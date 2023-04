FOODBLOG OSTBRÖCKLI Die andere Osterschokolade: Bruchschoggi, schön dekoriert, schön eingepackt Wer an Ostern Schokolade mag, sich an den Hasen aber schon sattgesehen hat: Bruchschokolade, lautet die Lösung. Schmeckt gut, macht Spass, lässt sich gut verschenken.

Noch eine Woche bis Ostern. Doch die Osterhasen stehen gefühlt schon seit einer Ewigkeit im Laden. Kein Wunder, konnte man nicht widerstehen und hat schon mehrere Exemplare verschlungen. Lange bevor die Festtage überhaupt begonnen haben.

Von Dinosaurierin bis Yoga-Hase

Die Verführung ist auch wirklich gross. Die Schoggihasen-Macher sind erfinderisch. Jedes Jahr vergrössern sie die Osterhasenfamilie, jedes Jahr präsentiert sich die Auswahl noch vielfältiger. Neben klassischen Schoggihasen warten Zora, die Dinosaurierin, im Laden. Oder Flurina, das Schaf. Himby leuchtet mit Himbeergranulat rosa, Sparky knistert beim Verzehr.

Choco-Bunny, im Lotussitz, enthält Haferdrink. «Feel ohhmm», steht auf der Verpackung. Und in seinem ebenfalls Yoga praktizierenden Kollegen steckt zudem Passionsfrucht. Der wohl gesündeste Osterhase besteht aus 82 Prozent Kakao. Sie füllen nicht mehr nur Gestelle, sondern den halben Supermarkt.

Vielseitiges Topping

Dann naht Ostern, und manche mögen die süssen Gestalten nicht mehr sehen. Auch nicht verschenken. Ostern ohne Schoggi geht irgendwie aber doch nicht. Der Götti bekommt deshalb Bruchschoggi mit Zuckereiern und Nüssen. Sehr österlich, nur eben nicht in Hasenform.

Schoggimachen braucht viel Fachwissen, heisst es immer wieder. Bruchschoggimachen hingegen ist ein ziemlich einfaches Vergnügen. Drei Tafeln Schokolade auf ein Backblech legen, für zehn Minuten in den Ofen schieben, mit den Wunschzutaten verzieren, zwei Stunden auskühlen lassen, in Stücke brechen, schön verpacken. Ein süsses Geschenk, das sich gut individualisieren lässt. Statt Osterschleckereien gibt man Caramelstückchen und Popcorn drauf. Oder Pistazien und Blüten. Oder Kokoschips und getrocknete Früchte.

Kunstvolle Muster

Das Dekorieren, ein kreativer Arbeitsschritt und doch nicht der liebste. Unsere Herzen schlagen für diesen Bruchschoggi-Moment: Die Schokolade kommt glänzend und weich aus dem Ofen, man streicht sie fast schon liebevoll mit dem Messer flach und fährt mit einer Gabel durch sie, um sie zu marmorieren. Diese wundervollen Muster, die dabei entstehen! Fast schon Kunst. Man kann sich kaum sattsehen.

Nun nur noch widerstehen und nicht mit den Fingern davon naschen. Ergibt unschöne Abdrücke im fertigen Produkt. (Gut, man kann die Stelle natürlich wegbrechen und schon mal vorkosten.)

Schöne Verpackung nicht vergessen

Die Schokolade lange genug an einem kühlen Ort trocknen lassen. Mindestens zwei Stunden. Sie nun in Stücke brechen. Wer zu früh damit beginnt, hält statt einer knackigen Platte eine noch sehr biegsame Masse in der Hand. Man muss sie eher zerreissen. Das Resultat: keine schönen Schoggikanten.

In eine durchsichtige Tüte stecken. Oder ein paar Stücke zu einem Turm schichten und nur noch ein hübsches Band darum binden. Wenn sich da der Götti nicht freut. Vermisst er trotz allem den traditionellen Hasen, kann er ihn noch immer im Ausverkauf kaufen. Nach Ostern halt erst, dafür zum halben Preis.