder haben. Am besten wöchentlich.

Besonders gut passt das Gebäck in die kältere Jahreszeit.

Wenn draussen eisiger Wind durch die Tannen peitscht, dann sind Zimtschnecken mindestens so wirksam wie eine Wolldecke.

Sie wärmen von innen heraus. Natürlich vervollkommnen sie aber auch ein Frühlingspicknick. Sie lassen sich einfach transportieren und versüssen die ersten T-Shirt-Tage zusätzlich. Die Zimtschnecken, die wir mögen, sind ausgesprochen zimtig. Statt nur einen respektive zwei Esslöffel für Teig und Füllung geben wir gerne etwas mehr von dem Gewürz dazu. Auf die Nüsse, wie sie in einigen (Schweizer) Rezepten vorkommen, verzichten wir dafür ganz.

Kopenhagen: Kanelsnegl und schnelle Velos

Wie die Menschen im hohen Norden, in Schweden, Norwegen oder Dänemark, wo die Zimtschnecken herkommen. Wie gross dort die Liebe für das Gebäck ist, zeigt die Tatsache, dass Schweden einen Tag nach ihm benannt hat. Den 4. Oktober, den Kanelbullens dag. In Norwegen heissen Zimtschnecken Kanelboller, in Dänemark Kanelsnegl.

Nicht nur in die Zimtschnecken, auch in ihren Namen kann man sich vergucken. Mir ist das mitten in Kopenhagen passiert, in einem kleinen Deli in einem beliebten Wohnviertel etwas ausserhalb der Altstadt. Am Tag eins des Aufenthalts tauchte es plötzlich auf. Bis Tag sieben, jenem der Abreise, war es als Frühstückslokal gesetzt. Und die Kanelsnegl auch. Sich einen Platz an der Fensterscheibe ergattern, in das sündhaft leckere Gebäck beissen und den Einheimischen zuschauen, wie sie elegant, aber in halsbrecherischem Tempo auf ihren schönen Velos vorbeisausen. Ein adäquater Start für einen Tag in Kopenhagen.

Viel Butter, viel Zimt, viel Kneten

Wer sich daheim das gleiche süsse Vergnügen ermöglichen will, begnügt sich mit den ebenfalls leckeren, aber wie gesagt meist nussigen Schweizer Zimtschnecken. Die Nüsse lenken vom Zimt ab und eliminieren zumindest geschmacksmässig die Butter, die neben dem Gewürz und braunem Zucker grosszügig in Kanelsnegln enthalten ist. Oder man beginnt, selber zu experimentieren und den nordischen Exemplaren so nah wie möglich zu kommen.

Eines gleich vorweg: Es braucht nur wenige, einfache Zutaten, aber viel Hingabe und noch mehr Liebe.

Den Teig von Hand kneten, raten die Experten. Bis die Handgelenke schlappmachen, sagen sie. Und: Die Butter erst in einem zweiten Schritt in den Teig einarbeiten. Das soll das Gebäck besonders fluffig machen. Tut es auch, wie die Versuche zeigen. Noch etwas Geduld dazu, um den Teig, aber auch die fertig geformten Zimtschnecken aufgehen zu lassen.

Wer sich die Zeit nimmt, wird mit zimtig-buttrigen, luftigen Kanelsnegln wie im hohen Norden belohnt. Wir backen sie nicht auf dem Blech, sondern in der Auflaufform. Dort kann sich jede Zimtschnecke den Platz nehmen, den sie braucht. Und doch schmiegen sie sich genug fest aneinander, um nicht zu zerfallen. Sieht am Ende ziemlich adrett aus. Weiterer Vorteil: Die Butter kann nicht wegfliessen, sondern bleibt, wo sie hingehört. Im Gebäck.

Und wann ist Ihr Zimtschneckentag?

Für den Teig: 500 Gramm Weissmehl

2,5 dl Milch

75 g Butter, zimmerwarm

1,5 TL Salz

60 Gramm Zucker

12 Gramm Frischhefe

1 Ei

1 EL Zimt, je nach Vorliebe auch mehr

Für die Füllung: 125 Gramm Butter

100 Gramm Zucker

2 EL Zimt, je nach Vorliebe auch mehr

0,5 TL Kardamompulver

Für die Glasur: 100 g Puderzucker

etwas Wasser