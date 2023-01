FOODBLOG OSTBRÖCKLI Es muss nicht immer Gemüsesuppe sein: Mit Wintergemüse um die Welt In Sellerie, Lauch, Kohl oder Pastinaken steckt weit mehr als schon wieder Gemüsesuppe. Mit diesen Rezeptvorschlägen aus aller Welt kommen Sie mit einheimischem Saisongemüse bunt durch den Winter.

Es ist Zeit für Wintergemüse: Sellerie, Pastinaken und andere Knollen, Lauch und alle Arten von Kohl. Gemüse, das zu kalten Winterabenden passt. Sich für heimelige und herzhafte Rezepte eignet. Suppe zum Beispiel, Spätzlipfannen, irgendwas mit Rahm und Speck. Oder halt wieder Suppe. Heute mal Lauchgrün statt Kürbisorange.

Dabei kann Wintergemüse viel mehr. Nur weil weder Auberginen-, Gurken- noch Peperonisaison ist, muss man nicht auf Exotisches verzichten. Man kann auch mit Lauch, Kohl und Sellerie auf kulinarische Weltreise. Hier ein paar Reisetipps.

Kohlrouladen kennt man in vielen Gegenden

Rezepte für Kohlrouladen tauchen in Schweizer Kochbüchern nicht allzu häufig auf. In Deutschland kommen sie schon öfter au den Tisch, weiter östlich hingegen scheinen sie allgegenwärtig. Die Palette reicht von polnischen Golabki über Sarma auf dem Balkan bis zur ägyptischen Variante: Am Nil rollt man statt Fleisch nur Reis mit viel Kräutern ein.

Sonst scheint man sich von der Ostsee bis in die Levante einigermassen einig zu sein: In die Krautwickel gehört Hackfleisch, Reis und Zwiebeln. Details richten sich nach regionalen oder persönlichen Vorlieben - die Füllung bietet viel Raum für Experimente. Klar ist auch: Rohe Kohlblätter sind zum Rollen zu steif. Auf dem Balkan greift man deshalb auf sauer eingelegte Kohlköpfe zurück - die sind bei uns allerdings fast nur geschnitten als Sauerkraut zu bekommen.

Weich werden die Blätter je nach Grösse des Kopfs nach 10 bis 15 Minuten im kochenden Salzwasser. Damit sich die Blätter gut lösen lassen, schneidet man vor dem Kochen einfach den Strunk heraus. Die zu steifen inneren Kohlblätter werden in kleine Streifen geschnitten. Die werden noch gebraucht.

Um sie zu füllen, legt man einen Esslöffel Füllung auf die Basis des Kohlblattes und rollt sie auf, zuletzt drückt man die losen Enden des Kohlblattes mit dem Daumen ein und legt sie eng aneinander in eine Gratinform, die man erst mit ein paar geschnittenen Kohlblättern ausgelegt hat. Man kann dafür auch einen Kochtopf nehmen, vor allem wenn man grosse Mengen kochen will - hier lassen sich die Krautwickel schichtweise stapeln. Für einen Sonntagsznacht für die ganze Familie reicht aber eine geräumige Gratinform völlig aus.

Kohlroulade Grosser Weisskohl

500 Gramm Hackfleisch

2 Zwiebel

4 Zehen Knoblauch

1 Bund Petersilie

80 Gramm Reis

1 EL Paprika

1 EL Tomatenpüree

1 EL Essig

1 Dose gehackte Tomaten

Salz, Pfeffer

Für die Füllung den Reis in Salzwasser nicht ganz weich kochen. In einer Bratpfanne eine Zwiebel, zwei Zehen Knoblauch und die Petersilie hacken und in Öl anschwitzen. Paprika beigeben, anrösten. Dann mit Essig ablöschen und verrühren. Etwas abkühlen lassen. Hackfleisch und Reis beifügen, gut mischen. Den Kohl dabei wie oben beschrieben kochen, die äusseren Blätter zum Aufrollen einzeln ablösen und den Rest hacken. Etwa 2 dl vom Wasser behalten. Einen Teil des gehackten Kohls auf dem Boden der Gratinform verteilen.

Bild: ken

Die gerollten Krautwickel werden hineingelegt. Bevor sie in den auf 180 Grad vorgeheizten Ofen kommen, schnell eine Tomatensauce anrühren. Dafür erst die zweite Zwiebel und den restlichen Knoblauch hacken und in Öl anschwitzen. Gehackten Kohl dazugeben. Dann mit dem beiseitegestellten Kohlwasser und den Tomaten etwas einkochen, würzen und über die Kohlrouladen verteilen. Gut 90 Minuten backen. Dazu passen Kartoffeln, Kartoffelstock oder Brot.

Pastinaken-Kichererbsen-Curry

Die Pastinake geht oft etwas vergessen. Sie hat zwar einen interessanten Geschmack, trotzdem fällt einem auf die Schnelle doch nicht viel mehr dazu ein, als Ofengemüse oder Suppe. Dabei lässt sich sein süsslich-nussiges Aroma hervorragend mit allerlei Gewürzen kombinieren. Warum also nicht in ein Curry daraus machen? Dieses hier mit Kichererbsen geht auch ziemlich schnell.

