Foodblog Ostbröckli Diese Lieblingsessen haben wir aus der Ferne mitgebracht: Ferienrezepte, die einfach in den eigenen vier Wänden nachzukochen sind Nicht nur gebräunte Haut und Souvenirs lassen sich aus den Ferien mit nach Hause nehmen, sondern auch Rezepte. Daheim verlängern sie uns den Sommer.

Die Ostbröckli-Autorinnen und Autoren: Urs Bader (von links), Jolanda Riedener, Kaspar Enz und Diana Hagmann-Bula. Bild: Sandro Büchler

Mezze sind – vereinfacht gesprochen – die Vorspeisen, wie sie in Ländern des Nahen Ostens, in der Türkei und etwa auch in Armenien serviert werden. Mezze-Tafeln zeugen in diesen Ländern aber auch oft von einer Lebenshaltung, zu der Gastfreundschaft, Grosszügigkeit und Freigiebigkeit gehören. Gemeinsam Mezze essen ist ein soziales Ereignis.

Wir haben Mezze in einem Istanbuler Rooftop-Restaurant genossen, aber auch im Garten einer Familie in Armenien und im offenen Haus jordanischer Gastgeberinnen. Mezze-Gerichte gibt es in einer unendlichen Vielzahl, und jedes einzelne Gericht in fast so vielen Variationen, wie es Haushalte gibt. Ich habe drei ausgewählt, die an heissen Tagen nicht nur wunderbar schmecken, sondern auch erfrischen.

Moutabel, Taboulé und Labneh. Bild: Urs Bader

Zutaten (für 4–6 Personen): 2 Auberginen, ¼ Knoblauchzehe, 2–3 EL Naturjoghurt (in einem feinen Tuch abtropfen lassen), Salz, Olivenöl, 1–2 EL Granatapfelkerne, 1 EL Oreganoblätter

Zubereitung: Auberginen im Backofen bei 200 Grad ca. 25 Minuten rösten, bis sie weich sind und die Haut teils schwarz geworden ist. Abkühlen lassen und dann vorsichtig die Haut abziehen. Den Knoblauch zum Auberginenfruchtfleisch pressen, den Joghurt zufügen und mit einer Gabel zu einem Mus verrühren. Mit Salz abschmecken. Mus in eine Schüssel geben, mit Olivenöl beträufeln und mit den Granatapfelkernen und Oreganoblättern bestreuen.

Zutaten (für 4–6 Personen): 2 Tomaten, 2 EL feiner Bulgur, 2 Bund Petersilie, ½ Bund Minze, 3 Frühlingszwiebeln, ½ grüne Chilischote, Salz, Pfeffer, 2 Zitronen (Saft), 6 EL Olivenöl.

Zubereitung: Tomaten würfeln und in einer grossen Schüssel mit dem Bulgur mischen, damit dieser die Flüssigkeit der Tomaten aufnehmen kann. Zwiebeln in feine Ringe schneiden. Chili entkernen und fein schneiden. Beides mit Salz und Pfeffer würzen und auf den Bulgur geben, noch nicht mischen. Petersilie und Minze fein schneiden und ebenfalls in die Schüssel geben. Kurz vor dem Servieren Zitronensaft und Öl beifügen und erst jetzt das Taboulé gut vermischen. Allenfalls mit etwas Salz abschmecken. Es gilt die Regel: Taboulé wartet nicht.

Labneh (würziger, abgetropfter Joghurt) wird auf der Mezzetafel serviert oder zum Frühstück gegessen. Oft ist er nur mit Olivenöl abgeschmeckt und wird wie Humus als Dip fürs Fladenbrot gereicht.

Zutaten (für 6–8 Personen): 1 kg Naturjoghurt (abgetropft), 1 TL Salz, 3 EL Mandeln, 1 Tomate, ½ grüne Chilischote, 3 Stiele Koriander, ¼ eingelegte Zitrone, 1 TL Koriandersamen, Olivenöl

Bild: Urs Bader

Zubereitung: Das gesalzene und abgetropfte Joghurt in eine flache Schüssel geben und verstreichen. Tomate halbieren und die Kerne über dem Labneh herausdrücken (den Rest weiterverwerten). Mandeln ohne Fett goldbraun rösten und grob hacken. Koriandersamen ebenfalls anrösten und im Mörser etwas zerdrücken. Chili, Zitrone und Koriander fein schneiden. Alle Zutaten auf dem Labneh verteilen und diesen mit Olivenöl beträufeln.

Es gab Zeiten, da waren meine Ferien stressiger als der Alltag. Noch einen Tempel besichtigen, auf den Hausberg hochsteigen, mit Einheimischen Curry kochen, draussen auf dem Meer Blauwale suchen, weiter zum nächsten Höhepunkt in der Ferne. Doch Ferien sind auch dazu da, mal nichts zu unternehmen. Oder immer dasselbe. Zum 16. Mal das kleine ligurische Dörfchen besuchen. Und eine Woche lang dasselbe zu Abend essen.

