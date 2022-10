FOODBLOG OSTBRÖCKLI Für das Olma-Gefühl zwischendurch: So backen Sie selber Magenbrot Was, wenn man Lust auf Magenbrot hat, aber die Olma ist schon vorbei oder noch in weiter Ferne? Sich selber an der Spezialität probieren. Lohnt sich, wirklich.

Einen Gemüsehobler vom lautesten Marktschreier, ein Erinnerungsfoto vom herzigsten Säuli am Rennen, einen deftigen Kater oder eine halbernste Bekanntschaft aus der Degustationshalle. Man kann viele Souvenirs von der Olma mit nach Hause nehmen. Für uns gehört ein Sack Magenbrot dazu. Oder zwei. Und dann sind sie schon halb leer, bevor wir überhaupt daheim angekommen sind.

Olma ohne Bratwurst, okay. Olma im Regen, dann halt. Olma ohne Magenbrot, nicht okay.

Kaum kühlt es nachts ab, kaum braucht es tagsüber Pullover statt T-Shirt, kaum verwandelt sich das grelle Sommerlicht in sanfteres Herbstlicht, kommt die Frage nach der Herbstmesse. Und der Süssigkeit, die dazu gehört. «Wie viel mal schlafen noch?» Noch 29 Tage, noch 28, noch 27. Und plötzlich denkt man sich: Magenbrot lässt sich doch auch selber machen. Nicht jede Woche, aber zwischendurch mal, wenn einem nach Herbst und Olma ist, aber eben noch nicht Herbst und Olma sind. Und weit und breit auch kein anderer Jahrmarkt erfreut.

Ein Betriebsgeheimnis

Nur: Den Händlerinnen und Händlern selber ist das Rezept mit keinem Mittel zu entlocken, auch nicht mit Grosseinkäufen. Sie schweigen, eisern, manchmal fast schon mürrisch. Wie die drei Sennen, die in der Werbung nach den Zutaten für den Appenzeller Käse gefragt werden. Kein Wunder, beides eine Art essbares Kulturgut.

Gut, gibt es das Internet. Hier wimmelt es an Rezepten. Und zwar an durchaus brauchbaren, wie Backversuche zeigen. «Das gibt doch eine riesige Schweinerei in der Küche. Alles wird kleben», befürchtet ein kochbegeisterter Kollege. Gibt es nicht! Ausserdem ist die Zubereitung ziemlich einfach, die Liste der Zutaten ziemlich kurz, das Resultat ziemlich lecker.

Eine lohnenswerte Backselbsthilfe irgendwo auf der Magenbrot-Durststrecke zwischen Olma und Olma.

Also Ruchmehl, Rohzucker, Backpulver, Lebkuchengewürz, Kakaopulver, Honig, Milch und Wasser bereitstellen und loslegen. Und innerhalb von zwei Stunden herrscht daheim so etwas wie Herbstmesse. Der Teig kommt in den Ofen, danach sieht er aus – wie Brot. Daher der Name. Den Wortteil «Magen» soll die Süssigkeit ihrer Wirkung verdanken. Die enthaltenen Gewürze würden ihn beruhigen, zu viel davon aktiviere ihn eher zu sehr, ist zu lesen. Und dann steckt ja noch eine gehörige Portion Zucker drin, wie man beim Wägen der Zutaten in der Küche feststellt. Also doch besser nur alle paar Monate?

Mit noch feuchter Glasur schon mal naschen

Rasch schlängelt sich ein köstlicher Duft durch die Küche. Auch zwei Tage später noch wabert er herum. Nur noch die «Brote» in Stücke schneiden und in der Butter-Puderzucker-Kakao-Sauce tränken. Zehn Minuten auf einer Seite, zehn Minuten auf der anderen. Gibt keine Kleckerei, wenn man eine Gratinform dafür verwendet.

Und dann trocknen lassen. Vier Stunden lang, im Idealfall. Eine Geduldsprobe für Schleckmäuler! Drum: naschen, auch wenn die Glasur noch feucht und klebrig ist. Schon schlendert man in Gedanken durch Olma und Jahrmarkt, auch wenn das betroffene Gelände im Osten der Stadt leer und leblos daliegt.

Ganz authentisch in der Tüte

Viele Rezepte empfehlen für den Guss dunkle Schokolade. Ist uns zu üppig, zu wenig magenbrotig. Mit der Zugabe von etwas Kakaopulver sind hier alle schon zufrieden. Und dann nur noch rein in einen Papierbeutel, um Freunde zu überraschen. Sieht authentisch aus, muss ja kein rosaroter sein. Die Verkostenden sind alle begeistert. Intensiver als das gekaufte Magenbrot schmecke das selbstgemachte.

Irgendwann zwischen dem 13. und 23. Oktober stehen wir trotzdem am Magenbrotstand Schlange. Rituale sind schliesslich wichtig. Für Klein, für Gross.

Zutaten 300 g Ruchmehl

100 g grobkörniger Rohzucker

etwa 7 Gramm Backpulver

etwa 10 Gramm Lebkuchengewürz

4 EL Kakaopulver

2 Prisen Salz

1,75 dl Milchwasser

2 EL flüssiger Honig

0,75 dl Wasser

20 g Butter

150 Gramm Puderzucker