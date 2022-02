FOODBLOG OSTBRÖCKLI Besser als Yoga: Momos kochen ist für Fleissige – dafür wird man mit einem Festessen belohnt Momos sind tibetische Teigtaschen und die schöneren, leckereren Ravioli. Auf der Zunge explodieren die Aromen. Ngawang Tsombetsang vom St.Galler Restaurant Goldener Ochsen zeigt, wie Momos gelingen. Er hat mit seiner Kochkunst schon Mönche in Tibet begeistert.

Die Inspirationen, die in unserer Küche gelangen, haben manchmal seltsame Wege hinter sich. Da schauen die Kinder «Sendung mit der Maus» und verfolgen, wie Gleichaltrige in Tibet leben. Und schon heisst es: Können wir morgen Momos essen?

Namgay und Ngawang Tsombetsang.

Können wir, nur nicht gleich morgen. Youtube gibt schon mal einen ersten Einblick in die Zubereitung der asiatischen Teigtaschen, die fast wie ein Kunsthandwerk erscheint. Wie nur gelingen diese Falten am Teigende so gleichmässig? Ein Besuch beim Ehepaar Tsombetsang, Pächter des St. Galler Restaurants Goldener Ochsen, hilft da deutlich mehr.

Jeden Freitagmorgen bereitet er das typische Gericht aus seiner Heimat zu, stundenlang, ohne Störung. Pro Woche verarbeitet er acht Kilogramm Teig zu Momos, füllt sie mit Rind, Poulet, Gemüse oder Käse, gefriert sie ein und taut sie für die Gäste im Lokal wieder auf oder gibt sie Take-away-Kunden mit nach Hause.

Die Zutaten für den Teig erinnern an jene, die es für italienischen Pastateig braucht. Mehl, Eier, Wasser, dazu je eine Prise Salz und Muskat. «In Tibet nehmen die Menschen das Wallholz hervor, ich arbeite mit der Pastamaschine», sagt Ngawang Tsombetsang. Er deutet auf Atlas 150, eine Designikone, made in Italy, und eine der beliebtesten Maschinen für die Herstellung hausgemachter frischer Nudeln. Er kurbelt ein etwas flachgedrücktes Teigstück zweimal durch sie durch, schon liegt da ein feines Band, maximal drei Millimeter dick. Mit einer Schablone sticht der 44-Jährige Kreise aus, daheim tut es auch ein Wasserglas.

Ngawang Tsombetsang hat in Tibet in einem Kloster gekocht. Momos, ein Festessen, gab es für die Mönche nur einmal im Monat, dafür täglich gekochten Reis mit getrockneten Früchten. 1998 verliess er Tibet, reiste nach Nepal und später in die Schweiz, wo er seine Frau kennen lernte. Hier arbeitete er in verschiedenen chinesischen Restaurants, dann im Hotel Hilton in Glattbrugg.

«Ich habe daheim zwar Koch gelernt, aber Zeugnisse oder Diplome dafür gab es bei uns nicht.» Im «Hilton» absolviert er noch einmal eine Ausbildung, diesmal bescheinigt man ihm den Abschluss. «Mein Chef hat immer gesagt, wie wichtig Gemüse für die Verdauung ist. Seither baue ich so viel wie möglich davon in die Gerichte ein.»

Auch in seinen Momos steckt viel Gesundes. Chinakohl, Kabis, Sellerie, frischer Spinat, Karotten, Schnittlauch, Petersilie, Zucchetti, alles steht klein geschnitten in Schüsselchen bereit. Hinzu kommt selber gehacktes Rindfleisch, Rindsbouillon, schwarzer Pfeffer, Koriander und Salz. Die Zutaten werden gemischt, eher schon geknetet. Und dann beginnt die wahre Magie.

Ngawang Tsombetsang braucht keine Meditation, kein Yoga, er hat seine Momos. Schneller als die Zuschauerin begreifen kann, ist das erste schon geformt. Der Koch füllt eine Teigrondelle mit einem Esslöffel Füllung, drückt die Mischung an, fixiert sie mit dem linken Daumen, faltet die Rondelle in der Hälfte und drückt mit rechtem Daumen und Zeigefinger die Teigenden gegeneinander. Nicht einfach zu und fertig. «Drücken, gehen, Teig ziehen und falten, drücken, gehen, Teig ziehen und falten und so weiter», leitet er an.

