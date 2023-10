FOODBLOG OSTBRÖCKLI Aus dem Ofen schmeckt der Kürbis am besten – sogar als Suppe Um Kürbisse kommt man im Herbst kaum herum. Und doch endet er allzu oft als Suppe. Doch das muss nicht sein. Mit diesen Ideen wird auch Ihr Herbst orange!

Nun liegen sie wieder in den Auslagen aller Lebensmittelläden – und ja, bei manchen auch im Garten. In allen Farben und Formen: Von Rund über oval zu glockenförmig, die Haut gelb oder grün, orange, rot oder beige, klein, gross und bald mit eingeschnitzten Fratzen: Kürbisse. Tatsächlich kommt man im Herbst kaum um sie herum. Und warum sollte man auch. Die mal süsslich-nussigen, mal fruchtigen oder würzigen Knollen lassen sich zu weit mehr als Suppe verarbeiten – am besten im Ofen. Dabei sind es natürlich keine Knollen. Kürbisse sind botanisch gesehen Beeren, weil es Früchte sind, deren Samen im Fruchtfleisch eingebettet sind. Mit diesem saisonalen Stück unnützen Wissens können Sie im Moment garantiert in jedem Tischgespräch über einen Teller Kürbissuppe punkten!

Falls Sie einen Kürbis vorrätig haben, aber nicht wissen was damit anfangen: Hier ein paar Ideen, was Sie mit dem Kürbis anstellen können. Und ja, eine Suppe ist auch dabei.

Dieser Kürbis lässt sich auf der Gabel aufrollen

Aber es muss nicht immer nur Suppe sein. Wie wär's mit einem Pastateller? Tatsächlich kann man mit dem Spaghettikürbis Teigwaren ersetzen. Geschmacklich ähnelt er etwas seinen Cousins, den Zucchetti, schmeckt aber nicht besonders intensiv – so passt er in viele Gerichte. Diese Spaghetti haben weniger Gluten und Kalorien, dafür mehr Vitamine – gerade in einem warmen Herbst also genau das richtige. Dafür muss man mit der Zubereitung allerdings etwas früher anfangen: Bevor man die Spaghetti aus der Schale kratzen kann, muss der Kürbis erst in den Ofen. Wir machen daraus ein erweitertes Aglio e Olio mit Krautstiel und Pinienkernen

Kürbisspaghetti mit Krautstiel und Pinienkernen 1 Spaghettikürbis – reicht je nach Grösse und Hunger für gut drei Portionen.

2 Knoblauchzehen, gehackt

1 Peperoncini, gehackt

ca. 3 Krautstielblätter, in Streifen geschnitten

1 EL Pinienkerne

Salz, Olivenöl

Parmesan

Der Spaghettikürbis heisst nicht umsonst so.

Der Spaghettikürbis wird halbiert und die Samen herausgekratzt. Die beiden Hälften etwas mit Salz und Öl beträufeln, dann auf einem Blech in den auf 190 Grad vorgeheizten Ofen legen. Zeit genug, um die restlichen Zutaten vorzubereiten. Wer den Krautstiel etwas weicher mag, kann ihn schnell im kochenden Wasser blanchieren. Nach gut 40 Minuten sollte der Kürbis weich genug sein, dass man mit einer Gabel das Fruchtfleisch aus der Schale kratzen kann. Wie durch ein Wunder wird es automatisch zu kurzen Fäden. Daneben in einer Bratpfanne erst die Pinienkerne ohne Öl anrösten, bis sie etwas Farbe bekommen, wieder herausnehmen. Dann den Knoblauch und die Peperoncini in Olivenöl andünsten. Dann die Kürbisspaghetti und den Krautstiel beigeben. Alles ein paar Minuten dünsten und Mischen. Vor dem Anrichten die Pinienkerne darüber geben, anrichten und nach Geschmack Parmesan darüber reiben.

Herzhaft und buttrig

Mit seinem süsslich-nussigen Geschmack und dem buttrigen Fruchtfleisch gehört der Butternuss zu den beliebtesten Kürbissorten, gerade für Suppen. Doch mit seiner länglichen Form eignet er sich gut zum Füllen – am besten mit dieser Hackfleischfüllung.