Mit Fisch alla Ligure fällt das kein bisschen schwer. Man wünschte sich sogar, die Ferien würden noch eine Woche länger dauern. 14 Mal Fisch alla Ligure essen wäre noch immer kein Problem. Sommerlich leicht ist das Gericht, unbeschwert wie ein perfekter, fauler Ferientag. Es liegt auch bei 30 Grad im Schatten kein bisschen auf. Einfach die Zutaten, einfach die Zubereitung. Gute Voraussetzungen, um damit daheim die Leichtigkeit der Ferien wieder aufzuwärmen.

Natürlich liegt der Reiz des Gerichts vor allem im frischen Fisch. Am besten kommt er aus dem Wasser, auf das man den ganzen Tag über blickt.

Ein Ferienessen: Pesce alla Ligure. Bild: Diana Hagmann-Bula

Zutaten für zwei Personen 500 g Dorade oder ähnlichen Fisch, ausgenommen

1 dl Olivenöl

200 g Kartoffeln, geschält, in Scheiben geschnitten

100 g Tomaten in Stücken

70 g Oliven (im Idealfall die ligurische Sorte Taggliasca, sonst eine andere kleine Sorte)

30 g Pinienkerne

1 Knoblauchzehe

Salz, Pfeffer, Rosmarinzweige

Den Ofen auf 180 Grad vorheizen und eine Gratinform mit zwei Blättern Backpapier auslegen. Den Fisch mit der Hälfte einer Zitrone und mit etwas Öl einreiben, Knoblauchzehe schälen, in den Bauch des Fisches legen. Etwas Olivenöl in die Form geben, den Boden mit Kartoffelscheiben auslegen, Fisch auf die Kartoffeln legen, Tomatenstücke, Oliven und Pinienkerne darüberstreuen und mit zwei Rosmarinzweigen dekorieren, restliches Öl darüber geben.

Der Fisch wird mit den Zutaten in Backpapier im Ofen gegart. Bild: Diana Hagmann-Bula

Nun nur noch das Backpapier über dem Fisch etwas zusammenziehen. Sieht schön aus und bewirkt, dass der Fisch nicht nur gebacken, sondern auch leicht gedämpft und damit noch zarter wird. Für 20 Minuten in den heissen Ofen schieben, dann den Fisch wenden, das Gericht weitere 20 Minuten im Ofen garen. Den Fisch filetieren und mit dem Gemüse anrichten.

Schmeckt so lecker und so leicht wie in Ligurien. Sieben Mal das gleiche Gericht essen bedeutet ja nicht, es sieben Mal am gleichen Ort zu essen. Fast jedes Lokal führt in dem kleinen Dorf Pesce alla Ligure als Klassiker auf der Karte. Schlemmen und aufs Meer blicken, möglich und verlockend. Viele Gastrokritiker raten jedoch von Restaurants mit zu guter Lage ab. Die Aussicht gehe oft zu Lasten der Essensqualität.

Der grosse Vorteil von 16 Jahren Ferien in demselben Dorf: Man kann alle Pesce alla Ligure durchprobieren. Am liebsten esse ich ihn in einem kleinen Lokal in einer dunklen, schmalen Gasse. Danach gibt es Gelato. Am Meer.

«Nasi, Nasi, Nasi», ob auf Java, Bali oder Sulawesi oder sonst wo in Indonesien, Reis gibt es an jeder Ecke. Serviert wird er mal in einer Plastikbox zum Mitnehmen, in einer Schale zum Am-Wegrand-Essen, auf dem Land auch gern in einem Bananenblatt. Meist ist er gebraten, dann heisst er «Nasi Goreng», gebratener Reis, und ist ein Nationalgericht des asiatischen Inselreichs.

Etwa 20 Jahre ist es her, da brachte ich das Gericht aus den Ferien mit in meine Studenten-WG, dem idealen Ort für dieses Rezept. Denn mit «gebraten» und «Reis» sind seine Grundpfeiler ziemlich genau umschrieben.

Was sonst noch drin ist, entscheidet auch in Indonesien Laune und Fantasie gemeinsam aufgrund der aktuellen Lage der Vorratskammer. Da kann Gemüse rein, gerne auch Eier oder Crevetten, vielleicht Fleisch, oft Huhn (Ayam). Aber sicher genug Chili. Denn auch in Indonesien ist Nasi Goreng oft das Gericht, mit dem man leckerst möglich den Kühlschrank lehrt. Und zwar so schnell wie möglich. Und das beschreibt eigentlich jedes WG-Essen.

Gebratener Reis mit variablen Zutaten. Bild: Kaspar Enz

Und in Nasi Goreng passt wirklich fast alles: Peperoni, Karotten, Lauch- und Kohlgemüse, Pilze oder ein paar Zucchettiwürfel, Bohnen oder Erbsen. Gemüse, die da nicht reinpassen, hat man auch fast nie im Kühlschrank. Ein paar Chilis oder Peperoncini sollten Sie aber haben. Auch bei den Proteinen kann man ganz weltoffen an die Sache rangehen: Poulet ist gut, aber nicht nötig.