Das erste eigene Momo hat zu viele Falten, das zweite schliesst nicht ganz, das dritte sieht «schon ziemlich gut aus», kommentiert der Experte. Konzentrationsarbeit für Finger und Kopf. Am besten sind da nur noch das Momo und man selber, den Rest lässt man besser draussen, vor der Küchentüre. Sonst wird das nichts mit der perfekten Form.

Während die Anfängerin eine Teigtasche produziert, fertigt Ngawang Tsombetsang vier, vielleicht auch fünf, man kommt fast nicht nach mit zählen. Plötzlich ist es ganz still in dem kleinen Raum. «Normalerweise reden wir nie dabei. Heute war eine Ausnahme», sagt er und lacht. Der Tibeter hat das Momohandwerk von Grossmutter und Mutter gelernt. «Wir machten ganz grosse Exemplare. So, dass eines schon satt macht. Weil sie viel Arbeit geben.»

So werden Momos gemacht. Video: Donato Caspari / rar

In seinem Restaurant wiegt eine Teigtasche 30 bis 32 Gramm, wie er sagt. Zur Vorspeise reicht seine Frau Namgay Tsombetsang, die für den Service zuständig ist, vier Momos, als Hauptgang acht Stück. Es gibt Gäste, die sich die tibetische Spezialität jede Woche gönnen. «Und ein weit gereister Kunde hat mal gesagt, dass wir die besten Momos der Welt machen. Das war das schönste Kompliment bisher», erzählt Namgay Tsombetsang. In Tibet hingegen sind Momos keine Alltagsspeise, sie sind ein Essen für die grossen Momente. Sie kommen auf den Tisch, wenn es etwas zu feiern gibt oder Besuch vorbeischaut.

In der Küche wird es immer wärmer. Ngawang Tsombetsang hat die Hälfte der Momos in einen Metalldampfkorb gelegt. Da bleiben sie 15 Minuten. Die andere Hälfte kocht in einer weiten Bratpfanne in Wasser. Funktioniert also auch ohne Bambusdampfkorb, der einem angepriesen wird, kaum googelt man den Begriff Momos, denkt man sich. Nach fünf Minuten leert der Koch die Flüssigkeit ab, gibt Öl dazu, brät die Teigtaschen, bis sie golden sind. Und rät, nebenan stehenzubleiben. «Kochen die Momos zu lange, platzt der Teig und die Füllung quillt raus.»

Momos sehen ziemlich unspektakulär aus, etwas grösser, eleganter und verschnörkelter als Ravioli. Im Mund explodieren aber die Aromen. Besonders, wenn man die Speise wie die Tibeterinnen und Tibeter verzehrt: von Hand, ein erster Biss, den Saft rausschlürfen, weiteressen. Für die meist europäischen Kunden des «Goldenen Ochsen» liegt natürlich dennoch Besteck bereit.

Viel Begleitung brauchen Momos nicht, gebratenes Gemüse vielleicht oder etwas Salat, Chili- und Sojasauce. «Sie schmecken noch immer wie bei meiner Grossmutter», sagt Ngawang Tsombetsang nicht ohne Stolz. Und seine Frau fragt: «Wollen Sie das daheim wirklich nachkochen?» Ich nicke. «Ist aber sehr aufwendig», murmelt sie. Kein Problem, dann wird es halt auch ein Festessen.

Rezept für zehn Personen:

Teig

ein Kilogramm Mehl

eine Prise Muskat

eine Prise Salz

2 Eier

3 dl Wasser

alles mischen, zugedeckt 30 Minuten gehen lassen, dann auswallen und Rondellen mit rund acht Zentimeter Durchmesser ausstechen.

Füllung

1 kg Hackfleisch

62 g Chinakohl

120 g Kabis

20 g Sellerie

260 g frischer Spinat

62 g Karotten

20 g Schnittlauch

20 g Petersilie

20 g Zucchetti

2 g schwarzer Pfeffer

2 g Korianderpulver

14 g Salz

18 g Rindsbouillon-Konzentrat

Gemüse klein hacken, alle Zutaten mischen, kneten.

Füllung wie oben beschrieben in die Rondellen füllen. 15 Minuten im Dampfkorb dämpfen oder für fünf Minuten in kochendem Wasser sieden und dann anbraten.

Dazu passen gebratenes Gemüse, Salat, Chili- und Sojasauce.