Butternuss gefüllt mit Hackfleisch 1 Butternuss Kürbis

300-400 Gramm Hackfleisch

1 Zwiebel, gehackt

2 Zehen Knoblauch, gehackt

4 EL glatte Petersilie, gehackt

1/2 Peperoni, gehackt

3 Tomaten oder eine kleine Dose Pelati

Je 1 TL Kreuzkümmel, Paprika, Ras-el-Hanout

Salz

1 dl Wasser

Nimmt man die Samen aus dem breiten vorderen Abschnitt der länglichen Kürbis-Birne, gibt es schon etwas Platz für die Füllung. Etwas schwieriger ist es dagegen, den länglichen Teil des Kürbisses auszuhöhlen. Ein Trick: Den Kürbis erst aushöhlen, wenn er bereits etwa eine Viertelstunde im Ofen war – dann ist das Fruchtfleisch schon viel weicher. Denn Kürbis dann für noch einmal eine knappe halbe Stunde in den Ofen stellen. Zeit genug, um die Füllung zuzubereiten: Dafür die Zwiebeln, den Knoblauch, die Petersilie und die Peperoni in Olivenöl andünsten. Dann das Hackfleisch und die Gewürze dazu geben. Hier kann man auch das Fruchtfleisch, das beim Aushöhlen anfiel, in zerkleinerter Form beigeben. Ist das Hackfleisch gut angebraten, die Tomaten und etwas Wasser dazu, 10 bis 15 Minuten köcheln lassen. Jetzt den Kürbis füllen und ihn für 15 Minuten zurück in den Ofen geben.

Ganz schnell, ganz lecker

Kürbisse sind vielleicht lecker, aber es ist immer so kompliziert? Stimmt gar nicht: Kürbis im Ofen geht auch ganz leicht und schnell: Ein Butternuss eignet sich für dieses Rezept gut, man kann aber auch andere Sorten nehmen. Wichtig ist, sie in gut ein Zentimeter dicke Scheiben zu schneiden. Durchaus mit Haut. Daneben rührt man eine kleine Marinade an. Nicht zu kompliziert, Öl, ein paar Gewürze, fertig. Eine hervorragende Beilage oder eine kleine Mahlzeit, wenn man etwas Kürbis übrig hat...

Kürbisscheiben aus dem Ofen Kürbis, z.B. Butternuss.

Olivenöl

1-2 TL Gewürze, z. B.: Ras-el-Hanout, Garam Masala oder Kreuzkümmel und Kurkuma... und evtl. etwas gepresster Knoblauch

1 TL Salz

Etwas gewürztes Öl auf die Kürbisschnitze und ab in den Ofen.

Die Marinade gut rühren und die Kürbisscheiben beidseitig damit bestreichen. Dann auf einem Blech mit Backpapier für 15 bis 20 Minuten in den Ofen.

Den Ofen in die Suppe bringen

Kürbis schmeckt am besten aus dem Ofen. Und trotzdem schlagen die meisten Kürbissuppen-Rezepte aber vor, den Kürbis in der Pfanne anzudünsten und zu kochen. Dabei kann man den heimeligen Ofenkürbis-Duft auch in die Suppe bringen. Und zwar so:

Suppe aus Ofenkürbis 1 Kürbis (oder 1 kg)

1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen und ein kleines Stück Ingwer, gehackt

je knapp 1 TL Kurkuma, Koriander, Paprika, evtl. etwas Currypulver

4-5 dl Gemüsebrühe oder Wasser

250 ml Kokosmilch

Erst die Samen aus dem Kürbis kratzen, dann den grob zerteilten Kürbis mit etwas Öl beträufeln und gut 40 Minuten backen, bis er weich ist. Danach die groben Stücke etwas zerkleinern, je nach Sorte die Haut abziehen. In einem Topf Zwiebel, Knoblauch und Ingwer andünsten; nach einigen Minuten die Gewürze dazugeben und mitdünsten. Dann die gebackenen Kürbisstücke zugeben. Mit der Brühe ablöschen und aufkochen, dann das ganze einige Minuten köcheln lassen. Mit dem Pürierstab pürieren und am Schluss die Kokosmilch hineinrühren und etwas köcheln. Die Suppe kann man mit frischem Koriander, gerösteten Kürbiskernen oder Cashewnüssen garnieren. En Guete!