Foodblog Ostbröckli Eistees, Limos und Mate: Selbstgemacht sind sie besser und noch erfrischender Frische Zitrusfrüchte, Kräuter und Tees sind perfekte Zutaten für selbstgemachte Erfrischungsgetränke im Sommer.

Ob als heisser Aufguss oder Cold Brew: Mit Zitrusfrüchten und Eiswürfeln schmecken diese Eistees und Limos toll.

Es ist heiss, viel trinken ist wichtig. Weil es nicht immer Wasser sein soll, haben wir interessante, erfrischende und stimulierende Alternativen zur Hand. Ob ein simpler Aufguss aus Zitrusfrüchten, Eis und Mineralwasser oder ausgefallenere Kombinationen mit Rosmarin und Pfeffer: Eistees und Limonaden selber machen, ist nicht aufwendig und macht Lust auf Experimente.

Bei den Tees bildet die Basis entweder ein heisser Aufguss oder man lässt den Tee über längere Zeit im kalten Wasser ziehen und einwirken, was als Cold Brew bezeichnet wird.

Eine besondere Art von Tee ist Mate. Das Getränk, ist besonders in Südamerika verbreitet. Es wird auch als Yerba Mate, «Trank der Götter», bezeichnet. Es ist ein Aufguss aus klein geschnittenen, getrockneten Blättern des Matestrauchs. Schon die Indigenen Lateinamerikas nutzten Mate. Traditionell wird das Getränk in einem ausgehöhlten Flaschenkürbis und oft mit einem Trinkhalm aus Metall getrunken. Die Blätter enthalten Koffein und können mehrere Male als Aufguss verwendet werden, bis sie ausgewaschen sind.

Die fein geschnittenen Mateblätter können mehrfach als Aufguss verwendet werden.

Inzwischen kennt man das Getränk in unserer Gegend vor allem als hippe Limonade, zum Beispiel von Club Mate oder El Tony Mate. Der Geschmack zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht zu süss ist und eine bittere, herbe Note trägt. Beliebt ist das Getränk sicher auch wegen seiner aufputschenden Wirkung.

Jede fixfertige Mate aus dem Laden schmeckt wieder etwas anders. Die Selbstgemachte finde ich aber eine der besten, weil sich die Süsse individuell bestimmen lässt und man sie mit Ingwer oder Honig verfeinern kann.

Mate 1 Liter Wasser auf etwa 80 Grad aufkochen

2 EL Mate Blätter

2 Zitronen

4 EL Rohrzucker

Die Mateblätter mit heissem Wasser übergiessen und zugedeckt etwa 5 Minuten ziehen lassen. Danach die Blätter absieben, den Saft der Zitronen und 4 EL Rohrzucker beigeben, umrühren und kalt stellen. Nach 1 bis 2 Stunden die Hälfte des Gemisches in ein Glas geben, danach mit Eiswürfeln und Mineralwasser auffüllen.

Hausgemacht ist nicht weniger hip: Alternative zu Club Mate.

Die Mate-Basis kann man gut einige Tage im Kühlschrank aufbewahren. Das Getränk ist ausserdem eine tolle, sommerliche Alternative zu Bier oder anderen alkoholischen Getränken.

So simpel, so gut: Selbstgemachte Limo

Es gibt einige Varianten, Limonade herzustellen. Zitrusfrüchte sind in jedem Fall der wichtigste Bestandteil. Ob das Fruchtfleisch püriert oder lediglich der Saft verwendet wird, ist Geschmacksache. Ich bin mit dieser simplen Zubereitungsart glücklich geworden.

Je nach Geschmack kann man aus Limetten, Zitronen oder anderen Zitrusfrüchten Limonade herstellen.

Klassische Limonade für zwei 1 bis 2 Zitronen oder Limetten, Saft, frisch gepresst

1 Schuss Zuckersirup (wer keinen hat, kann Zucker mit Wasser aufkochen und abkühlen lassen)

Glas mit Mineralwasser auffüllen

Am besten zu Beginn nicht zu viel Zuckersirup dazugeben und lieber erst probieren. In Brasilien gibt es eine Limonada Suica, die mit süsser Kondensmilch zubereitet wird. In Mexiko gibt es fast überall hausgemachte «Limonada» oder «Limeada»: Oft aus Limetten statt Zitronen hergestellt.

Erfrischender Cold Brew

Als Cold Brew kann man gut auch eine Basis aus Grün- oder Schwarztee verwenden. Zu Schwarztee passt etwas Zitronen- oder Pfirsichsaft und Süsse (Zuckersirup, Honig).

Grüntee mit Basilikum und Gurke 1 Liter Wasser

2 Teebeutel Grüntee

6 Scheiben Gurke

2 bis 3 Zweige Basilikum

Saft einer halben Limette

1 EL Rohrzucker

Gurke, Basilikum und Limette sind ein tolles Team.

Den Tee, die Gurke und den Basilikum im kalten Wasser für mindestens 12 Stunden einlegen. Anschliessend den Rohrzucker und Limettensaft dazugeben und gut umrühren.

Auch Würze kommt gut als Eistee

Rosmarin und Pfeffer wäre jetzt nicht das erste, das ich in meinen Eistee gemischt hätte. Manchmal braucht es aber Rezepte wie dieses von Tanja Grandits, um etwas mutiger zu werden.

Matcha Rosmarin Limette 1 Liter Wasser

3 Zweige Rosmarin, Nadeln abgezupft

3 Pfefferkörner, zerstossen

1 Limette, abgeriebene Schale und Saft

1 TL Matchapulver

1 EL Honig

Rosmarin, Pfeffer und Limettenschale in kochendes Wasser geben, eine Viertelstunde ziehen lassen. Danach den Limettensaft, das Matchapulver und den Honig dazurühren, absieben und im Kühlschrank kalt stellen. Der Eistee ist auch ohne Matchapulver schmackhaft. Matcha ist mittlerweile auch beim Grossverteiler zu finden: Ein hellgrünes Pulver, das aus gemahlenen Grünteeblättern hergestellt und für japanische Teezeremonien verwendet wird.

Rosmarin verleiht dem Eistee eine würzige Frische. Matcha verleiht dem Tee die dunkelgrüne Farbe.

Und, auch Lust auf Eistee- und Limoexperimente bekommen? Vielleicht haben Sie ja noch Hagebuttentee, den schon lange niemand mehr angefasst hat? Kochen Sie ihn, geben Sie Gewürze, vielleicht etwas Zimt, allenfalls Trockenfrüchte oder getrocknete Orangenschalen dazu und peppen Sie ihn mit etwas Holunderblütensirup auf.