Foodblog Ostbröckli Härdöpfelsalat passt immer: Ob klassisch nach Grossmutters Art, mit mediterranem oder asiatischem Flair Kartoffelsalat ist eines der besten und bodenständigsten Gerichte. Über die Zubereitung lässt sich streiten. Ein klassisches und zwei untypische Rezepte.

Kartoffelsalat: Ob klassisch oder exotisch, beliebt ist er bei fast allen.

Bestimmt kennen Sie ein Rezept für Härdöpfelsalat. Vermutlich hat es bereits Ihre Mutter oder Grossmutter gekocht. So beliebt das Gericht hierzulande ist, so viele Varianten und Zubereitungsarten gibt es. Trotzdem macht es immer wieder Spass, diesen Salat zuzubereiten. Auch, weil er im Sommer perfekt zu Grilladen passt, sich als Lunch ins Büro mitnehmen lässt oder aber lauwarm auch in den kühleren Jahreszeiten eine gute Figur macht.

Kartoffelsalat wird schon seit hunderten von Jahren zubereitet. Erste Rezepte soll der englische Botaniker John Gerard 1597 in einem Buch festgehalten haben, ist jedenfalls auf Wikipedia nachzulesen. Einen grossen Stellenwert hat das Gericht in Deutschland, wo das Gericht oft zusammen mit Würstchen traditionell an Heiligabend zubereitet wird.

Mit Bouillon und Essig marinieren

Und auch bei unseren östlichen Nachbarn wäre Wiener Schnitzel nicht ohne Erdäpfelsalat denkbar. Je nach Land oder Region unterscheidet sich die Zubereitung schon bei der Kartoffelsorte, die gewählt wird. Generell empfehlen sich festkochende Sorten, da diese beim Vermischen der Zutaten nicht so schnell zerfallen.

Festkochende Kartoffel eignen sich generell besser für Salat.

Auch daran, wie die Knollen geschnitten werden, scheiden sich die Geister. So werden sie in manchen Rezepten zerdrückt oder mit einer Reibe gerieben. Hierzulande werden die Kartoffeln in der Regel gar gekocht, mit kaltem Wasser abgeschreckt, noch warm geschält und in Scheiben geschnitten. Wen die Schale nicht stört, der kann sie auch dran lassen. Danach lässt man die Kartoffeln in einer Marinade aus Bouillon und Essig etwa 20 Minuten ziehen.

Traditioneller Härdöpfelsalat

Welche Zutaten es danach braucht, um den Kartoffelsalat zu verfeinern, ist Geschmackssache. Es gibt Rezepte mit gekochten Eiern, Essiggürkchen, Salatgurken, Zwiebeln oder Radieschen.

Auf Mayonnaise kann ich auch verzichten und verwende stattdessen etwas Joghurt oder Crème fraîche. Den Schnittlauch möchte ich hingegen nicht missen, der gehört für mich in den Kartoffelsalat.

Zutaten etwa ein Kilo festkochende Kartoffeln

2 dl Bouillon (Gemüse, Fleisch oder Geflügel)

4 EL Weissweinessig

Senf und Mayonnaise nach Belieben

2 EL Joghurt, Crème fraîche oder saurer Halbrahm

2 EL Rapsöl

Pfeffer aus der Mühle

Schnittlauch

Während die Kartoffeln in der Bouillon mariniert werden, kann man den Weissweinessig beigeben. Nachdem alles mindestens 20 Minuten einziehen konnte, Senf, Mayonnaise, Joghurt, Öl, Pfeffer und Schnittlauch beigeben. Alles gut mischen.

Senf, Mayonnaise oder Joghurt, Öl und Schnittlauch runden die Sauce ab.

Wenn die Kartoffeln noch zu roh sind, ziehen sie die Bouillon nicht gut ein. Wer einen Dampfkochtopf hat, spart Zeit.

Kartoffelsalat «aglio e olio»

Dieses Rezept hat mir meine Arbeitskollegin mit italienischen Wurzeln empfohlen. Der «Insalata aglio e olio» ist sehr einfach und schmeckt toll.

Zutaten festkochende Kartoffeln

Olivenöl

1-2 Knoblauchzehen

1 bis 2 EL getrockneter Oregano

Peperonciniflocken oder Chili (auch als Cayennepfeffer deklariert)

Die Kartoffeln werden geschält und in Würfel geschnitten, bevor sie im Salzwasser gegart werden, sie sollten aber nicht allzu weich gekocht werden. Dann das Wasser abgiessen und in der Zwischenzeit genug Öl in einer Bratpfanne erhitzen. Den Knoblauch fein schneiden und zusammen mit dem Oregano und den Peperonciniflocken darin erhitzen, bis die Zutaten ihr Aroma entfalten und es gut riecht. Der Knoblauch sollte dabei etwas Farbe bekommen, aber nicht zu stark gebraten werden, da er sonst bitter schmeckt.

Das Aroma von Knoblauch und Oregano verbindet sich mit den Peperonciniflocken im Öl.

Asiatischer Kartoffelsalat

Wer einmal etwas Neues ausprobieren will, für den oder die ist dieses Rezept das Richtige. Die Zutaten verleihen diesem Salat eine frische Note, insbesondere die Limette, aber auch der Koriander und die Sprossen. Wer es gerne scharf mag, fügt etwas Chili hinzu.

Limette, Sprossen und Koriander geben dem Kartoffelsalat eine frische Note.

Zutaten 700 g bis 1 kg festkochende Kartoffeln

1 Bund Radieschen

Sojasprossen

kleine Ingwerknolle

1 Limette (Saft)

Koriandergrün

4 EL Rapsöl

1 EL Sesamöl

Den Ingwer mit einer Reibe oder Knoblauchpresse der heissen Bouillon beigeben. Den Saft der Limette ebenfalls beigeben. Die Kartoffeln in der Marinade ziehen lassen. Dann die Radieschen und das Koriandergrün klein schneiden und zusammen mit den Sojasprossen und dem Öl gut unter den Salat mischen.