Fast wichtiger ist ein Ei, aber ob man das zu Beginn als Rührei beimischt oder am Ende als Spiegelei drüber legt, spielt eigentlich keine Rolle. Und ja, nichts spricht gegen Tofu. Aber Sie können auch ein paar Scheiben Schinken in Stücke schneiden. Ein Rezept dafür zu schreiben, ist deshalb fast vergebene Liebesmüh. Aber hier mal die Grundlagen:

Zubereitung Gekochter Reis, am besten vom Vortag

Knoblauch, Chili, evtl. Zwiebeln, Ingwer, gehackt

Eier, weitere Zutaten wie Zwiebeln, Karotten, Erbsen, Peperoni, in kleinen Stücken

Sojasauce, am besten die süssliche «Kecap Manis» und/oder Sambal Oelek

Eine Pfanne mit etwas Öl erhitzen. Die Eier verquirlen und in die Pfanne geben, ein Rührei daraus machen, herausnehmen. Alternativ kann man auch ein Spiegelei kochen. Danach kommen Knoblauch und Chili ins Öl, einige Minuten andünsten. Dann kommen die weiteren Zutaten dazu, je nach Garzeit. Am Ende den Reis dazugeben, auflockern, rühren und einige Minuten braten.

Dann kommt die Sauce dazu. Wie viel? Hat man genug Reis für 3 bis 4 Personen, sollten 3 EL Sojasauce reichen. Den Sambal Oelek kann man der eigenen Schärfetoleranz anpassen. Ich würde mit einem EL anfangen, aber noch nicht aufhören. Dann wird das Ganze noch etwas weiter verrührt – und fertig. Selamat Makan!

Das rauchig-saftige, gezupfte Fleisch im knusprigen Brötchen: Pulled Pork ist ein beliebtes Barbecue-Gericht in den USA. Ein BBQ-Restaurant, das mir lebendig in Ferien-Erinnerung geblieben ist, war der Country Club in Lexington Kentucky: langsam gegartes Fleisch, kühle Drinks und eine hippe Kellnerin. Draussen war es heiss, drinnen viel zu kalt wegen der Klimaanlage.

Das beste Barbecue gibt es – vor allem in den südlichen Bundesstaaten –aber oft an unscheinbaren Food-Ständen. Dort wird das Fleisch stundenlang im Smoker gegart. So kommt das Fleisch nicht direkt mit dem Feuer in Kontakt und erhält ein rauchiges Aroma.

Bild: Jolanda Riedener

Inzwischen ist das Gericht längst in unseren Breitengraden angekommen und hat an Beliebtheit gewonnen. Es gibt Tricks, damit das rauchige Aroma auch im Backofen entsteht, etwa indem man speziell dafür entwickelte Räucher-Chips beigibt. Wer allerdings nicht das ganze Haus einräuchern will, verzichtet besser drauf. Mit einer guten Barbecue-Sauce bringt man das typische Aroma ebenfalls hin – ausserdem rauchiges Paprikapulver verwenden.

Was es allerdings zwingend braucht, damit Pulled Pork daheim im Backofen gelingt: viel Zeit.

Laugenbrötli passen gut, man kann auch ein beliebiges Burgerbun verwenden. Bild: Jolanda Riedener

Zutaten für etwa 8 Personen 2 kg Schulter vom Schwein (ohne Knochen)

1 Zimtstange

2 dl saurer Most, trüb (ohne Alkohol)

2 dl BBQ-Sauce

Gewürze für den «Rub»: 2 TL Salz, 2 EL Paprikapulver mild, 1 TL Paprikapulver scharf, 1 TL Chilipulver, 1 TL Knoblauchpulver, 1 TL schwarze Pfefferkörner zerdrückt

2 EL brauner Zucker

1 Tag im Kühlschrank, 7 Stunden im Ofen, 20 Minuten ruhen lassen

Als Erstes behandelt man das Fleisch mit einem Rub und lässt diesen mindestens 24 Stunden ziehen. Dazu alle Gewürze mischen, das Fleisch darin wenden und die Gewürze andrücken. Das Fleisch in eine Klarsichtfolie wickeln und in den Kühlschrank stellen.

Gewürze schön andrücken und danach das Fleisch kühl stellen. Bild: Jolanda Riedener

Am nächsten Tag das Fleisch zwei Stunden vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank nehmen. Die Zimstange, den Most und das Fleisch in eine Ofenfeste Form mit Deckel geben. Danach für vier Stunden bei 120 Grad im Ofen garen.

Bild: Jolanda Riedener

Nach 4 Stunden den Deckel entfernen und etwa drei Stunden weitergaren. Während der ersten Stunde das Fleisch zwei bis drei Mal mit dem Fonds aus dem Bräter übergiessen. Beträgt die Temperatur des Fleisches in der Mitte 90 Grad, kann man es aus dem Ofen nehmen und 20 Minuten zugedeckt ruhen lassen. Anschliessend den Braten mit der Gabel zerzupfen und das Fleisch mit BBQ-Sauce und abgesiebtem Fonds mischen. Das Pulled Pork schmeckt wunderbar zwischen getoasteten Brötchen. Oft wird dazu Coleslaw gereicht, ein Salat aus Weisskabis und Rüebli.