2 Zwiebeln, in Streifen geschnitten

2-3 Knoblauchzehen, gehackt

1 Daumen Ingwer, gehackt

1 - 2 gelbe Peperoncini, gehackt

Je 1 TL Garam Masala, Kreuzkümmel, Senfkörner, Kurkuma

2 Pastinaken, ca 4 - 500 Gramm, in Würfeln; nach Belieben einige Minuten blanchiert

1 Dose Kichererbsen, abgespült und abgetropft, oder ca 100 Gramm getrocknete Kichererbsen, über Nacht eingeweicht und gekocht

1 Dose Pelati

ca. 2 dl Kokosmilch

½ Bund Koriander, gehackt

Salz, Pfeffer

Erst die Zwiebel andünsten, dann die Knoblauch, Ingwer und Peperoncini hinzugeben. Weiterdünsten, dann die Gewürze hinzugeben, einige Minuten mitbraten. Dann kommen die Pastinaken hinein. Wurden sie vorher blanchiert, reicht es, sie ein paar Minuten zu braten. Andernfalls sollten sie jetzt mindestens zehn Minuten braten. Dann kommen die Kichererbsen dazu, und schliesslich die Tomaten und die Kokosmilch und ein Löffel Salz. Das ganze ein paar Minuten einkochen. Gehackte Korianderblätter darüber verteilen, mit Reis oder Fladenbrot anrichten.

Wok mit Wirz und Lauch

Kohl- und Lauchsorten, wie das eine oder andere Wurzelgemüse, machen auch im Wok eine gute Figur. Auf Frühlingszwiebeln können wir getrost bis in den Frühling warten und sie mit einer Stange Lauch ersetzen. Und statt Pak Choi nehmen wir Wirz. Auch Karotten oder andere Kohlsorten würden dazu passen, aber für den Wok gilt: Ein, höchstens zwei Gemüse reichen völlig.

Wok mit Geschnetzeltem und Wintergemüse 500 Gramm Geschnetzeltes vom Schwein

1 Stange Lauch, gewaschen und Ringe geschnitten

1 kleiner Wirz, in Streifen (grundsätzlich sollten sich Gemüse und Fleisch ungefähr die Waage halten)

2-3 Knoblauchzehen, gehackt oder in Scheiben

1 Peperoncini, gehackt oder in Scheiben

1 Daumen Ingwer, gehackt oder in Streifen

Wenn es schnell gehen soll, kann man das Geschnetzelte einfach so im Wok braten. Hat man etwas Zeit dafür, kann man es vorher leicht marinieren: Dazu etwa 2 EL Sojasauce, 1 EL chinesischer Kochwein, 2 EL Maizena über das Fleisch geben, verrühren und etwas stehen lassen, während man das Gemüse vorbereitet.

Dann in einem heissen Wok oder einer Bratpfanne das Geschnetzelte in Öl braten, salzen und pfeffern, wieder herausnehmen; den Wok kurz von der Hitze nehmen und den Knoblauch, den Ingwer und die Chili andünsten. Das Gemüse hinzugeben und bissfest braten. Währenddessen die Woksauce anrühren. Etwa so:

Woksauce 4 EL Sojasauce

1 TL Sesamöl

2 EL Chinesischer Kochwein, z.B. Shaoxing, oder Sherry

1 EL Austernsauce

1 EL Zucker

1 EL Maizena

ca. 1 dl Wasser oder Bouillon

Die Sauce gut verrühren und in die Pfanne geben, mit dem Fleisch mischen und kochen bis die Sauce etwas dick ist. Mit Reis servieren.

Dip-Sauce aus Joghurt und Sellerie

Sie haben trotz Winter Lust auf Mezze - aber saisonal? Kein Problem. Die türkische Food-Autorin und Moderatorin Refika Birgül kennt die Lösung. Sie baut auf bekannten Mezze wie Baba Ganoush oder Tsatsiki auf - und ersetzt Auberginen und Gurken mit allen möglichen Gemüsen und verbindet es mit Joghurt und Gewürzen.

Sellerie-Purée 1 Stück Sellerieknolle, etwa 200 Gramm, grob reiben

1 Handvoll Baumnüsse, zerdrückt

2 Knoblauchzehen, gepresst

1 El Tahini

ca. 250 Gramm Naturejoghurt, am besten griechisch oder türkisch

Olivenöl

Salz, Pfeffer

Petersilie

Chiliflocken

Pistazien

In einer Bratpfanne erst die Baumnüsse erhitzen, bis sie Öl auslassen; etwas Olivenöl zugeben, erhitzen. Den geriebenen Sellerie beigeben, einige Minuten braten, bis der Sellerie Farbe bekommt. Salzen und etwa drei Minuten weiterkochen, dann herausnehmen und etwas abkühlen lassen. Daneben die Tahini und den gepressten Knoblauch zum Joghurt geben und gut mischen, salzen und pfeffern. Den Sellerie dazugeben und gut verrühren. Vor dem Anrichten etwas Olivenöl, Chiliflocken und ein paar zerdrückte Pistazien darüber. Mit Brot anrichten. En Guete!